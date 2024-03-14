Материалы с тегом «Инфляция»
Путин заявил, что в марте инфляция в России ушла в ноль
Инфляция в России сокращается, в марте этот показатель снизился до нуля. Об этом заявил президент Владимир Путин 14 марта на совещании с членами правительства в режиме видеоконференцсвязи. «Вы знаете, что за февраль у нас рост цен сокращается, инфляция стабилизируется, за февраль была 0,7%, за...
14 марта 2024
Банк России назвал уровень годовой инфляции
По данным на 12 февраля, годовая инфляция в России составляет 7,4%, сообщил 16 февраля Центробанк. В декабре 2023 и январе 2024 года рост цен с поправкой на фактор сезонности снизился до 6,6%, в то время как в осенние месяцы он составлял 11,5%, отметили в Банке России. Показатель базовой инфляции в...
16 февраля 2024
Путин призвал уделить особое внимание сдерживанию инфляции в России
Инфляция в России за январь составила 7,2% в годовом выражении. Наметилось её снижение по сравнению с прошлым годом, заявил 12 февраля президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Конечно, особое внимание нужно уделить инфляции, её сдерживанию. На конец января она составила...
12 февраля 2024
Путин заявил, что доходы россиян в прошлом году росли быстрее инфляции
Реальные доходы россиян в прошлом году росли быстрее инфляции, заявил 25 января президент Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде. «Уровень реальной заработной платы у нас в прошлом году вырос все-таки больше, чем инфляция», — заявил российский лидер. Глава государства также отметил...
25 января 2024
Президент Аргентины Милей подготовил более 300 «шоковых» реформ
Президент Аргентины Хавьер Милей намерен с помощью «шоковых» реформ избежать экономического кризиса в стране. Его команда подготовила почти 300 поправок к законам и нормативным актам. К моменту вступления Милея в должность инфляция находилась на отметке 140%. Новоизбранный глава государства подверг...
23 января 2024
Во Франции испугались захвата Россией рынка зерна после поражения Украины
В случае победы над Украиной Россия сможет контролировать почти треть мирового экспорта зерна, заявил в интервью газете Le Parisien недавно возглавивший МИД Франции Стефан Сежурне. «Если Украина проиграет, 30% мирового экспорта попадут под контроль России, французская пшеница окажется под угрозой...
21 января 2024
Рост цен будет сдерживаться за счёт роста предложения, заявил Решетников
Ускоренный рост цен на отдельные товары в России будет сдерживаться за счёт роста предложения, заявил 17 января на совещании президента Владимира Путина с правительством министр экономического развития Максим Решетников. Основной всплеск инфляции в России в минувшем году произошёл в конце лета и...
17 января 2024
Путин сообщил, что инфляция в России составляет 7,4%
Инфляция в России составляет 7,4%, сообщил 17 января президент России Владимир Путин. «Есть (в России) и вызовы: инфляция — 7,4%. Очень рассчитываю на то, что общими усилиями с участием Банка России, разумеется, нам удастся подойти к решению этой задачи», — сказал глава государства на совещании с...
17 января 2024
В Германии сообщили об ускорении инфляции по итогам декабря
Инфляция в Германии в годовом выражении ускорилась до 3,7% по итогам декабря с 3,2% в ноябре, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Отмечается, что за декабрь потребительские цены в стране, согласно окончательной оценке, поднялись на 0,1%, что совпало с...
16 января 2024
Путин заявил, что ситуация с инфляцией в России улучшится
Все действия Центробанка направлены на то, чтобы подавлять инфляцию. Об этом 11 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса в Хабаровске. «Лучше будет», — заявил глава государства. Президент выразил уверенность, что Россия выйдет на целевые показатели. Глава...
11 января 2024
Путин заявил, что высокая ключевая ставка ЦБ носит временный характер
Высокая ключевая ставка Банка России носит временный характер, и по мере разрешения вопросов инфляции она будет снижаться. Об этом 11 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса в Хабаровске. «Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем её виде — она...
11 января 2024
Годовая инфляция в еврозоне за 2023 год ускорилась до 2,9%
Годовая инфляция в еврозоне, по предварительным данным, за 2023 год ускорилась до 2,9%. Об этом говорится в предварительной оценке статистического управления Европейского союза (Евростат). В ноябре, согласно данным Евростата, инфляция в еврозоне составляла 2,4%. Таким образом, темпы инфляции...
5 января 2024
Охлаждение к лету. Что будет с ипотечным рынком в 2024 году
В 2023 году проценты по ипотеке побили рекорды — только с июня по декабрь «средняя температура» на рынке жилья выросла с 7,5% до 16%. «Поблагодарить» за это стоит регулярное повышение ключевой ставки Центробанка. Кроме того, ЦБ решил ограничить выдачу кредитов на жильё с околонулевой ставкой от...
4 января 2024
Годовая инфляция в Турции в декабре ускорилась до 64,77%
По итогам декабря годовая инфляция в Турции составила 64,77% по сравнению с 62% месяцем ранее. Об этом 3 января сообщил национальный институт статистики (Turkstat). Отмечается, что в декабре темпы роста потребительских цен в стране ускорились до максимума за 13 месяцев, с ноября 2022 года. Так...
3 января 2024
Путин заявил, что ситуация с инфляцией в России контролируемая
Инфляция в России поднялась незначительно, она контролируемая, заявил президент РФ Владимир Путин 1 января на встрече с участниками спецоперации в военном госпитале имени Вишневского в Москве. «Экономика [России] устойчиво функционирует. У нас чуть-чуть инфляция поднялась, цены подросли. Но всё...
1 января 2024
Рост цен на яйца и самые болезненные санкции. Главное из интервью главы ЦБ
Рост цен на яйца в России стал одним из следствий ускорения инфляции, сообщила 25 декабря председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. «Это один из параметров. Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает», — заявила глава ЦБ. При этом Набиуллина объяснила рост цен...
25 декабря 2023
Набиуллина признала, что нужно было повышать ключевую ставку раньше
Центральному банку РФ стоило начать повышать ключевую ставку ещё весной 2023 года. Об этом 24 декабря заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она отметила, что инфляционное давление начало расти во второй половине года, сейчас темп роста цен достаточно высокий, выше цели ЦБ по инфляции...
24 декабря 2023
Гегемонии США предрекли печальный конец
Перспективы экономики США во многом будут зависеть от результатов выборов президента в 2024 году, считает доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов. Об этом он заявил 19 декабря корреспонденту ИА Регнум. Ранее телеканал Fox News опубликовал опрос...
20 декабря 2023
Экономист предсказал ещё одно повышение ставки Банка России
Ужесточение денежно-кредитной политики в России вышло на пиковый уровень и в 2024 году начнётся её смягчение, считает доцент Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов. Об этом он заявил 16 декабря корреспонденту ИА Регнум. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила...
16 декабря 2023
Набиуллина: ключевая ставка ЦБ останется высокой «сколько потребуется»
Пока рост цен остаётся высоким, ключевую ставку Банк России снижать не будет, заявила 15 декабря на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она рассказала, что ключевую ставку ЦБ будет устанавливать так, чтобы инфляция в конце следующего года вернулась к цели. Речь идёт об уровне...
15 декабря 2023