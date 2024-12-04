В середине ноября на востоке Москвы курьер на электровелосипеде сбил женщину, которая шла по тротуару с коляской с младенцем. Трехмесячного ребёнка госпитализировали с тяжёлыми травмами.

ИА Регнум

Как выяснило ИА Регнум, рулил электровелосипедом 22-летний уроженец Узбекистана по имени Огабек, нарушивший сразу несколько правил дорожного движения. В частности, он заехал на тротуар и не сбросил скорость, хотя прекрасно видел женщину с коляской. В отношении курьера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

И это только один из многочисленных случаев, когда спешащие доставить заказ курьеры носятся по тротуарам, на обращая внимания на пешеходов. Рынок доставки растёт, компании набирают новых сотрудников, которые откровенно игнорируют правила дорожного движения.

И ездят они не только на электросамокатах, развивающих скорость до 30 километров в час, а пересаживаются на более продвинутые электровелосипеды, в зависимости от мощности двигателя разгоняющиеся до 60–80 км/ч.

Формально электробайки мощностью более 250 Вт (в пределах 4000 Вт) считаются мопедами, которые должны ездить по проезжей части, но в реальности пешеходам приходится уворачиваться от них на тротуарах. Даже самые лёгкие электровелосипеды весят более 20 килограммов, многие модели переваливают за 30–40 — даже на небольшой скорости столкновение с таким аппаратом грозит тяжёлыми травмами.

В погоне за скоростью доставки и, соответственно, прибылью для курьеров разрабатывают новые электробайки с кучей «умных» устройств, на которых можно ездить круглый год со всеми удобствами. А с наступлением зимы и гололёдом на дорогах гонщики на электробайках становятся ещё опаснее.

«Вот тебе штраф, плати»

Один из вариантов решения проблемы — обязать курьеров ездить по полосам для велосипедистов, но инфраструктура российских городов к этому не готова. Также правила дорожного движения разрешают ездить на СИМ (средствах индивидуальной мобильности) по правому краю дороги со скоростью до 60 километров в час. Но курьеры продолжают ездить по тротуарам. Почему это происходит, ИА Регнум рассказал житель Москвы Дмитрий, который решил спросить об этом у доставщиков.

Мужчина шёл по тротуару, когда на него чуть не наехал очередной лихач на электросамокате. Дмитрий остановил гонщика. Тот на ломаном русском языке объяснил, что за выезд на автодороги курьеров штрафуют на 4 тысячи рублей: мол, их «останавливают полицейские и выписывают штрафы сразу на месте, без составления протокола».

«Курьер рассказал, что ему и его коллегам прямо говорят: вот тебе штраф, плати, — пересказывает беседу Дмитрий. — И если курьер платить отказывается, его просто на двое суток задерживают, сажают в камеру. Через двое суток он готов уже платить любые штрафы, лишь бы его отпустили».

Ситуация, продолжает собеседник ИА Регнум, осложняется тем, что многие курьеры, особенно из числа мигрантов, не знают правила дорожного движения и системы штрафов в России, а еще работают нелегально, поэтому смиряются с таким наказанием. Попросту говоря, им проще и в прямом смысле дешевле ездить по тротуарам, чем выезжать на дороги. В результате под угрозой оказываются жизни пешеходов, беззащитных перед несущимся на них электротранспортом.

«Это закончится, только когда в колясках будут лежать дети и внуки тех, кто принимает решение о допуске электротранспорта на тротуары. А пока — нет, пока будут жертвы», — уверена член Совета по правам человека при президенте России, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова.

Непонятно, что такое электровелосипед

Сегодня курьеров активно штрафуют, если они не спешиваются на пешеходном переходе, рассказывает в беседе с ИА Регнум директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. В то же время с выездом электровелосипедов на дороги есть проблемы: дело в том, что закон чётко не определяет вид транспорта, на котором носятся доставщики.

«Мощность и технические характеристики, которые есть у этих электровелосипедов, их скорость и масса, не позволяют отнести их ни к транспортному средству под названием «средство индивидуальной мобильности», ни к транспортному средству под названием велосипед, который есть у нас в ПДД», — рассказывает эксперт.

Создаётся путаница, в которой трудно понять, где могут ездить эти курьеры. Если мы, отмечает Эрдман, относим электробайки к СИМ, то они имеют право ездить по велоинфраструктуре, если её нет — по пешеходной зоне. Если нет ни первого, ни второго, имеют право ехать по крайней правой полосе дорожного полотна.

Пока же нет однозначной трактовки, к какому транспортному средству относятся электробайки, они ездят практически везде, формально не нарушая ПДД.

«Они могут интерпретировать себя как хотят, так что многие доставщики спокойно продолжают ездить и по проезжей части, и по пешеходной зоне, принимая решения в каждый конкретный момент так, как им удобно и выгодно. Этот бардак на дороге, конечно, не несёт никакого блага», — заявила собеседница ИА Регнум.

Не знают ни ПДД, ни русского языка

Статус электровелосипедов на дорогах сегодня непонятен, соглашается вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Мы не знаем, что это за транспортное средство: это самокат, велосипед или что вообще такое? В нынешней правовой конфигурации ничего нет, — говорит он в беседе с ИА Регнум. — У нас отсутствует законодательство, которое регулировало бы их перемещение в пространстве».

До сих пор, продолжает Шапарин, не приняты законопроекты, которые устанавливают регистрацию, установку номеров на этот транспорт и штрафы. Отсутствие регулирования отрасли приводит к проблемному поведению на дороге доставщиков, многие из которых не знают ни правил дорожного движения, ни русского языка.

«Если Минтранс продолжит в том же духе, в лучшем случае в 2026 году мы увидим первые нормативные акты в этой сфере. К глубокому сожалению, это слишком поздно. Мы заплатим жизнями за бессмысленное ожидание», — прогнозирует эксперт.

Что касается штрафов, на которые жалуются курьеры, это может быть самодеятельностью со стороны правоохранителей, говорит Шапарин. По его словам, полицейские буквально изобретают штрафы на ходу, чтобы хоть как-то регулировать ситуацию, «но ничего нормального там выписать нельзя».

«Полицейские могут выписывать всё, что угодно, а дальше это можно и нужно оспаривать, потому что регулирования нет», — подчеркивает эксперт.

Из-за этого иногда случаются курьёзы. В конце прошлого лета в Красноярске сотрудник ДПС «открыл охоту» на нарушителей на электросамокатах, но штрафы достались автомобилистам.

Как сообщал источник ИА Регнум, лейтенант полиции для поднятия показателей выносил незаконные постановления об административных нарушениях. В частности, патрульный оштрафовал водителя КамАЗа на 800 рублей по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ, а именно за нарушение ПДД при передвижении на велосипедах или мопедах. При этом в протоколе инспектор ДПС указал, что нарушитель был на электросамокате. После этого «самокатчиками» у полицейского также оказались водитель грузовика Mitsubishi Canter и водитель Suzuki. Все получили штрафы в размере 800 рублей за нарушения при управлении электросамокатами.

В целом же системной борьбы с нарушителями ПДД на электровелосипедах или любителями тюнинга таких байков не ведётся, отмечает Антон Шапарин.

«На дорогах их должны ловить сотрудники ГАИ, но они не могут этого делать, потому что нет регулирования. А на тротуарах их вообще должны ловить участковые, но у них нет времени, чтобы заниматься отловом мигрантов-электровелосипедистов», — резюмирует собеседник ИА Регнум.

В итоге никакие технические службы или органы проконтролировать ситуацию не могут.