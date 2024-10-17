Брюссель, 17 октября, 2024, 22:45 — ИА Регнум. Власти Украины не собираются создавать ядерное оружие. Такое заявление сделал 17 октября глава киевского режима Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсекретарём НАТО Марком Рютте.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, что украинские власти не собираются создавать ядерное оружие.

«Мы никогда не говорили, что готовимся создать ядерное оружие. Я говорил, когда упоминал Будапештский меморандум, что высокоуважаемыми странами он был подписан. Там указано, что Украина отдает ядерное оружие, а получает гарантии безопасности. Я так сказал. Это означает, что мы отдали наше ядерное оружие. <…> Для нас защиты, кроме НАТО, нет, это наш сигнал, но мы не создаем наше ядерное оружие», — разъяснил Зеленский.

Так глава киевского режима прокомментировал публикацию газеты Bild, в которой утверждалось, что Киев серьёзно рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия, если страны Запада откажутся принять Украину в НАТО. Источник издания утверждал, что Украине понадобится несколько недель для получения первой ядерной бомбы.

Советник Зеленского Дмитрий Литвинназвал эту информацию «ерундой». Он также сравнил обозревателя Bild Юлиана Рёпке с пропагандистами и ответил, что тот «вбрасывает глупости».

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима Зеленский заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что только обладание ядерным оружием может стать для Украины альтернативой вступлению в НАТО. Он уточнил, что затрагивал эту тему во время встречи с экс-президентом и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в сентябре.