Москва, 14 декабря, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Правительство поручило подготовить предложения по запрету скидок на алкоголь. Соответствующая информация содержится в опубликованном 13 декабря распоряжении кабмина.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Анализ практики применения скидок с цены алкогольной продукции при розничной продаже покупателям, приобретающим алкоголь для личных нужд, и подготовка предложений о возможности установления запрета на применение таких скидок», — указано в документе.

Реализовать поручение планируется до 15 апреля 2025 года. Ответственными исполнителями назначены Минпромторг России, Минздрав РФ, Роспотребнадзор, Минфин России, Минсельхоз РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря Минздрав РФ проинформировал об утверждении плана реализации концепции по снижению потребления алкоголя среди населения до 2030 года. Всего в плане 29 мероприятий. Для достижения цели, в том числе, планируется проанализировать опыт ограничений на розничную продажу спиртного и на его выкладку возле касс. Также будут разработаны предложения о регулировании продажи самогонных аппаратов, в том числе о запрете на их продажу при определённой производительности.

11 декабря 2024 года в Госдуму внесли законопроект о запрете продавать алкоголь тем, у кого не будет специальной справки от нарколога. Подтверждать документ предлагается через портал «Госуслуги». Эта мера направлена на выявление тех, кто склонен к алкогольной зависимости. При посещениях нарколога также предлагается доводить информацию о пагубном влиянии спиртного.