Москва, 30 августа, 2024, 03:01 — ИА Регнум. К 85-летию битвы у реки Халхин-Гол Федеральная служба безопасности (ФСБ) России впервые рассекретила архивный документ, свидетельствующий о применении Японией бактериологического оружия против советских войск.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные японцы. Халхин-Гол

Согласно обнародованным ФСБ данным, один из военнопленных — старший унтер-офицер японской армии Хаяси Кадзуо — на допросе рассказал как в 1939 году часть «Исии Сиро», в которой он проходил службу, произвела три опыта по заражению местности с целью поражения войск противника.

Он утверждал, что 3 июля 1939 года отряд выехал на границу Монголии в район боевых действий и остановился восточнее озера Мохорехи, где несколько раз менял позицию.

«Опыты по заражению местности брюшнотифозными бактериями были произведены в ночь на 29, 30 и 31 августа 1939 года. Первые два опыта произвели по распоряжению командующего Квантунской армии генерал-полковника Уэда [Кэнкити], третий опыт — по распоряжению самого Исии Сиро», — сказал Кадзуо.

По его словам, примерно с 1936 года к югу от Харбина в посёлке Хейбо был создан военный городок, в лаборатории которого велись опыты по разработке оружия с применением чумы, брюшного тифа, дизентерии и других бактерий.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа российский лидер Владимир Путин поздравил президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуху с 85-летием победы советских и монгольских войск над японцами на реке Халхин-Гол. В преддверии визита в Монголию Путин напомнил коллеге, что добрые традиции дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровую военную пору, являются надёжной основой дальнейшего развития отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Москвой и Улан-Батором.

Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом. Глава государства примет участие в торжествах, посвящённых 85-летию победы СССР и Монголии над милитаристской Японией на Халкин-Голе, уточнили в Кремле.

Активная фаза боёв Красной армии и монгольских войск против японских вооружённых сил на Халхин-Голе началась в мае 1939 года. Локальный конфликт завершился 15 сентября 1939 года, когда Япония, признав своё поражение, согласилась на перемирие с СССР.