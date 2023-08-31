Москва, 31 августа, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Суд заключил под стражу мужчину, который сбил на электровелосипеде шестилетнего ребёнка на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Кадр из видео

Днём 28 августа на Черноморском бульваре сотрудник службы доставки, двигаясь на электровелосипеде, сбил малолетнего ребёнка и скрылся. Уточняется, что в момент происшествия шестилетний мальчик шёл по тротуару, ему потребовалась медицинская помощь.

Отмечается, что вскоре личность курьера была установлена, в ходе проверки мужчина предъявил поддельный документ — отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина либо лица без гражданства в место пребывания в Москве.

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По данным фактам было возбуждено уголовное дело.

«С учётом позиции Зюзинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 28-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в Москве задержали электросамокатчика, который сбил пятилетнего мальчика. Подозреваемым оказался 17-летний житель Южного Бутово. На кадрах с места событий видно, как двое молодых людей на одном электросамокате сбили мальчика на тротуаре. После остановки они подошли проверить состояние ребёнка. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы, пострадавшего ребёнка госпитализировали. Зюзинская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование инцидента.