Медаль СССР «За победы над Японией». 1945

В дни, когда наше общество ведёт упорную борьбу за возвращение празднования учреждённого ещё в 1945 году Дня Победы над Японией, голос истории и исторического свидетеля звучит особенно важно. Глава СССР — участника антигитлеровской коалиции с США и Великобританией и антияпонской коалиции с США, Великобританией и Китаем — ясно определил смысл этого Дня Победы. Именно этот смысл сегодня игнорирует правительство России, упорно отказываясь восстановить празднование победы на Японией.

Сталин говорит о единстве двух Побед нашей Родины — 9 мая и 2 сентября. Разделять их нельзя. Тем более нельзя забывать одну из них — 2 сентября. Сталин говорит:

«Два очага мирового фашизма и мировой агрессии образовались накануне нынешней мировой войны: Германия — на западе и Япония — на востоке. Это они развязали Вторую мировую войну… Отныне мы можем считать нашу Отчизну избавленной от угрозы немецкого нашествия на западе и японского нашествия на востоке… Наступил конец Второй мировой войны».

Возможные псевдодипломатические и паркетные аргументы о том, что законное наше право праздновать День Победы над Японией «может обидеть» современную Японию, категорически лицемерны и ложны. Ведь, победив нацизм 9 мая и отмечая эту Победу, мы не рискуем унизить современную Германию. А победив японский империализм и милитаризм, победив японского союзника Гитлера, мы не унижаем современную Японию.

Пусть «обижаются» те, кто до сих пор считает себя союзником Гитлера. Организаторам геноцида наших народов, союзникам Гитлера (и в том числе русским пособникам Гитлера) нет места на земле, они снова и снова должны быть уничтожены. Такова не только справедливость по отношению к памяти о наших страшных, незабываемых жертвах. Таково условие для морального и физического выживания нашего народа.

Два Дня Победы — это целое.

Есть и ещё одно важное обстоятельство — единство нашей истории, которое не разделяет наш народ по революциям 1917 года и ясно указывает на единство наших национальных интересов, на верность предкам.

Сталин, большую часть жизни отвергавший и опровергавший единство советской истории с историей царской России, обратил внимание на главное, что делает нас едиными — судьба нашей страны и нашего народа. Он говорит:

«У нас есть ещё свой особый счёт к Японии… В феврале 1904 года Япония, воспользовавшись слабостью царского правительства, напала на нашу страну… Было ясно, что Япония ставит себе задачу отторгнуть от России весь её Дальний Восток. В 1938 году Япония вновь напала на нашу страну в районе озера Хасан… с целью окружить Владивосток, [в 1939 году] Япония повторила своё нападение уже в другом месте, в районе Монгольской Народной Республики, около Халхин-Гола, с целью… отрезать Дальний Восток от России…

Поражение русских войск в 1904 году… оставило в сознании народа тяжёлые воспоминания. Оно легло на нашу страну чёрным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот этот день наступил. Это означает, что Южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу и отныне они будут служить… базой обороны нашей страны от японской агрессии».

Мы можем и должны повторить сегодня главное.

Вечная память героям. Да здравствует День Победы над Японией! Позор беспамятным наследникам и предателям.

Модест Колеров

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