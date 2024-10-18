Распространенное немецким изданием Bild заявление анонимного украинского чиновника о необходимости восстановить ядерный арсенал Украины — применить против России, «раз не выполняются гарантии безопасности», вызвало немаленький резонанс. Настолько немаленький, что в офисе украинского президента даже официально опровергли эту информацию.

Иван Шилов ИА REGNUM

Представитель МИД страны Георгий Тихий официально заявил, что Украина была и остается «преданной участницей Договора о нераспространении ядерного оружия, к которому она присоединилась в 1994 году, отказавшись от третьего по мощности в мире военного ядерного потенциала».

Хотя авторитетный The Telegraph со ссылкой на источник в органах безопасности Украины утверждает, что тема поднята намеренно. Как утверждает издание, Зеленский и его окружение «впали в отчаяние» из-за нежелания Запада приглашать Украину в НАТО, поэтому нужно поднимать ставки.

«Есть понимание, что к странам с ядерным оружием относятся по-другому. Это экзистенциальный конфликт для Украины, чего, похоже, до сих пор не понимают на Западе», — говорит собеседник издания. Другие источники утверждают, что, «хотя в украинских заявлениях присутствует элемент позерства и балансирования на грани войны, к ним все равно следует относиться серьезно».

Президент Венгрии Виктор Орбан даже специально выступил в эфире с требованием к соседям четко разъяснить отсутствие (или наличие) намерений стать ядерной державой, поскольку «такой существующий или несуществующий украинский план нагоняет панические волны по всей Европе».

По всей видимости, Европа уже поняла, с кем имеет дело, и, представляя себе, что у лишенных всяческих внутренних ограничений украинцев появится ядерная бомба, содрогаются вполне непритворно.

Другой вопрос, есть ли для этого соответствующие ресурсы и технологии, является ли информация Bild (которое всегда было «желтым изданием») о том, что «понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу», объективной реальностью. Или это бомба только информационная, то есть, «бімба» — сделать вброс и посмотреть, как зайдет.

Начнем с ядерного оружия, которым Украина уже обладала, поскольку вопрос поставлен как «восстановление арсенала».

После обретения независимости на её территории остались три дивизии РВСН (одна, с подвижными пусковыми комплексами, расформирована уже в 1992 году), ракетные арсеналы и дивизия тяжелых стратегических бомбардировщиков. Всего в наличии было порядка 1700 ядерных боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет, но применить их было невозможно при всём желании — система пуска была завязана на Россию. И туда же всё это было в итоге вывезено.

Имея на руках «чемодан без ручки», Украина отчаянно торговалась со всеми, чтобы получить с отказа от него как можно больше выгод. Но выбора у неё все равно не было. В 1993 году первый президент Леонид Кравчук на встрече с прессой рассказал, что ему со всех сторон сыплются требования оставить «зброю», пока Украина как следует не окрепнет. Даже имеется обращение от львовского вече (то есть народных сборов), «где прямо сказано, что они требуют от президента объявить Украину ядерной державой».

Однако уже тогда Верховная рада приняла Декларацию о государственном суверенитете, определившую постепенное получение безъядерного статуса. «Мы должны идти по дороге, которую мы определили, не быть государством, которое изменяет свою политику, поскольку уважения тут к нам много не будет», — пояснил тогда Кравчук.

И уже в последние годы регулярно давал интервью, в которых объяснял, что, помимо отсутствия возможности использовать ракеты, у боеголовок к 1997 году заканчивался срок годности.

«Что это означало на практике? Надо было все снять и поставить новые. Украина не изготавливала ядерных боеголовок, все они были сделаны в России. Я задаю вопрос: могли мы купить их в гастрономе и поставить на ракеты? Нет. Возникал вопрос: что делать? Ельцин сказал, что они после 97-го года принимать на свою территорию взрывоопасные боеголовки не будут. И это правильно. <…> А президент США Клинтон и вице-президент Гор сказали, что, если Украина не избавится от них, начнутся экономические санкции, и не только экономические. Могла ли Украина, только родившись, стать угрозой для мира и для Европы? С неуправляемым ядерным потенциалом», — риторически вопрошал первый президент уже в 2018 году.

В принципе, все составляющие проблемы со статусом ядерной державы в 1994 году, во время парламентских слушаний по вопросу присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), изложил министр иностранных дел Украины Геннадий Удовенко.

Помимо двух уже указанных позиций (невозможность пользоваться и производить боеголовки), он пояснил народным депутатам то, что актуально и по сей день. Собственный ядерный потенциал требует:

— соответствующей научно-технологической базы;

— индустриальной базы для производства ядерных материалов (прежде всего высокообогащенного урана и плутония);

— индустриальной базы для поддержания ядерных боезарядов в соответствующей кондиции;

— индустриальной базы для производства средств доставки ядерного оружия;

— инфраструктуры, которая бы обеспечивала транспортировку, техническое обслуживание, безопасное хранение, физическую защиту ядерных боезарядов;

— инфраструктуры для боевого обслуживания ядерного оружия;

— полигонов для испытания.

«Отсутствие любого из перечисленных элементов делает невозможным создание и надежное функционирование ядерных сил», — констатировал Удовенко и добавил, что, не присоединившись к ДНЯО, Украина фактически останется вне международного экономического и научно-технического сотрудничества, даже в области мирного использования атомной энергии.

Попросту говоря, её отключат от всего, а Россия перестанет поставлять топливо и оборудование для АЭС, поскольку к тому моменту уже вышел указ президента РФ о запрете экспорта такой продукции в страны, ядерная деятельность которых не находится под всеобъемлющими гарантиями МАГАТЭ.

Ядерная погремушка означала бы крах государственности под ударами США, Европы и России — быстрыми и беспощадными. Полную политическую изоляцию.

Если предположить, что нынешнее украинское руководство попробует начать некие действия, противоречащие положениям договора (действующего бессрочно), это тоже должно означать немедленные санкции и реакцию со стороны Совета безопасности ООН.

Хотя статья 10 ДНЯО и утверждает, что любое государство вправе выйти из Договора, если оно сочтёт, что вынуждено сделать это ввиду какого-либо «чрезвычайного события», например предполагаемой угрозы, ядерное оружие создает слишком большую опасность для всех. Особенно в исполнении «обезьяны с гранатой».

Украина всё ещё владеет девятью промышленными энергоблоками на АЭС и двумя исследовательскими реакторами в Киеве и Харькове, построенными тоже в советское время. И тут следует напомнить, что Зеленский уже публично заявлял о намерении отказаться от безъядерного статуса Украины.

На Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года он заявил, что Будапештский меморандум не работает, гарантий безопасности нет, а потому у украинской стороны есть «право требовать перейти от политики умиротворения к обеспечению гарантий безопасности и мира. <…> Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел, и, если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были подвергнуты сомнению».

То есть встать на путь разработки ядерного или радиологического оружия — попросту «грязной бомбы».

Что касается первого пункта, то речь идет о получении одной из двух основных категорий ядерных материалов: высокообогащенный уран и плутоний. Природный уран, который имеется в наличии, необходимо обогатить на 80–90%. Плутоний является побочным продуктом реакций на атомных электростанциях, и его можно извлечь из использованного топлива в результате переработки — в ничтожных количествах и по достаточно сложной технологии, которой Украина не обладает.

Хотя для взрыва, равного по силе детонации 1000 тонн тротила, достаточно 50 граммов элемента.

Критическая масса обогащенного урана, которая необходима для создания ядерной бомбы, по разным данным составляет от 40 до 50 кг. Иначе цепная реакция не приведет к взрыву. Из 25 тысяч тонн урановой руды можно получить только 50 тонн металла. При этом менее 1% из них необходимы для оружия U-235, которые еще нужно извлечь в ходе сложной химической реакции.

В то, что вбитая в ничтожество украинская наука и инженерия способны «за считанные недели» решить такие задачи, поверить очень сложно — если только ими не занимались заранее и при тайной помощи государств, имеющих соответствующие технологии.

В своей жажде самоуничтожения киевский режим способен сделать взрывное устройство, которое разбросает вокруг себя радиоактивную гадость. Они имеют достаточный потенциал, чтобы что-нибудь еще разрушить, отравить и кого-то напугать. Однако всё это не «вундерваффе» и не волшебная палочка, способная как-то переломить ход войны и склонить Россию к капитуляции на условиях сломленного и потерявшего чувство реальности бывшего комика. А вот повысить риск ядерной войны может запросто.

«Вчерашние более чем странные заявления Зеленского являются не результатом продуманной стратегии, а скорее полуэкспромтами. Уверен, что подобные идеи на досуге проговариваются в тесной компании «пяти менеджеров». Они обсуждают, раскуривая айкосы, и возрождение ядерного потенциала, и приглашение иностранных войск, и втягивание НАТО в войну, и другие экзотические варианты. Но вчера хаотичное поведение Зеленского означало одно: его «план победы» был подвергнут критике, а запасного плана не было. Пришлось работать в режиме «конкурс капитанов КВН», придумывая по ходу фразы и доставая из памяти домашние заготовки. Отсюда вся эта информационная каша»,— считает оппозиционный киевский политолог Кость Бондаренко.

Однако никто не может опровергнуть, что настоящей целью всех этих (тщательно отрицаемых) разговоров про «бімбу» как раз и может быть желание начать ядерную войну. В соответствии со старинной украинской народной поговоркой «Сгорел сарай — гори и хата». И бурная реакция западных стран, к счастью, показывает, что там это отлично понимают.