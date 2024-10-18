Невольно складывается впечатление, что Украина вошла в Европейский союз: что ни саммит сообщества — Владимир Зеленский тут как тут. Не стал исключением и вчерашний день, 17 октября, что не удивительно: Украина, наравне с Ближним Востоком, заявлена как ключевая тема саммита.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Президента, чьи полномочия истекли почти пять месяцев назад, пригласил председатель Евросовета Шарль Мишель, чтобы тот лично презентовал в Брюсселе свой «план победы», днём ранее представленный депутатам Верховной рады.

О содержании инициативы европейские политики были в курсе, поэтому высказать своё мнение смогли сразу же по прибытии в бельгийскую столицу, не дожидаясь выступления приглашённого докладчика.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что ознакомился с планом Зеленского, но в позиции Германии ничего не изменится. Немецкое руководство не то что разрешения на применение западного вооружения для ударов по территории РФ не даёт, оно даже крылатые ракеты Taurus передавать Киеву опасается. Но Зеленский надеется в конечном итоге переубедить немецкого лидера. Журналисты в Брюсселе поинтересовались, как он оценивает нежелание Шольца дать согласие по обоим этим пунктам, и тот ответил: «Он никогда не говорит «нет», но и никогда не говорил «да». Мы будем работать над этим».

Против плана высказались даже самые русофобски настроенные политики. Президент Литвы Гитанас Науседа фактически назвал этот проект нереализуемым: «Когда я смотрю на план Зеленского, я вижу те решения и меры, которые мы, западные страны, не можем принять в последние месяцы и даже годы. Во-первых, это приглашение в НАТО. На саммитах НАТО в Вильнюсе и Вашингтоне мы не смогли достичь консенсуса.

Очень важно, чтобы мы достигли консенсуса, иначе принять решение будет невозможно.

Второй пункт плана Зеленского касается нанесения ударов по военным целям на российской территории. Мы все так же не можем пойти на такой шаг и дать им разрешение <…>, третий пункт плана касается предоставления конкретных видов вооружений, в том числе дальнобойных ракет, и снова здесь они (западные страны. — Прим. ред.) колеблются».

Всего же план включает пять пунктов и три секретных дополнения. Тезис о размещении на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» России, озвученный Зеленским накануне с трибуны Рады и оставшийся без пояснений, вызвал серьёзную обеспокоенность у мировой общественности.

Газета Times попыталась разобраться, что же имелось в виду.

Аналитики и военные источники издания считают, что речь может идти об увеличении потенциала ударных средств большой дальности (включая баллистические ракеты и беспилотники, способные поражать цели на большом расстоянии), размещении контингента НАТО на территории Украины и наращивании инфраструктуры альянса.

«От того, что он изложил вчера в украинском парламенте, бросало в дрожь и даже больше. Я отношусь к тем, кто призывает Евросоюз изменить свою нынешнюю стратегию. ЕС вступил в эту войну с плохо организованной, плохо подготовленной, плохо рассчитанной стратегией, за которую главную ответственность несёт председатель Еврокомиссии [Урсула фон дер Ляйен]. Мы проигрываем эту войну, значит, стратегия не работает. Нужны изменения! Но это означает не то, что нам нужно больше войны, более опасное оружие и оружие дальнего действия, а то, что нам нужно перейти от военной стратегии к мирной стратегии. Нужны прекращение огня и мирные переговоры», — написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Политик твёрдо стоит на своём: единственный выход из конфликта — это переговоры, а отказ ЕС от контактов с Россией — большая ошибка. Эти тезисы он ещё раз подчеркнул в интервью немецкому новостному порталу The Pioneer, записанном 14 октября во время визита в Берлин.

Прежде чем выступить на заседании Евросовета, Зеленский вышел пообщаться с представителями СМИ, о чём впоследствии, наверно, пожалел.

Первый журналист попросил его прокомментировать утверждение, что «в документе содержится только то, что союзники могут сделать для Украины, но нет ничего о том, что Украина может сделать для союзников». В ответ Зеленский заявил, что «план подготовили не для критиков», а Украина уже и так делает многое, теперь очередь за союзниками. Главная черта «плана», по его словам, заключается в том, что он «не зависит от воли Москвы».

Второй журналист поинтересовался, как Зеленский намерен изменить ситуацию, ведь многие пункты «плана» западные политики уже отвергли. «Не так много таких пунктов», возразил украинский лидер, но тут же признал, что Киев получал отказ на просьбу снять ограничения на применение дальнобойного оружия для ударов вглубь территории РФ. Но теперь, как он утверждает, у Украины «есть собственные дальнобойные возможности, и это должно подтолкнуть союзников».

Видя, что Зеленский попал в неудобное положение и не может отстоять собственную инициативу, так активно продвигаемую на протяжении нескольких месяцев, Мишель в тот момент увёл его от журналистов.

Выступая перед коллегами, Зеленский предпочёл уточнить, что именно он подразумевал под требованием пригласить Украину в НАТО. «Путин просто должен увидеть, что его геополитические расчёты ничего не стоят. Приглашение сейчас, а членство позже. Это не будет иметь никаких политических издержек, это сильное решение, которое не требует ничего, кроме решимости», — заявил он.

Можно сказать, что Зеленский уличил лидеров стран альянса в трусости, раз они до сих пор не пригласили Украину вступить в их ряды.

Очень дипломатично прокомментировал ситуацию Марк Рютте, ставший генеральным секретарём НАТО меньше трех недель назад. По прибытии на встречу министров обороны альянса он заявил, что Украина может стать следующим его членом, а может и не стать — возможно, какая-то другая страна вступит в него раньше. А в ответ на призыв Зеленского пригласить Украину в НАТО до завершения конфликта в качестве высшей формы гарантий безопасности Рютте сказал, что лучшие гарантии — это поставки оружия и двусторонние соглашения о безопасности Украины со странами НАТО.

«Пока членство в НАТО остаётся невозможным, единственным вариантом будут западные гарантии. Перед Киевом будет стоять страшный выбор: оставить себе возможность для вступления в отдалённом будущем, тем самым подрывая стабильность любого мирного соглашения, или согласиться на официальный нейтралитет, тем самым уступив требованиям Путина», — отмечает британский журналист Оуэн Мэттьюс в колонке еженедельника The Spectator.

Накануне агентство Associated Press сообщило, что НАТО выдвинуло Украине в качестве условия вступления в блок требования провести демаркацию границ, т.е. провести государственную границу на местности с обозначением специальными пограничными знаками. На практике украинские власти этого сделать не могут, поскольку не признают утрату регионов, перешедших под контроль России или вошедших в её состав. Таким образом, это требование можно расценивать как повод для НАТО не рассматривать вопрос членства Украины по существу.

Зеленский также объяснил, что означает термин «пакет сдерживания»: «Это про соответствующий пакет ракет. Мы предоставим все детали партнёрам, которые могут это осуществить. Это США, Великобритания, Франция, Германия, Италия».

А ещё в ходе выступления в Евросовете и на брифинге с Рютте он предложил провести рокировку украинских и западных военных. Все страны должны готовить бригады для пополнения рядов ВСУ, а вэсэушники после окончания конфликта могли бы заменить военный контингент США в Европе.

И, конечно, не обошлось без списка требований.

Зеленский просил предоставить дальнобойные ракеты, но не давать разрешения их использовать, продемонстрировав тем самым волю поддерживать Украину. Просил передать замороженные активы России, в том числе для производства беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы (14 октября комитет Европарламента по международной торговле одобрил механизм выделения Киеву кредита на €35 млрд с погашением из доходов от замороженных российских средств, итоговое решение Европарламент примет на голосовании 22 октября. — Прим. автора).

Раз не получилось по-хорошему убедить европейских политиков поддержать Украину, придётся делать по-плохому, видимо, подумал Зеленский и перешёл к шантажу, повышая градус напряжения до предела.

На пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета он заявил: «В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: «Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита, — либо мы должны иметь какой-то альянс». Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов».

Параллельно немецкое издание Bild сообщило, что власти Украины всерьёз рассматривают возможность восстановления ядерного оружия и дальнейшего применения его против ВС РФ. Как уточняется, несколько месяцев назад некий украинский чиновник на закрытом брифинге, где присутствовал обозреватель Юлиан Рёпке, заявил: «У нас есть материал, у нас есть знания. Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу». Реализовать этот сценарий могут в том случае, если после окончания конфликта Украину не примут в НАТО, а со стороны российской армии последуют новые действия, добавил он.

В Киеве сразу же бросились опровергать информацию Bild. Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин и официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявили, что ничего подобного государство делать не собирается.

При этом собеседники издания The Telegraph поясняют, что, хотя заявления о ядерном оружии вызваны отчаянием украинского руководства, относиться к ним следует всерьёз.

В итоговом заявлении саммита ЕС по Украине упоминаний «плана Зеленского» нет.

Само заявление содержит 15 пунктов, которые подтверждают намерение сообщества продолжать поставки Киеву оружия и боеприпасов, главным образом средств ПВО, предоставлять финансовую и экономическую помощь, а также вводить новые санкции против РФ и её партнёров, прежде всего Белоруссии и Ирана.

Эксперты и мировые СМИ сходятся во мнении, что «план» едва ли имеет шансы на реализацию, поскольку, выполнив зафиксированные в документе требования, Запад окажется втянутым в прямой конфликт с Россией, чего так старательно избегает эти два с половиной года.

ВСУ сейчас очень далеки от победы, соответственно, такие риски для Европы неоправданны, да и среди населения многих стран — читай, избирателей — растёт недовольство тратами на помощь Киеву.

Вот и получается, что брюссельский вояж Зеленского оказался провалом и пустышкой.