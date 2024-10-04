В марте 2023 года, в одном из бесчисленных видеостендапов Владимир Зеленский назвал Угледар наряду с Марьинкой, Авдеевкой и Бахмутом (как киевский режим именовал Артёмовск) одними из тех мест, «где сейчас решается, каким станет наше будущее, где мы боремся за наше будущее — всех украинцев».

ИА Регнум

Именно во время вояжа в Марьинку и Угледар в мае прошлого года Зеленский огласил решение создать на Украине Корпус морской пехоты — эффектнее всего это было сделать на передовой.

За прошедшие полтора года и Артёмовск, и Авдеевка, и Марьинка оказались «стратегически неважными» городами, которые подразделения ВСУ почли за лучшее покинуть (о том, что это были локальные, но чувствительные поражения, в Киеве, конечно, предпочитали не говорить). Теперь настал черёд Угледара.

3 октября (в тот же день, когда наше Минобороны официально подтвердило, что подразделения группировки ВС России «Восток» взяли город под контроль) Зеленский на совместной пресс-конференции с новым генсеком НАТО Марком Рютте завёл речь о незначимости очередной сданной «фортеци» — крепости.

Отступление украинской армии из Угледара было правильным решением, которое позволило сохранить жизни военнослужащих, «потому что они важнее любых построек», убеждал Зеленский украинскую и западную аудиторию.

Морально готовить к потере бывшей «фортеци» украинскую аудиторию начали в начале осени, когда активность наших войск на южнодонецком направлении изменила ситуацию, поставив засевших в Угледаре вэсэушников из оперативной группы «Хортица» в тяжёлое положение.

«Украинская пропаганда, предчувствуя неминуемую потерю этого важнейшего узла своей обороны на Донбассе, еще за пару дней до официального объявления о взятии завела свою старую шарманку о том, что Угледар на самом-то деле неважен и вообще там сто человек мирного населения осталось», — отмечает российский политолог Илья Ухов.

Украинские СМИ стали наперебой ссылаться на свежее — от 1 октября — исследование американского «Института изучения войны». Эта структура, существующая за счет грантов и вложений крупных оборонных подрядчиков, пришла к выводу, что потеря Угледара «вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, поскольку город не является особо важным логистическим узлом».

Складывается впечатление, что Институт изучения войны плохо изучил историю СВО. В важности многоэтажек Угледара на господствующих высотах в 50 километрах к юго-западу от Донецка не сомневались не только наши военные, но и (до последнего момента) противник.

Путь к Днепру открыт

Тяжёлые бои за овладение Угледаром начались уже на первом этапе СВО, в августе 2022-го, а в феврале 2023 года командование ВСУ не считалось с потерями своих бойцов, лишь бы сдержать натиск наших войск. Это тяжёлое сражение, увы, завершилось для ВС России неудачей.

Почему противник так цеплялся за шахты, пятиэтажки и «башни» Угледара, честно пояснил киевский политолог Руслан Бортник: «ВСУ имели возможность из ствольной артиллерии обстреливать важные дороги, которыми пользовались русские войска: автомобильную Волноваха — Мариуполь и приазовскую железную, которую строит Россия».

Теперь же, когда «неважные постройки» Угледара потеряны для ВСУ, по российской железной дороге (планируется, что она начнёт работать уже до конца года) смогут беспрепятственно перемещаться грузы в Крым и обратно. В том числе грузы военного назначения. Это, во-первых, «существенно разгрузит Керченский мост и сделает его менее важной мишенью для Украины и, во-вторых, позволит бесперебойно снабжать российские войска» в Донбассе, констатирует Бортник.

«Ну и, кроме того, потеря Угледара открывает войскам врага путь к Днепру», — признал киевский эксперт.

Возможно, по инерции релокантское издание «Медуза» (признано иноагентом в России) не учло мнение вашингтонского «Института изучения войны» и признало очевидное: Угледар был важным элементом всей обороны ВСУ на южнодонецком направлении, «крепостью, прикрывавшей подступы к логистическим центрам обороны южной части Донбасса, прежде всего городу Курахово».

«Царь-поезд» можно уводить на запасной путь

С географией не поспоришь — ВСУ потеряла высоту, господствующую над «голой степью», и теперь её заняли российские войска. Российские военные эксперты поясняют: ВСУ понесли тяжелую оперативно-стратегическую потерю, ведь оказался срезан так называемый угледарский балкон.

Этот «балкон» нависал над стыком запорожского и донецкого участков фронта, и угрожал нашей группировке, прикрывавшей Мариуполь, отмечает Telegram-канал «Блокнот перископа».

Это означало, что планы ВСУ перерезать сухопутный коридор в Крым, которые не удалось реализовать во время провального «контрнаступа» 2023 года, всё равно нельзя было сбрасывать со счетов.

На волновахском участке железной дороги разместили так называемый царь-поезд длиной 32 км, который дополнительно прикрывал это угрожаемое направление, напоминают авторы «Блокнота перископа».

О важности логистики в этом районе ранее говорили и в стане противника. Так, 3 февраля прошлого года киевский политический и военный аналитик Иван Яковина писал:

«Чтобы логистика российской армии была налажена, ей крайне важно отодвинуть линию фронта от железной дороги, идущей из Донецка в Крым. Сделать это можно лишь одним способом — захватив и оккупировав Угледар, который как раз «нависает» над этой железнодорожной веткой».

После срезания «балкона» планы прорыва в южном направлении больше становятся похожими на утопию. А упомянутую выше украинским экспертом Бортником новую железную дорогу можно, наконец, использовать по назначению — как рокаду (дорогу вдоль линии фронта, по которой перемещаются войска и грузы).

Наконец, в ходе боев за Угледар противник потерял не только одну из самых укрепленных «фортеций» в Донбассе, над возведением которой ВСУ трудились более двух лет, но и элитные части, восстановление которых в текущем положении бешеной мобилизации всех подряд не представляется возможным.

«Налицо тяжелое моральное поражение, когда сильно потрепанной 72-й бригаде ВСУ никто так и не дал приказ на организованный отход, поставив во главу угла политическую целесообразность, а не военные соображения», — отмечает политолог Илья Ухов.

С другой стороны, российская армия в ходе боёв за Угледар показала, что системно улучшила связь, повысила эффективность атак дронов, наладила бесперебойную координацию действий артиллерии и штурмовых групп. И это признают в том числе и в Киеве, указывает Ухов.

А то, что сдача Угледара стала чувствительным ударом для Киева, признают западные СМИ, не принимая во внимание версию, которую озвучил Зеленский для руководства НАТО.

«Позволит русским усилить атаки»

«Восточная Украина трещит под натиском усовершенствованной российской тактики и превосходящей огневой мощи» — так, например, озаглавлена статья The Washington Post. В комментарии к изданию старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли констатировал: причиной поражений ВСУ стало превосходство тактического профессионализма российских войск и непозволительно слабая подготовка новобранцев ВСУ:

«Курская операция явно растянула украинские резервы и усугубила проблему с кадрами, которая и без того стоит для Киева крайне остро… Тяжелые потери среди опытнейших солдат ВСУ в сочетании с пополнениями из новобранцев, отправленных на фронт без должной подготовки, легли тяжким бременем на подразделения, удерживающие рубежи», — приводит Washington Post слова Ли.

О важности Угледара для хода военных действий пишет The New York Times. Потеря города «осложнит оборону юго-западной части Донецкой области и позволит русским усилить атаки в направлении Покровска, важного узла железных дорог и автомагистралей», — отмечает влиятельное американское издание, ссылаясь не только на военных аналитиков, но и на мнение бойцов ВСУ.

Город Покровск в ДНР, для которой NYTimes использует украинскую терминологию («Донецкая область»), также служит воротами в экономически важную Днепропетровскую область, поясняет издание.

Эксперты NYTimes также упоминают и фактор железных дорог: взятие Угледара наверняка ослабит нажим на российские пути снабжения Крыма через юг и отодвинет украинские войска дальше от ключевых железнодорожных и автомобильных путей сообщения.

Американским СМИ вторят журналисты из стран — союзниц США. Например, австралийская ABC. au: «Дополнительное значение Угледару придает то, что вблизи него проходят дороги, по которым осуществляется снабжение войск обеих сторон».

Люди важнее шахт и господствующих высот

Так что «незначительным» взятие Угледара пытаются сделать только представители киевского режима и только сейчас, когда каждое поражение ВСУ наносит огромный удар по имиджу Зеленского у его западных хозяев, на поставках оружия которых только и стоит его власть.

Поскольку волей-неволей значимость потери Угледара придётся признать, у украинских и евроатлантических политиков и масс-медиа остаётся лишь одна пропагандистская уловка — «гуманитарная». Киев уже начал «разгонять» миф, который массово распространялся украинскими СМИ на протяжении всего периода СВО, о том, что России якобы нужны только ресурсы Донбасса и Новороссии (в данном случае угледарские шахты), а люди, проживающих в городе, русским безразличны.

Таким заявлениям можно противопоставить тысячи примеров человечности и участия, проявленных нашими солдатами на протяжении всей СВО, и закрепленных в фото — и видеоматериалах. Так же обстоят дела и в Угледаре: в сети уже разлетелось видео, где русский солдат общается с группой оставшихся в городе мирных жителей:

«Вам осталось немножко потерпеть, и все наладится… Скоро привезем баллончики и препараты».

«Спасибо вам большое! И ребятам спасибо… На улицу можно будет выйти спокойно!» — отвечают простые русские бабушки, в 1991 году по ошибке оказавшиеся по другую сторону государственной границы и наконец-то дождавшиеся освободителей.