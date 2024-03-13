Материалы с тегом «ЦБ России»
В ЕС ожидают мирового финансового кризиса из-за исков России к Euroclear
Ответные действия России на изъятие Еврокомиссией замороженных в Евросоюзе активов Центробанка РФ чреваты банкротством бельгийской площадки Euroclear. Соответствующим мнением в интервью агентству Reuters поделился неназванный европейский чиновник, занимающийся проблемой конфискации замороженных...
новость часа
13 марта 2024
Умер президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский
Умер президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский. Ему было 73 года. Об этом ТАСС сообщил председатель совета ассоциации, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Георгий Иванович — замечательный человек. Он сделал...
10 марта 2024
Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2024 года, принятые в связи с введением антироссийских санкций, сообщила 7 марта пресс-служба регулятора. «Для граждан, чей валютный счёт или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты...
7 марта 2024
Посол РФ заявил об отсутствии способов честного отъёма замороженных активов
На сегодня не существует способов честного отъёма замороженных Западом резервов Банка России. Об этом 7 марта заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. Дипломат в беседе с ТАСС напомнил, что этот вопрос продолжают обсуждать, но всё это не только шито белыми нитками, но и вызывает большое...
7 марта 2024
ЦБ может задействовать два из четырёх лимитов на выдачу ипотеки
Банк России рассматривает введение четырёх лимитов на выдачу ипотеки, однако задействуют пока только два из них. Об этом сообщил замдиректора департамента финансовой стабильности ЦБ Евгений Румянцев. «Четыре макропруденциальных лимита мы планируем иметь, но реально, если бы у нас сегодня были эти...
1 марта 2024
ЦБ анонсировал запуск пилотного проекта с универсальным платёжным QR-кодом
Центральный банк России (ЦБ РФ) планирует в 2024 году провести пилотный проект с универсальным платёжным QR-кодом. Об этом заявила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе ежегодной встречи банкиров с руководством регулятора. «Мы достаточно активно всегда общаемся с участниками...
1 марта 2024
Набиуллина сообщила, что доля безналичных платежей в РФ превысила 83%
Количество безналичных платежей в России в розничном обороте по итогам 2023 года превысило 83,4%. Это на 5,3 п. п. выше, чем в 2022 году, сообщила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. «Мы подвели итоги за 2023 год, доля безналичных платежей в розничном обороте достигла 83,4%. За год выросла...
1 марта 2024
Банк России предупредил о рисках льготной ипотеки
Банк России выступил с инициативой внесения изменений в правила выдачи ипотеки с господдержкой для избежания рискованных для граждан схем, этот вопрос будет обсуждаться с правительством РФ, уточнили в Центробанкесообщила 1 марта пресс-служба ЦБ на своём сайте. При покупке строящего жилья...
1 марта 2024
ЦБ ужесточил условия выдачи ипотеки тем, у кого много действующих кредитов
Тем, у кого есть незакрытые кредиты, будет сложнее получить ипотеку — Центробанк России ужесточил для банков условия выдачи таких займов. Соответствующее решение вступило в силу 1 марта. Таким образом, ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски...
1 марта 2024
ЦБ рекомендовал финорганизациям минимизировать операции с цифровой валютой
Центробанк рекомендовал финансовым организациям минимизировать участие в деятельности, связанной с оборотом цифровой валюты. Об этом говорится пресс-релизе регулятора. «Операции с цифровыми валютами и связанными с ними инструментами сопряжены с рисками для благосостояния граждан, а также с...
29 февраля 2024
ЦБ России отозвал лицензию у тверского банка «Гефест»
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана у коммерческого банка «Гефест», зарегистрированного в Тверской области. Об этом сообщает 28 февраля пресс-служба Банка России. В ЦБ пояснили, что банк лишён лицензии из-за неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность...
28 февраля 2024
Qiwi: Киви-банк не имел признаков банкротства
У Qiwi-банка не было признаков банкротства, прокомментировала 26 февраля компания отзыв лицензии Центробанком. «Насколько нам известно, у Qiwi-банка не было признаков банкротства. Таким образом, после процедуры ликвидации оставшийся капитал должен быть передан его владельцу — АО «КИВИ», — говорится...
26 февраля 2024
ЦБ: у Qiwi-банка хватит средств для возвращения денег клиентам
По предварительной оценке Банка России, у Qiwi-банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан, сообщили 21 февраля в регуляторе. «Возврат средств будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счет денег, полученных от реализации его...
21 февраля 2024
ЦБ напомнил об отсутствии страховки средств на электронных кошельках
Средства, хранящиеся на электронных кошельках, не застрахованы в системе страхования вкладов. Об этом 21 февраля сообщили в Центральном банке России. «Страховка не распространяется на средства в электронных кошельках», ― пояснил регулятор в официальной группе «ВКонтакте». В Центробанке посоветовали...
21 февраля 2024
Путин поручил уделить особое внимание повышению реальных доходов граждан
Президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России в 2024 году уделить особое внимание увеличению реальных доходов граждан, сообщили в пресс-службе Кремля. Кремль опубликовал 18 февраля перечень поручений, которые президент дал по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и...
19 февраля 2024
Путин поручил ЦБ уделить особое внимание развитию международных платежей
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку уделить особое внимание укреплению финансового суверенитета и развитию международных платежей, следует из перечня поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «Обратить...
19 февраля 2024
ЦБ не видит причин продлевать продажу валютной выручки, заявила Набиуллина
Центробанк России не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки экспортёрами. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров 16 февраля. «Банк России не видит таких весомых оснований для...
16 февраля 2024
Путин назвал повышение ставки ЦБ временной мерой
Президент России Владимир Путин 16 февраля на совещании по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности назвал повышение ставки Банком России временной мерой. «В условиях подъёма ключевой ставки Центрального банка, конечно, нам нужны специальные механизмы. Надеюсь, это временная...
16 февраля 2024
Набиуллина сообщила о снижении темпов роста цен в России
В России начали замедляться темпы роста цен, сообщила 16 февраля председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. «Сформировались жёсткие денежно-кредитные условия, под их влиянием сберегательная активность усиливается, а кредитная...
16 февраля 2024
Банк России назвал уровень годовой инфляции
По данным на 12 февраля, годовая инфляция в России составляет 7,4%, сообщил 16 февраля Центробанк. В декабре 2023 и январе 2024 года рост цен с поправкой на фактор сезонности снизился до 6,6%, в то время как в осенние месяцы он составлял 11,5%, отметили в Банке России. Показатель базовой инфляции в...
16 февраля 2024