В ночь на 1 сентября Вооружённые силы Украины (ВСУ) осуществили очередную атаку беспилотниками на регионы России. Как сообщает Министерство обороны РФ, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА, которые были задействованы в масштабном налете — возможно, самом массовом за все время атак.

Иван Шилов ИА Регнум

В течение нескольких часов дроны появились в небе над 16 регионами нашей страны, в том числе Курской, Брянской, Воронежской, Белгородской, Рязанской, Калужской областями.

К счастью, подавляющую их часть успешно сбили наши военные — в целом, ущерб от атак оказался минимальным, если принять во внимание практически рекордное количество беспилотников. Теперь на местах падения БПЛА ведут работу экстренные службы.

«Этой ночью киевский режим снова атаковал Орловскую область. Был сбит один вражеский БПЛА, пострадавших и повреждений нет, на месте происшествия работают оперативные службы», — сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Тем не менее не обошлось без происшествий. Один из сбитых беспилотников в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в районе Капотни, там пришлось тушить локальное возгорание.

Дроны целились не только по нашим НПЗ, но и по объектам энергетической инфраструктуры. В частности, они пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Московской области. Как отмечается, жертв и разрушений на месте падения обломков сбитых БПЛА нет, пожара не последовало, абоненты получают электроэнергию.

Кроме того, дроны налетели на Конаковскую ГРЭС в Тверской области, одну из крупнейших электростанций в центральной части России, там начался пожар. Сообщается, что возгорание локализовано, пострадавших среди гражданского населения нет.

В деревне Дурниха (Раменский район Подмосковья) украинский беспилотник самолетного типа упал рядом с частным домом — к счастью, в результате его падения никто не пострадал.

Из-за атаки украинских дронов сразу несколько рейсов в аэропортах Внуково, Жуковский и Домодедово были задержаны на вылет и посадку. «Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэродромы ушли 43 воздушных судна, следовавших в эти аэропорты. На вылет в перечисленных выше аэропортах было задержано суммарно 74 рейса», — говорится в сообщении Росавиации.

Обстрел Белгорода

ВСУ пытаются атаковать российскую инфраструктуру и мирных жителей не только с помощью беспилотников. В частности, они обстреливают приграничные районы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства, РСЗО «Ольха», тактических ракетных комплексов «Точка» и «Точка-У», от чего регулярно страдает Белгородская область.

1 сентября враг нанес удар по мирному Белгороду, используя ракеты «Вампиров» с кассетными боеприпасами, чтобы пострадало как можно больше гражданских. Были ранены восемь мирных жителей, еще один житель получил ранения в поселке Майский, который также был атакован ВСУ.

Среди тех, кто попал под обстрел, оказалась мать с двумя маленькими детьми, все они получили значительные травмы. Тем не менее, если бы не работа наших сил ПВО, которые успели перехватить несколько воздушных целей во время атаки, пострадавших могло бы быть гораздо больше.

Раненые белгородчане были доставлены в медицинские учреждения, пожарные расчеты уже потушили горящие автомобили и балкон в одной из пострадавших от обстрела квартир. Пока на местах работают оперативные службы и уточняется информация о последствиях атаки.

Накануне вечером ВСУ также устроили атаку на Белгород и ближайшие поселки. Они дали залп из того же РСЗО «Вампир» по жилым районам и гражданскому населению — в результате погибли пять человек, еще 46 пострадали, в том числе семеро детей.

Били ракетами с украинской стороны не по военным объектам: под ударом, как и всегда, оказались белгородские социальные и коммерческие объекты, многоквартирные и частные дома, автомобили и гаражи местных жителей. Трое пострадавших детей в момент обстрела находились на детской площадке — такой выбор целей наглядно показывает приоритеты врагов.

От обстрела «Вампирами» также пострадал посёлок Дубовое, находящийся в трёх километрах к югу от Белгорода. Там загорелись два дома, гараж и автомобиль, повреждены еще 13 автомобилей. Возгорание оперативно потушили пожарные бригады. Теперь белгородские коммунальщики вместе с волонтерами ликвидируют последствия атаки и фиксируют причиненный атакой ущерб.

Сегодня утром стало известно, что после атаки 37 раненых находятся в больницах, им оказывается необходимая помощь. Состояние 11 пострадавших, в том числе одного ребенка, оценивается как тяжелое, за жизни двоих из них борются врачи. Троих пострадавших эвакуируют на лечение в Москву.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте и устанавливает лиц, причастных к атаке на Белгород. Также Россия потребовала от ООН недвусмысленно осудить обстрел ВСУ в Белгородской области.

Тем временем наши военные уничтожают расчеты огневых средств врага, которые принимают участие в таких террористических актах. По сообщению МО РФ от 1 сентября, в Харьковской области ВС России успешно накрыли один из «Вампиров», а всего там ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, танк, бронетранспортер, четыре автомобиля и три 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин, украинские войска должны быть отодвинуты на расстояние, с которого им не удастся наносить ущерб России.