Ярославль, 10 декабря, 2024, 17:40 — ИА Регнум. В Ярославской области с 1 марта 2025 года запретят продавать алкоголь ночью в заведениях общественного питания за исключением ресторанов. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил глава региона Михаил Евраев.

Иван Шилов ИА Регнум

«По новым правилам, если объект общественного питания расположен в многоквартирном доме, то продавать алкоголь в таком объекте можно будет только при наличии зала обслуживания посетителей площадью не менее 25 кв. м. Кроме того, вводим запрет на продажу алкоголя в заведениях общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в жилых домах, с 23.00 до 8.00», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Евраев считает, что все эти меры помогут уменьшить потребление алкоголя и противостоять его незаконному обороту.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о возможности продажи алкоголя исключительно в отдельных специализированных местах, куда могут попасть только люди старше 18 лет. Авторы законопроекта предложили ограничить места продажи алкоголя, запретив торговать им рядом с продуктами и другими товарами. Алкоголь должен продаваться только в стационарных торговых объектах исключительно в отдельных специализированных местах. Это могут быть здания, помещения, отделы, секции.

28 ноября депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя в регионе двумя часами в день по будням, тем самым поддержав инициативу губернатора региона Георгия Филимонова. Таким образом, розничная продажа алкоголя в области будет открыта в будние дни с 12:00 до 14:00, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли — с 8:00 до 23:00. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничение продажи алкоголя на Вологодчине двумя часами в будние дни является правом региональных властей. Также он отметил, что в администрации президента РФ в настоящее время не обсуждают вопрос о введении федеральных ограничений на торговлю алкоголем.