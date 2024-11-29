Москва, 29 ноября, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Законопроект о возможности продажи алкоголя исключительно в отдельных специализированных местах, куда могут попасть только люди старше 18 лет, внесён 29 ноября в Госдуму. Текст документа размещён на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Авторы законопроекта предложили ограничить места продажи алкоголя, запретив торговать им рядом с продуктами и другими товарами. Алкоголь должен продаваться только в стационарных торговых объектах исключительно в отдельных специализированных местах. Это могут быть здания, помещения, отделы, секции.

Место демонстрации алкоголя не должно быть доступно прямому безбарьерному обозрению покупателями из тех мест торгового объекта, в которых продаются другие продукты и товары.

«При этом доступ в такие помещения, где размещается и продаётся алкоголь, не допускается лицам, не достигшим 18 лет», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечают авторы документа, сейчас спиртное продаётся в тех же торговых точках, где и продовольственные товары.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли закон, согласно которому с 1 марта продажа алкоголя в регионе в будние дни будет возможна только с 12:00 до 14:00. При этом в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли спиртным — с 8:00 до 23:00.

Глава Чувашии Олег Николаев 29 ноября заявил, что алкомаркеты должны находиться в отдалении от жилых домов. При этом при обсуждении идеи ограничить время продажи алкоголя необходимо учитывать мнение людей, отметил он. Глава региона добавил, что Госдума решила ограничить деятельность рюмочных, разрешив регионам вытеснить их из многоквартирных домов.