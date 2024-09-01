Москва, 1 сентября, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), сообщил 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

«Ещё один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время происходит тушение локального возгорания.

Как передавало ИА Регнум, всего за ночь и утренние часы на подлёте к Москве нейтрализовали десять беспилотников.

Ранним утром 1 сентября беспилотники ВСУ пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Московской области, подтвердил глава городского округа Михаил Шувалов. Жертв и разрушений на месте падения обломков нет, пожара не последовало. Электроэнергия подаётся абонентам, добавил он.