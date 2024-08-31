Нью-Йорк, США, 31 августа, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Россия требует от ООН недвусмысленно осудить обстрел Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщило постоянное представительство России при всемирной организации в своём заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

Telegram/Настоящий Гладков

«Требуем от Секретариата ООН и других профильных международных организаций недвусмысленно осудить этот варварский акт, избегая своих малодушных общих формулировок», — написано в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа МИД России призвал международные структуры выступить с осуждением обстрела Украиной Белгородского района, а также публично дистанцироваться от киевского режима и его кураторов с Запада, которые совершают подобные преступления.

30 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал об атаке ВСУ на Белгородскую область. Он рассказал, что в результате атаки украинских беспилотников получили ранения два мирных жителя Белгородской области, в том числе глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев, который выехал на обследование села Петровка после сбросов взрывных устройств с дрона.

По словам губернатора региона, украинские военные обстреляли улицы Белгорода кассетными боеприпасами. В результате атаки пострадали три многоквартирных дома в Белгороде. Кроме того, повреждены два социальных и два коммерческих объекта, осколками посекло девять автомобилей. В поселке Дубовое Белгородского района загорелись два дома и гараж, а также пострадали пять частных домов и один многоквартирный.