Москва, 6 апреля, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Украинские войска должны быть отодвинуты на расстояние, с которого им не удастся наносить ущерб российским подразделениям, заявил 6 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Наша задача, конечно, отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб», — заявил Путин.

Глава государства заявил, что России приходится иметь дело «с режимом, который ведёт себя в высшей степени жестоко», добавив: «Но они и своих не жалеют, ведут себя в высшей степени цинично и жестоко».

По словам президента, ВСУ на одном из участков фронта выпустили 300 снарядов по месту, где находились 14 сдавшихся в плен украинских военных. Пострадали и российские военные.