Освобождение российскими войсками Авдеевки и прилегающих к ней укрепрайонов стало самым крупным успехом на Донецком направлении.

Иван Шилов ИА REGNUM

Однако, что не менее важно, отход ВСУ создаёт предпосылки для дальнейшего российского наступления на ряде других участков, на фоне того как украинские войска за недели оставляют линии обороны, возводимые годами.

Ряд западных изданий полагает, что отход из Авдеевки — не последнее отступление, которое предпримут украинские войска в обозримом будущем. Газета New York Times со ссылкой на источники в командовании ВСУ сообщает о наступлении на Донецком, Запорожском и Купянском направлениях, где российские войска развивают успех.

Но в первую очередь отход из-под Авдеевки создаёт угрозы именно для донецкой группировки ВСУ, которой теперь придётся откатываться с годами занимаемых позиций. На это в разговоре с ИА Регнум обратил внимание военный эксперт, офицер танковых войск запаса Александр Михайловский.

«Сейчас создаётся такая ситуация, которая известна по учебникам военной истории. Когда в течение длительного времени идут бои на каком-то одном участке, после чего фронт резко откатывается. Сталинградская битва как пример. Сейчас мы можем наблюдать аналогичную ситуацию оперативного кризиса у ВСУ, которым нам надо воспользоваться», — отмечает эксперт.

Весь вопрос в том, где противник попробует цепляться, а где командование ВСУ сможет наплевать на негодование общественности и отвести войска на новые рубежи.

Направления для будущих ударов

Освобождение Авдеевки, в первую очередь, создаёт возможности для полного освобождения территории ДНР. Однако первостепенная задача, как и ранее, — разгром ВСУ в Донецкой агломерации. Даже после того как Марьинка и Авдеевка перешли под контроль российский войск, в руках у противника остаётся ещё один серьёзный населённый пункт, примыкающий к Донецку, — город Красногоровка, а также сёла Невельское и Первомайское.

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Этот район тоже постоянно используется для обстрелов Донецка, в первую очередь Кировского и Петровского районов, самых опасных в столице ДНР. Поэтому приложение сил здесь логически вытекает из аналогичных операций на марьинском и авдеевском направлениях.

«Что касается Красногоровки, то здесь интересная история. Южнее наши войска идут от Марьинки на Георгиевку. Если удастся продавить фронт севернее, то ВСУ в городе окажутся под угрозой окружения. А дальше только «стабилизационные мероприятия, то есть отход. Это то, чего стоит ожидать в ближайшее время», — полагает Александр Михайловский.

Ещё один район, где ВСУ явно ожидают проблемы, — Часов Яр. Здесь украинские войска находятся в крайне трудном положении после окончания бахмутской операции. Аналогично можно сказать про город Северск, находящийся в низине севернее Соледара. Поэтому и из этого района ВСУ было бы целесообразнее отступить. Вопрос в том, не помешают ли этому шагу чисто политические соображения.

Если двигаться по карте севернее, то следующий район, напрашивающийся на «стабилизационные мероприятия», — это участок территории ДНР и Харьковской области, ограниченный реками Оскол и Северский Донец, включая населённые пункты Красный Лиман, Святогорск и часть города Купянск. Для украинской армии ситуация в этом районе серьёзно осложняется из-за проблем со снабжением. Доставка подкреплений и боеприпасов возможна по нескольким мостам, которые постоянно становятся целями для ударов российской авиации.

Украинцы постоянно организуют временные переправы, но и они, в свою очередь, тоже могут оперативно выводиться из строя ударами с воздуха. Поэтому одновременный удар по всем коммуникациям может оперативно лишить группировку ВСУ связи с «большой землёй», а дальше, собственно, или переправляться через реку, или держать оборону без поддержки основных сил.

Анна Рыжкова ИА Регнум Авдеевка. 19.02.24

На участке фронта южнее Донецка и дальше до Днепра аналогичных предпосылок для стратегического отступления ВСУ не прослеживается. Однако российские войска развивают тактические успехи сразу на двух направлениях: в районе Угледара и западнее у села Работино.

В первом случае речь идёт о необходимости выбить противника из хорошо укреплённого района и прилегающих к нему угольных карьеров, которые, к тому же, находятся на возвышении, что позволяет корректировать артиллерийский огонь на обширном участке.

В районе Работино ситуация складывается крайне неблагоприятно для противника.

Речь идёт о небольшом «вклинении» в оборону российских войск, то есть формирования украинской армии де-факто находятся в полуокружении. Этот единственный «успех» летнего контрнаступления теперь превращается в чемодан без ручки, который ВСУ в итоге всё-таки придётся бросить.

Однако далее украинские войска скорее всего встанут в глухую оборону по всей линии фронта. Вопрос в том, где она в итоге пройдёт. Западные эксперты настроены крайне пессимистично.

«У них нет устоявшейся второй линии обороны, к которой можно было бы отступить. Многое зависит от того, смогут ли российские войска продолжать наступление и когда исчерпают импульс», — заявил в комментарии NYT эксперт Фонда Карнеги Майкл Кофман.

Однако в Киеве заявляют, что линия обороны есть, и она даже готова принимать войска.

Очертания «линии Залужного»

По мере того как США всё больше затягивали вопрос выделения военной помощи, в Киеве всё чаще стали говорить о том, что где-то в тылах украинских войск готовится стратегическая «линия обороны», которую уже успели прозвать «линией Залужного» — по фамилии ушедшего главнокомандующего ВСУ.

Позднее в Сети появились планы и предварительные очертания планируемой линии обороны. Если взять их на веру, то можно предположить, что Киев не ожидает в обозримом будущем наступления российских войск на Запорожском или Харьковском направлении.

В то же время на Донбассе строятся сразу два узла обороны, вокруг которых возводится несколько фортификационных линий, — Славянск на севере ДНР и Красноармейск (Покровск) на границе с Днепропетровской областью.

Соответственно, ВСУ будут пытаться укреплять линию обороны на подступах к этим городам. На юге — по реке Волчья, севернее — на подступах к славянской агломерации. По состоянию на 2014 год в Славянске — Краматорске — Дружковке — Константиновке проживали сотни тысяч человек, по сути, речь идёт сразу о нескольких населённых пунктах и промзонах, перетекающих одна в другую с небольшими промежутками. Поэтому наступление на этом участке будет затруднено.

Однако на этом преимущества ВСУ заканчиваются. Во-первых, украинские укрепления вызывают нарекания даже со стороны абсолютно лояльных Киеву источников. На ряде направлений военные ограничились натягиванием колючей проволоки без траншей и минных полей.

Однако это не самая большая проблема.

«Любая оборонительная линия — это в первую очередь люди, во вторую маневрирующая артиллерия и только потом укрепления. Просто вырытые линии окопов и дотов разбираются артиллерией, штурмуются. Если с пехотой у них пока получается кого-то наловить, то снаряды заканчиваются. Будут снаряды — они могут надолго уйти в оборону, не будет — линия эта обвалится», — резюмирует Михайловский.

И похоже, что на Западе хорошо осознают проблемы ВСУ. Президент Чехии Пётр Павел заявил о готовности в срочном порядке предоставить Украине около 800 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 и 122-мм. О желании дополнительно усилить украинскую артиллерию заявили Германия, Дания и ряд других стран Европы.

Поэтому окончательный ответ на вопрос о том, как и где в итоге встанет линия фронта, зависит от того, сможет ли Киев решить назревший оперативный кризис. Если нет, то к лету никакая оборонительная линия не сможет остановить российское наступление.