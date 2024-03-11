Материалы с тегом «Доллар»
Трамп заявил, что не допустит отказа стран от доллара
Отказ различных стран мира от доллара равносилен для Соединённых Штатов проигрышу в войне. Об этом 11 марта заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC. «Ненавижу, когда страны отказываются от доллара. Я не позволю странам отказаться от доллара. Если мы потеряем этот...
11 марта 2024
Курс доллара упал ниже 91 рубля впервые с 12 февраля
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 91 рубля впервые с 12 февраля. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов. По информации на 10:00 мск, стоимость доллара снизилась на 0,22% и составила 90,95 рубля. Как передавало ИА Регнум, днём ранее курс евро в ходе торгов на...
29 февраля 2024
Курс евро на Мосбирже поднялся до 100 рублей впервые с 9 января
Курс евро на торгах на Московской бирже вырос до 100 рублей. Эту отметку европейская валюта достигла впервые с 9 января. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на площадке. К моменту окончания торгов курс европейской валюты остановился на отметке 100 рублей. Американская валюта достигла...
20 февраля 2024
Маск согласился с Путиным по поводу использования США доллара как оружия
Решение Вашингтона использовать доллар как оружие и инструмент давления является ошибкой и просчётом. Такое мнение 9 февраля высказал американский бизнесмен, мультимиллиардер Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter), согласившись с позицией президента России Владимира Путина в этом вопросе. «Мы...
9 февраля 2024
Курс евро на Московской бирже впервые с начала января превысил 99 рублей
В ходе торгов 2 февраля курс евро поднялся и достиг 99 рублей впервые с 9 января, следует из данных Московской биржи. Так, курс евро расчётами «завтра» на 16.29 мск подскакивал на до 99,07 рубля, после чего немного опустился и на 17.59 мск составил 97,96 рубля за евро. Доллар в то же время...
2 февраля 2024
Лавров заявил, что доллар используется Западом как оружие для решения задач
Запад использует американский доллар как действующее или потенциальное оружие для решения политических задач, заявил глава МИД России Сергей Лавров 31 января в ходе встречи шерп и су-шерп БРИКС в Москве. «Доллар является, очевидно для всех уже, по-моему, либо действующим, либо потенциальным оружием...
31 января 2024
Курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с 16 января
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 90 рублей впервые с 16 января, свидетельствуют данные на сайте площадки. Так, курс американской валюты к 7:10 мск достиг 90,15 рубля. К 7:41 курс доллара ускорил рост до 90,2 руб. (+0,47%). Курс евро повышался на 38,25 копейки и составлял...
29 января 2024
Госбанки Китая начали продавать доллары США для поддержания курса юаня
Государственные банки Китая начали продавать на валютном рынке доллары США и другие иностранные валюты, чтобы поддержать курс юаня, сообщило 22 января Reuters, ссылаясь на источники. По информации журналистов, банки КНР также ограничили выдачу кредитов и сократили ликвидность на офшорном валютном...
22 января 2024
Экс-глава Всемирного банка назвал конфискацию активов РФ «элегантной мерой»
Бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик призвал Запад не бояться конфискации российских активов в пользу Украины из-за неопределённых последствий и выделить их на помощь пострадавшим из-за роста цен развивающимся странам. Об этом он написал в колонке для издания Financial Times 22 января...
22 января 2024
Трамп выступил против цифрового доллара
Кандидат в президенты США на второй срок Дональд Трамп выступил против введения в оборот в Штатах цифрового доллара. «Как ваш президент я никогда не допущу создания цифровой валюты ЦБ. Она даст нашему федеральному правительству абсолютный контроль над вашими деньгами. Они смогут их забрать, а вы...
18 января 2024
Курс доллара на Мосбирже впервые с 23 ноября опустился ниже 88 рублей
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 23 ноября 2023 года опустился ниже отметки 88 рублей. Это 12 января следует из данных торговой площадки. По состоянию на 11:40 мск доллар подешевел на 61 копейку, за него дают 87,98 рубля, что является минимальным показателем с 23 ноября 2023...
12 января 2024
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже снизился до 88,4 рубля
В начале торгов на Московской бирже курс доллара снизился до отметки 88,4 рубля. Это 12 января следует из данных торговой площадки. По состоянию на 07:09 мск, курс доллара с расчётами на «завтра» снизился на 19 копеек и составил 88,4 рубля. Евро в это же время подешевел на три копейки — до 97,14...
12 января 2024
Минфин возобновит продажу валюты впервые с августа 2023 года
Министерство финансов запланировало с 15 января направить на продажу иностранной валюты 69,1 млрд рублей. Как заявили в ведомстве 11 января, ежедневный объём операций составит эквивалент 4,1 млрд рублей. Минфин впервые с возобновления покупок в августе 2023 года вернулся к продажам. Ведомство также...
11 января 2024
Банк России понизил курс доллара на 11 января до 89,39 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на 11 января в размере 89,39 рубля. Об этом 10 января сообщается на сайте регулятора. Этот курс доллара на 1,01 рубля ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро установили в размере 97,87 рубля (–1,11 рубля), курс юаня — 12,43 рубля (–16...
10 января 2024
Курс доллара на Мосбирже впервые с 29 декабря упал ниже 90 рублей
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 29 декабря упал ниже отметки 90 рублей. Это 9 января следует из данных площадки. Согласно этой информации, по состоянию на 13:41 мск за доллар давали 89,98 рубля (-1,29%), а к 13:44 — 89,85 рубля (-1,43%). В это же время евро подешевел до 98...
9 января 2024
Аналитик предсказал скорое укрепление рубля
В новогодние праздничные дни валютные торги проходят в узком диапазоне, без резких колебаний, после 9 января картина может поменяться, предположил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «Укрепление рубля возможно после официального завершения новогодних праздников и начала новой рабочей...
8 января 2024
Курс доллара на Украине обновил антирекорд
Национальный банк Украины (НБУ) понизил официальный курс гривны к американскому доллару, обновив тем самым исторический максимум. Соответствующие данные опубликованы на сайте украинского регулятора. На 4 января 2024 года официальный курс доллара США установлен на уровне 38,11 гривны, евро — 41,6...
3 января 2024
Доцент Зарипов: 2024 год может стать для доллара очень непростым
В 2024 году по мере развития предвыборной гонки волатильность доллара будет усиливаться, считает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов. Об этом он заявил 29 декабря корреспонденту ИА Регнум. Ранее издание Bloomberg сообщило, что заканчивающийся...
29 декабря 2023
Курс гривны побил антирекорд
Курс украинской валюты в результате девальвации в ходе торгов на валютной торговой площадке Bloomberg вырос до 38 гривен за доллар, преодолев психологический барьер, сообщило украинское издания «Страна․ua». «Курс гривна/доллар поднялся с 37,85 гривны за доллар до 38,065 гривны», — говорится в...
29 декабря 2023
Доллару предсказали худший год со времён пандемии
Доллар пережил худший год со времен пандемии коронавируса. Как стало известно 29 декабря, рассчитываемый агентством Bloomberg индекс американской валюты сократился почти на 3%, что оказалось самым резким снижением начиная с 2020 года. Значительнейший спад произошёл в четвёртом квартале года...
новость часа
29 декабря 2023