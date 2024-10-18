Будапешт, 18 октября, 2024, 10:04 — ИА Регнум. В данный момент спецслужбы западных стран выясняют, может ли Украина действительно создать ядерное оружие. Об этом 18 октября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Орбана, он видел сообщения в СМИ на эту тему, однако в ходе личного общения с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Брюсселе у него не создалось впечатление, что Украина всерьёз намерена стать ядерной державой.

Как отметил глава венгерского правительства, то обстоятельство, что «такой, возможно, и не существующий план» Киева способствует возникновению паники в Европе, является свидетельством серьёзности ситуации.

«Наши спецслужбы работают над тем, чтобы выяснить, есть ли на самом деле у Украины планы создания атомного оружия», — сказал он в эфире радиостанции Kossuth.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника из сферы закупок оружия написала, что Украина за несколько недель якобы может создать ядерное оружие для применения против России. Утверждалось, что у киевского режима якобы есть необходимые для этого материалы и знания.

Позднее в этот же день Зеленский опроверг подготовку Украины к созданию ядерного оружия. Он завил об этом на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук 17 октября заявил, что сейчас Украина не в состоянии самостоятельно создать ядерное оружие и его Киеву могут передать только страны НАТО. Эксперт добавил, что на Украине могут создать «грязную бомбу», в которой сочетают радиоактивные материалы с обычными взрывчатыми веществами.