Указ Владимира Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации», тоже принятый ко Дню соборности, глубоко взволновал общественность как на Украине, так и в России. На первый взгляд, абсурд: с таким же успехом можно заявить претензии на Луну. «Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы — это русские, а Малороссия — это часть России», — небрежно бросил по этому поводу в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Однако с той стороны вопрос ставится иначе: Россия — это Украина, и претензия на альтернативный центр государственности оформлена законодательно впервые. Причем Зеленский официально поручил своему Кабмину разработать план действий «по сохранению национальной идентичности украинцев», поразительно соответствующий методичке, по которой велась культурная война в самой Украине.

Как мы уже не раз объясняли, всей украинской политикой движет старая идеология, без которой любое внешнее управление не состоялось бы. Здесь она тоже присутствует, ведь рисовались эти границы более ста лет назад делегацией УНР для Парижской мирной конференции — как максимальная «хотелка» при разделе империй после Первой мировой войны. Вот только на условной карте «исторических земель» по Зеленскому теперь политкорректно отсутствует заявка на территории Польши и Румынии. Хотя в 1919 году она там была.

Просто с поляками и румынами советники Зеленского ссориться не хотят. При этом не претендуют и на Зеленый Клин, часть Дальнего Востока, где с XIX века проживает огромная украинская диаспора. Следовательно, на ближайшие к Украине российские земли есть определенный план. Насколько он реализуем — второй вопрос, а пока рассмотрим, что же имели в виду стратеги в Киеве и Львове и как они собираются «качать ситуацию» внутри России.

От Сяна до Дона

Начнем с карты.

Как говорится в указе, к исторически заселенным украинцами землям относятся Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина «в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ». К этому перечню есть вопросы.

На Кубани украинцы когда-то действительно составляли этническое большинство, но не потому, что они там всегда жили. Кубанские земли были пожалованы бывшим запорожским казакам императрицей Екатериной II «в вечное и потомственное владение» в знак благодарности за участие в русско-турецкой войне.

Предполье опасного Кавказа нужно было заселять лояльными христианами, а заодно решить проблему с Запорожской Сечью, неконтролируемая вооруженная сила уже внутри российских земель государству была не нужна: империя вышла к Черному морю. С этим эпизодом связана одна из пропагандистских максим про «знищення Січі», которую «Катэрына» боялась и ненавидела — за что в наше время отомстили её памятнику в Одессе.

При этом на Кубани и Тамани стараниями кошевого атамана Антона Головатого, обаявшего императрицу, образовалось Черноморское казачье войско, чье влияние простиралось по узкому коридору даже до Каспийского моря, и это нашло отражение на других картах — в частности, изданных диаспорой в США. Хаты в украинском стиле и в наше время легко можно найти, например, в Адыгее. С конца XVIII века, вследствие переселения украинцев на благодатные земли, их стало так много, что в период Гражданской войны там даже появилась Кубанская народная республика.

Она ориентировалась на интеграцию с Украинской народной республикой на принципах федерализма, почему и была отнесена к условной территории УНР. А потом лозунг про «украинскую Кубань» долго жил своей жизнью, пока не попал в указ Зеленского. Только без соответствующих действий Российской империи всего этого не случилось бы, и кубанские казаки, народ-воин, служили именно ей — а затем и Советскому Союзу.

Точно так же и со Стародубом, который в своё время был пограничьем, населенным лихими людьми. Права казачьей сотни вместе с Магдебургским правом городу дал польский король Сигизмунд II в ту пору, когда и Смоленск был Польшей. Стародубский казачий полк появился уже после перехода Войска Запорожского под руку московского царя, и вся его история непосредственно связана с Россией. В принципе, вся колонизация Дикой Степи так или иначе связана с ней: где русские теснили поляков, татар и турок — там появлялись украинцы, заполняя собой пустоту.

Без первого не было и не могло быть второго: ни «степь донецкая», ни побережье Черного и Азовского морей, ни Крым никогда не были «украинскими землями». «Украина» в XVII веке имела четкие границы — регион по обеим сторонам Днепра от Черкасс до Киева. А в начале XX века ареал расселения украинцев (кстати, еще в это время не все из них знали, что они «украинцы») был таков, что его границы охватили огромную территорию «от Сяна до Дона», на которую и претендовала УНР.

Только сама она никак обеспечить контроль над ней не могла и рассчитывала на «западных союзников», которые при дележе империй по итогам Первой мировой могли бы решить этот вопрос в пользу жадных делегатов из Киева. На украинцев Сибири и Дальнего Востока по этой причине они даже не замахивались — отрезанный ломоть.

Примерно то же самое происходит и в наши дни.

Разделить и властвовать

Авторы коварного плана по работе с украинцами в России исходили из той же логики, что их предшественники в УНР. Тянуться через весь континент к берегам Тихого океана не стоит, а вот объявить претензии на то, что уже объявлялось своим — вполне кошерно.

В указе говорится, что Россия на протяжении веков «систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод, в том числе на исторически населенных ими землях». Российской стороне вменяется нарушение массы международных обязательств, связанных с правами национальных меньшинств — в том числе теми, которые сама Украина грубо игнорирует.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Но с точки зрения разрушительной работы формальная логика не нужна — как не работает она и с одновременно внесенным в Раду законопроектом, в котором содержится норма о лишении украинского гражданства тех, кто «добровольно» получил российский паспорт. Необходимо напирать на то, что украинцам в России должны быть обеспечены права на получение образования на украинском языке и его свободное использование, соблюдены их гражданские, социальные, культурные и религиозные права.

Кабинету министров Украины приказано разработать «с привлечением международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых, общественности» и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины план действий, в который входят давно отработанные технологии. К ним, в частности, относится сбор и систематизация «фактов и свидетельств о преступлениях» против украинцев, о политике «принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях». Все это затем будет оформляться в максимально доступной форме и доноситься через все доступные каналы коммуникации.

«Историческая правда» должна провоцировать обиду, гнев и ненависть — затем из этой почвы начинают расти побеги современной политики реванша и сепаратизма. Неслучайно во втором пункте упоминаются «все порабощенные народы России», а в третьем — сотрудничество с ними. В рамках работы по распространению нарратива о тысячелетней истории украинской государственности вообще можно предъявить претензии и на Москву, ведь Российское государство во многом создавали выходцы из украинских земель.

Правда, тут можно угодить в собственную ловушку и в расследовании преступлений Империи в деле порабощения выйти на самих себя, но пока так далеко в своих планах киевские идеологи не заходят. Пока они запоздало пытаются «перевернуть стол», взявшись за исторический нарратив, направленный уже не внутрь, для собственного потребления, а вовне.

При этом нарратив этот, повторяя собственные украинские концепции, работает уже на другую стратегию, такую же давнюю. А именно, план расчленения России на много национальных государств без единого центра силы. Этот подход был разработан еще в начале XX века, польский диктатор Юзеф Пилсудский прямо указывал на особую роль своей страны: «Разбить Российское государство на его основные составные части и освободить страны, насильственно включенные в эту империю». Случись это — и Россия перестанет быть грозным и опасным соседом, что устраивало и Японию (которой энергичный руководитель предлагал свои услуги), и Британию.

Собственно, с британской стороны друг Пилсудского, один из отцов геополитики Халфорд Маккиндер, предлагал тогда же создание антироссийского политического блока в Европе, куда должны были также быть включены Грузия и Азербайджан. Что означало бы надежную блокаду России от мировой торговли, контроль над которой всегда был в английских интересах. В дальнейшем в расчленение России играли немцы, создававшие национальные легионы в составе вермахта. А затем американцы, у которых получилось развалить СССР именно по той же схеме, которая изложена в указе Зеленского.

Изначальный план, когда втягивание России в войну на Украине с одновременным введением санкций должно было спровоцировать внутренний кризис, беспорядки, мятежи и падение власти Путина, не сработал. Поэтому «западные союзники» Украины возвращаются к старому, надежному приему. Полыхающие национальные окраины — последняя надежда, неслучайно украинские СМИ так много внимания уделили локальному бурлению в Башкирии.

Именно эта карта будет разыгрываться сейчас, и Украина, как обычно, на острие атаки. Все равно её ресурс почти израсходован, а напоследок можно еще раз зайти с этой потрепанной карты. Как в прямом, так и в переносном смысле.