Кашира, Московская область, 1 сентября, 2024, 06:24 — ИА Регнум. Ранним утром 1 сентября беспилотники ВСУ пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Московской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

«Была предпринята попытка атаки тремя беспилотниками ГРЭС», — написал он.

По информации оперативных служб, жертв и разрушений на месте падения обломков нет, пожара не последовало.

Электроэнергия подаётся абонентам, добавил Шувалов.

Как сообщало ИА Регнум, над Тверской областью силы ПВО обезвредили утром 1 сентября пять беспилотников.

За ночь 1 сентября средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области уничтожили более 10 украинских беспилотников.

В это же время на подлёте к Москве сбили пять БПЛА. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется в регионах.