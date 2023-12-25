Многолетняя история боёв за Марьинку завершилась победой русского оружия. Кто-то уже иронизирует про очередную победу в боях за никому неизвестную «избушку лесника», кто-то празднует освобождение города. Не будем разыгрывать сценки из киноэпопеи «Освобождение» и, склонившись над картой, указывать, что иногда даже у избушки есть оперативное значение. Давайте разберемся, что за город такой Марьинка и почему он так важен, особенно для дончан.

РИА Новости/Евгений Биятов

Донбасс — регион с особой спецификой местности и урбанизации, во многом уникальный. Очень большие по площади города образовывались из множества шахтных и заводских посёлков, и продолжали разрастаться, превращаясь в крупные агломерации. Причём границы между ними тоже достаточно условны и размыты, часто один населённый пункт начинается сразу на границе предыдущего. Как таковых «полей» между городами в районе Донецка просто нет. Например, в мирное время (до 2014 года) можно было проехать из Авдеевки до Марьинки, практически не выезжая на трассу.

Марьинка — не просто город-спутник Донецка, она прямо примыкает к Петровскому району города. К моменту стабилизации линии фронта в 2015 году граница ДНР и Украины прошла по живому между Донецком и Марьинкой. А небольшая «серая зона» была окончательно захвачена противником под прикрытием Минских соглашений. В итоге Марьинка стала идеальным опорным пунктом, с которого с учётом высот можно было обстреливать Петровский район даже из крупнокалиберных пулемётов. Поэтому надежда на относительное ослабление обстрелов большой части Донецка состояла в освобождении Марьинки. Тем более что сама Марьинка всегда воспринималась как неотъемлемая часть донецкой Петровки.

Бои за Марьинку начались уже ранней весной 2022 года, когда части тогдашней НМ ДНР прорвались внутрь города и закрепились в частном секторе. Кроме плотной застройки, бои в городе осложняются и терриконами (отвалами старых шахт). Дальнейшие бои шли буквально за каждый дом, многие из которых украинские войска превращали в укрепления.

После более чем года боёв последние метры Марьинки освобождены, но Донецк остаётся под огнём. Противник продолжает контролировать город Красногоровка, ещё один из спутников Донецка севернее Марьинки, и бои за него ещё впереди. Петровский и Кировский районы Донецка, посёлки Александровка и Старомихайловка остаются под огнём, часто без электричества и воды, кроме того из-за близости фронта там невозможно восстановление разрушенных зданий и инфраструктуры. Сама же Марьинка после многих месяцев активных боёв и работы артиллерии практически не сохранилась, целых зданий и сооружений там не осталось.

Бои всё ещё продолжаются на окраинах Донецка и до создания безопасной зоны вокруг столицы ДНР пока далеко. Во многих местах Донецкого направления бои идут ещё близко к старой линии фронта времен Минска. Даже в Марьинке «старый ноль», бывшую линию боевого соприкосновения 2022 года, во многих местах необходимо проходить пешком, слишком близко линия фронта. Донецкий укрепрайон был у противника одним из основных рубежей подготовленной обороны по украинским планам будущего «хорватского сценария» уничтожения Донбасса. В этих местах украинцы изначально рассчитывали находится в обороне и готовились к этому в отличие от Мариуполя или Луганской области.

Впереди не менее тяжёлые участки, удержаться в районе Донецка для Украины важно не только с военной, но и с идеологической точки зрения. Поэтому ожидать отхода украинских сил на другие рубежи не стоит.