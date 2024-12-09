9 декабря, в День героев Отечества, главным событием стало вручение звезд Героев России президентом Владимиром Путиным в Георгиевском зале Кремля. Приглашены были более трёх сотен военнослужащих и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В списке приглашённых были Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.

ИА Регнум

Верховный главнокомандующий, обращаясь к награждённым высшей наградой страны, отметил, что решимость бойцов, участвующих в специальной военной операции не оставляет сомнений в том, что Россия победит. Всех Героев России объединяет верность долгу перед Отечеством и любовь к Родине, добавил Путин. На стороне России правда, сила духа и оружия, никто не сможет её сломить. Миллионы жителей России на своих местах также стараются внести свой вклад в общее дело страны, подчеркнул глава государства.

«Тяжёлая у вас служба, работа тяжёлая»

Каждый из награжденных сегодня — пример героизма. Приведем истории подвигов лишь нескольких из них.

Сержант Денис Распопов будучи командиром танка вел успешный бой с превосходящими силами противника. После того, как его танк подбили, Денис эвакуировал раненых товарищей и оказал им первую помощь. Заняв укрытие в воронке от разрыва снаряда экипаж танка продолжил вести бой из стрелкового оружия до подхода подкрепления. В результате сражения противник потерял 3 БТР, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, минометный расчет, склад с боеприпасами и большое количество живой силы.

Рядовой Алексей Асылханов обнаружил передвижение нескольких штурмовых групп врага, передав их расположение на командный пункт он скорректировал успешный артиллерийский удар. Некоторое время спустя Алексей вновь обнаружил скрытое передвижение противника, вступил в стрелковый бой с превосходящими силами и удерживал позицию до подхода подкрепления.

Старший лейтенант Михаил Азбакиев (награжден посмертно) действуя в составе разведотряда обнаружил ДРГ врага (численностью до 30 человек). В ходе начавшегося боя он прикрыл отход своей группы, чем выиграл драгоценное время ценой своей жизни.

Александр Казаков/РИА Новости Старший лейтенант Валерий Енин

Старший лейтенант Валерий Енин во главе штурмового отряда смелыми и решительными действиями обеспечил взятие господствующей высоты на важном участке наступления российских войск. После нашего успешного маневра противник использовал для попытки контратаки боевые дроны. Валерий, успешно отстреливаясь от техники врага, оказал первую помощь раненым бойцам своего отряда, обеспечив контроль русской армии над важной боевой точкой.

Прапорщик Артем Прохода в составе штурмовой группы вырвался в авангард наступления на важном участке фронта, в результате чего его группа оказалась отрезана от основных сил. Успешно проводя стрелковый бой Артем грамотно корректировал артиллерийский огонь, в результате чего отряд был деблокирован и продолжил наступление, снова прорываясь вперед.

Майор Сергей Селиванов, будучи главой штурмового отряда, возглавил группу из трех человек и скрытно подошел к оборонительным позициям противника. В ходе скоротечного боя с растерявшимся врагом рубеж был занят, после чего отряд Селиванова несколько суток успешно отбивал занятые укрепления. Всего за время боевых действий штурмовики Селиванова взяли под контроль восемь опорных пунктов врага.

«Должны быть дни, когда страна вспоминает о таких людях», — подчеркнул президент, обращаясь к собравшимся в Георгиевском зале Кремля — и пожелал военнослужащим удачи и побед. «Поздравляю вас с наградой, с праздником! Тяжёлая у вас служба, работа тяжёлая», — отметил лидер страны. Он также подчеркнул:

«Наши военнослужащие, в том числе совсем молодые, достойно показавшие себя в бою, — это люди отважные и надежные… Именно они — настоящая, а не поддельная, подлинная элита и гордость нашей страны».

Сегодняшнее награждение стало одним из звеньев цепи событий и проектов, выстраивающих в российском обществе положительный образ патриота России, преобразования России в Страну Героев. Во главе этого процесса стоит сам Владимир Путин, уделяющий огромное внимание прославлению Героев и приобщению их к политической и общественной жизни Родины.

День Героев Отечества, учреждённый (точнее, восстановленный) ещё в 2007 году, сейчас обретает особый смысл.

Равнозначные «Георгию»

Напомним, что праздник по сути стал возрождением Дня Георгиевских кавалеров, который отмечался в Российской империи в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца. 9 декабря (26 ноября по старому стилю) 1769 года императрица Екатерина II учредила орден святого Георгия, ставший высшей наградой империи. История Георгиевского ордена прервалась в 1917-м.

После Октябрьской революции, а точнее, с 1918 года роль высшей награды выполнял Орден Красного Знамени. В 1930-е годы правящая ВКП (б) во главе с Иосифом Сталиным осознала необходимость создания новой награды, соответствующей по статусу дореволюционному «Георгию», каковой и стало звание Героя Советского Союза, учреждённое постановлением ЦИК СССР 16 апреля 1934 года.

Первоначально звание и статус Героя не имели собственного знака отличия — вместе с ним вручали другие награды и выдавалась грамота о присвоении статуса. Но с 1 августа 1939 года указом Президиума Верховного Совета СССР был введен и соответствующий званию наградной знак, получивший известность во всем мире — медаль «Золотая Звезда».

Только в годы Великой Отечественной войны званиями Героев были удостоены почти 12 тысяч человек, представители всех родов войск, в званиях от рядового до Маршала Советского Союза.

Высшую награду вручал номинальный глава советского государства, которым по Конституциям 1936 и 1973 гг. был председатель Президиума Верховного Совета СССР. После распада Советского Союза звание и наградной знак сохранились.

С 20 марта 1992 года звание Героя России вручается президентом нашей страны. А начиная с 2007 года, была возрождена и традиция торжественного вручения высших наград Отечества в День Героев.

Славное прошлое и настоящее

Если ещё недавно образ кавалера Звезды Героя ассоциировался со славным прошлым, в первую очередь с участниками Великой Отечественной, то сейчас — когда бойцы российской армии совершают подвиги на передовой СВО — статус Героя стал фактором современной реальности.

Люди, удостоенные высшей награды, становятся живыми образцами для подражания у подрастающих поколений. Солдаты и медики, офицеры и спасатели, проявляющие чудеса доблести и героизма на поле боя, при штурмах и оборонительных операциях, или в ликвидации — все это настоящие Герои, живущие среди нас.

Уважение к Героям России, стремление брать с них пример становятся важнейшими факторами консолидации общества, независимо от религиозных и этнических различий. Не просто так героизм, которым пронизана вся наша история, является одной из основных тем школьных «Разговоров о важном».

На них детям рассказывают как о славных страницах прошлого, так и о современных героях: ученых, инженерах, медиках, спасателях, и конечно же, о героях специальной военной операции. Нередко для проведения уроков в школы приглашают самих бойцов, лучше которых о подвигах не расскажет никто. Таким образом молодежи со школьной скамьи прививаются мужество, доблесть и любовь к отчизне.

Неслучайно именно на церемонии награждения Героев России 9 декабря прошлого года Владимир Путин объявил об очередном выдвижении своей кандидатуры на пост президента.

Традиции прославления

Такое отношение к современным Героям дает свои плоды. Возрождение традиции прославления русского воинства имеет прямое отношение к успехам российской армии на полях сражений СВО. Бойцы чувствуют гордость за родину, которая чувствует гордость за своих сынов. Солдаты знают, что героические деяния, чудеса доблести, проявленные ими будут не только отмечены наградами, но и обеспечат им высокий социальный статус и станут функциональным социальным лифтом в дальнейшей гражданской жизни.

Именно поддержка ветеранов СВО на «гражданке» является основным приоритетом действий руководства страны во главе с президентом. Неслучайны его слова об элите, именно для «героизации» управленческого класса была запущена программа «Время героев».

Ее целью стала подготовка участников СВО, проявивших способность к принятию волевых решений, к работе в той сфере, где такие люди нужны особенно: на административных и муниципальных должностях, в руководстве госкорпораций. Предполагается, что именно герои фронта станут лучшими руководителями страны, обеспечат ее процветание и безопасность.

Так, например, один из выпускников этой школы элитных кадров, ветеран СВО Евгений Первышов уже назначен и. о. губернатора Тамбовской области. Главными направлениями его работы с первых месяцев на посту стали повышение открытости деятельности административного аппарата и поддержка местного бизнеса. Среди других выпускников программы уже есть сенаторы: Алексей Кондратьев, Амыр Аргамаков и Юрий Нимченко, полпред президента в Уральском федеральном округе, знаменитый воин, спикер парламента ДНР Артем Жога, и руководитель молодёжного «Движения первых» — ветеран операции в Сирии и СВО Артур Орлов.