Москва, 9 декабря, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Россия продолжит опираться на героев специальной военной операции, именно они являются элитой страны. Об этом 9 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России.

Александр Казаков/ТАСС

Глава государства отметил, что в России уже действует специальная программа «Время героев», среди участников её первого потока больше 60 кавалеров Ордена мужества, а 21 носит звание Героя России.

«Обязательно будем и впредь опираться на таких людей. Именно они — настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября Путин заявил, что воюющие в зоне СВО российские военные проявляют мужество и решимость. Он также добавил, что РФ гордится героями спецоперации и делает всё для их поддержки. По его словам, российские военнослужащие отстаивают безопасное и благополучное будущее, сохраняют верность традициям и заветам, а также защищают память о достижениях и победах своих великих предков.

В послании Федеральному собранию 29 февраля Путин призвал органы власти продолжать делать всё необходимое для участников и ветеранов СВО и их семей. Глава государства также поблагодарил за поддержку в этом вопросе общественные организации. Он назвал участников СВО подлинной элитой страны.