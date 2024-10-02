В НАТО официально сменился генеральный секретарь. На место Йенса Столтенберга, возглавлявшего Североатлантический альянс с 2014 года, пришёл бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

ИА Регнум Марк Рютте

В то же время приход нового генсека не стал громкой новостью для мировых СМИ — по трём причинам.

Во-первых, Рютте выбрали на этот пост ещё несколько месяцев назад, когда альтернативные кандидаты взяли самоотвод — 1 октября он просто формально вступил в должность. Во-вторых, сейчас на повестке дня — более важные (выборы в США) и горячие (раскручивающийся маховик войны на Ближнем Востоке) темы. В-третьих, часть политических экспертов уверена, что от перемены мест генсековских слагаемых мало что изменится.

«Он наёмный менеджер, самый крупный работодатель которого — США, поменьше — европейские страны. Он говорит и делает то, что ему приказывают. И без разрешения ничего изменить не может», — считает российский политтехнолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

И действительно, первые заявления Рютте продемонстрировали преемственность его политики с действиями Столтенберга.

«Мы должны сделать так, чтобы Украина выстояла как суверенная, независимая, демократическая нация», — заявил новый генсек, добавив, что киевский режим находится для него «на вершине приоритетов».

Однако не все согласны, что с приходом Рютте ничего не изменится. Есть и иное мнение: Запад усиливается перед новым этапом отношений с Россией.

«Его главная задача — координировать политику Запада против России и координировать поддержку Украины. Он этим и так занимался, будучи премьером Голландии. Продолжит делать то же самое на новом посту», — говорит в беседе с ИА Регнум доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Опыт у Рютте на этом направлении колоссальный — его называют одним из главных драйверов антироссийской политики. И речь не только об украинском направлении: Нидерланды под управлением Рютте стали самой антироссийской страной континентальной Западной Европы из числа тех, что не живут на европейские субсидии.

«Рютте изначально хуже относится к России, чем Столтенберг. Он с самого начала заявлял, что ему не нравится во внутренних делах России. А Столтенберг, будучи премьером Норвегии, вполне успешно строил отношения с Москвой», — отмечает Вадим Трухачёв.

При этом новый генсек НАТО будет не просто поддерживать конфликт в текущем состоянии, а и выводить его на новый уровень. Ведь, учитывая европейский подход, Украиной дело не ограничится.

«Украина — это просто место конфликта. Нужно посмотреть, чем закончится украинский этап. Однако это лишь начальный этап — европейцы уже сделали ставку на стратегическое поражение России. Ставку даже большую, чем США. А для этого им нужно взять курс на стратегическую автономию, то есть повышать расходы на оборону», — объясняет ИА Регнум старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

По его словам, налицо процесс эволюции европейского подхода к безопасности: он зависит не столько от генсеков, сколько от европейских политиков и их отношений с Соединенными Штатами. Рютте же не просто послушный, но и опытный.

Об опыте и хватке нового генсека пишут и европейские СМИ, откровенно называя его «настоящим политическим животным».

«Рютте — самый влиятельный политик Европы после ухода Меркель. Он имеет тесные отношения с США, а также встроен в систему европейской политики. И он очень сильный аппаратчик, умеющий проводить работу, скрытую от посторонних глаз», — уверен Вадим Трухачёв.

При этом нидерландец гораздо лучше предшественника разбирается в континентальной политике, отмечает издание Politico: Рютте был премьером Нидерландов 14 лет, а Столтенберг прибыл из не входящей в Евросоюз Норвегии.

Глубокие познания ЕС — не только правящего класса, но и электората, — позволили либералу Рютте на протяжении нескольких каденций сохранять премьерский пост в резко правеющих Нидерландах. И сейчас, по мнению ряда экспертов, они помогут новому генсеку выстроить нужные и правильные отношения с правыми политиками США. В том числе той их частью, которая считает, что с Москвой лучше не конфликтовать, а договариваться.

«Европейцы боятся, что русские и американцы снова — как в Ялте в 1945 и на Мальте в 1989 году — будут решать вопросы европейской безопасности без участия континентальных европейцев», — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Впрочем, могло быть и хуже. Бывший премьер Эстонии Кая Каллас, ставшая еврокомиссаром по внешней политике, очень возмущалась из-за того, что генсека НАТО выбрали из западноевропейских стран — мол, Восточную Европу считают вторым сортом.

«Рютте, хоть он и мерзавец, всё-таки обладает большими способностями, чем значительная часть европейской политической публики, тем более восточноевропейской», — уверен Офицеров-Бельский.

При всём своём стремлении к сдерживанию и нанесению стратегического поражения России за суицидальные красные линии он все-таки не зайдёт, прогнозирует собеседник ИА Регнум.

«Он плохо относится к России, но не клинический русофоб. Не истерик, знает, что и, главное, когда нужно говорить», — добавляет Вадим Трухачёв.

Поэтому не исключено, что, если руководство коллективного Запада примет решение отказаться от курса на стратегическое поражение России, Рютте как опытный аппаратчик подчинится. Сможет, в отличие от восточноевропейских политиков и западноевропейских идеалистов, которые возглавляют Еврокомиссию и управляют внешней и оборонной политикой Евросоюза, быть генсеком не только военного времени.