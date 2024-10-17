Берлин, 17 октября, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Украина в течение нескольких недель может создать ядерное оружие для применения против России. Об этом 17 октября сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника, работающего в сфере закупок оружия.

Anastasiia Smolienko/Global Look Press

«У нас есть материал, у нас есть знания. Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу», — приводит издание его слова.

Чиновник добавил, что такой сценарий рассматривается как возможный, если после завершения конфликта Украину не примут в НАТО, а со стороны российской армии последуют новые действия. По его словам, Запад должен «меньше думать о красных линиях России и гораздо больше о наших красных линиях».

Уточняется, что это заявление прозвучало на закрытом брифинге несколько месяцев назад. На нём присутствовал корреспондент Bild.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что только обладание ядерным оружием может стать для Украины альтернативой вступлению в НАТО.

16 октября Зеленский представил Верховной раде свой «план победы». Первым пунктом в нём он назвал приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» с переносом боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине, четвёртым — совместную с Евросоюзом и США добычу украинских ценных ресурсов и пятым — использование украинских боевиков для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта.

Профессор, военный политолог Василий Белозёров 16 октября заявил ИА Регнум, что «план победы» главы киевского режима неосуществим хотя бы из-за того, что ни один из украинских планов контрнаступлений не удалось воплотить в реальность. Эксперт подчеркнул, что Украина является для Запада только разменной картой.