Рано утром 20 августа 1944 года артиллерия армий 2-го и 3-го Украинских фронтов начала сокрушительный обстрел линий обороны немецко-румынской группировки войск на границе Молдавской ССР, оккупированной в первый год войны.

ИА Регнум

Бывшие укрепления нацистов после удара представляли собой страшное зрелище. Командир одной из батарей Иван Новохацкий после войны вспоминал:

«На глубину примерно десять километров местность была чёрной. Оборона противника практически была уничтожена. Вражеские траншеи, вырытые в полный рост, превратились в мелкие канавы глубиной не более чем по колено. Блиндажи были разрушены. Иногда попадались чудом уцелевшие блиндажи, но находившиеся в них солдаты противника были мертвы, хотя не видно было следов ранений. Смерть наступала от высокого давления воздуха после разрывов снарядов и удушья».

Так началась Ясско-Кишиневская операция. Этот, седьмой из десяти «Сталинских ударов», определивших исход войны, позже получил красноречивое имя «Ясско-Кишиневские Канны» (его использовал и один из непосредственных участников событий, маршал Родион Малиновский) — в честь хрестоматийной победы Ганнибала над войсками римлян, которых удалось окружить и разбить, нанеся республике страшный удар. Советским полководцам удалось повторить успех античного стратега против тех, кто прямо провозгласил себя наследниками римлян.

Важный, но ненадёжный союзник

Королевство Румыния (которому в 1941 году «с барского плеча» гитлеровской Германии достались оккупированные Бессарабия и левобережье Днестра вместе с Одессой) было ключевым союзником Третьего Рейха.

Причиной тому стала не румынская армия, бывшая крайне посредственной как по уровню вооружения, так и по качеству командного состава, но огромные запасы нефти, питавшие всю военно-промышленную мощь Германии, блокированную от других источников поставок.

После провала рывка немцев к кавказским запасам СССР в 1942–1943 годах, обернувшегося разгромом под Сталинградом, румынская нефть стала единственным возможным источником топлива Гитлера, а потому ее важность было сложно переоценить.

Очевидно, что выход или «вывод» Румынии из войны с перспективой потерять месторождение в Плоешти и другие источники «чёрного золота» был не в интересах Берлина.

Тем временем ситуация внутри румынских народа и элит складывалась явно не в пользу Адольфа Гитлера и его друга — кондукэтора («вождя») Румынии генерала Иона Антонеску.

К 1944 году сотни тысяч румын полегли на Восточном фронте, от Волги (под Сталинградом были почти полностью выбиты 3-я и 4-я армии) до Черного моря. «Подарок» Гитлера — Одесса была освобождена Красной армией 10 апреля. А чуть ранее, 4 апреля, англо-американская авиация подвергла Бухарест бомбардировке.

Весной-летом 1944 года фронт всё ближе подбирался к «возвращённой» Бессарабии и рубежам «старого королевства» — как называли территорию Румынии до расширения границ. Поэтому настроения в элитах были вполне определёнными.

Известно, что уже в конце июля часть политиков и военных во главе с командиром 4-й румынской армией генералом Константином Сэнэтеску через румынских коммунистов, загнанных в подполье, установила связь с Москвой с целью подготовки государственного переворота.

Несмотря на обещание Гитлера, которое тот дал Антонеску на встрече 4 августа, защищать Румынию так же, как Германию, было понятно, что одной успешной операции советских войск достаточно, чтобы разрушить карточный домик режима кондукэтора.

Начавшаяся 20-го числа того же месяца операция стала именно таким сокрушительным ударом.

Расклад сил и советские планы

К середине августа обстановка на фронте стала крайне благоприятной для наступления. Немецкое командование перебросило с этого направления 12 германских дивизий на оборону Белоруссии и Западной Украины.

Оборонять Румынию осталось 25 дивизий, составлявших 6-ю и 8-ю немецкие армии, в их флангах располагались румынские части — всего 22 дивизии, составлявшие 3-ю и 4-ую армии.

Всей группировкой под названием группа армий «Южная Украина» командовал Йоханнес Фриснер, недавно получивший чин генерал-полковника и Дубовые листья к Рыцарскому кресту.

Немцам и румынским союзникам противостояли два советских фронта: 2-й и 3-й Украинские под командованием маршалов Родиона Малиновского и Фёдора Толбухина. В их состав входили в общей сложности 10 общевойсковых армий, три воздушных армии, одна танковая, а также два танковых корпуса, два гвардейских механизированных и один гвардейский кавалерийский корпус.

Замысел двух советских маршалов состоял в мощном ударе по более слабым румынским флангам, сопровождаемым масштабными артиллерийским и воздушным обстрелами, последующем прорыве на направлениях северо-западнее Ясс (2-й Украинский фронт) и южнее Бендер (3-й Украинский фронт) и окружении более боеспособных частей вермахта в центре.

Как развивалась операция

После первых же ударов стал очевиден успех грядущей операции, в рядах немецких войск начался хаос. Уже на второй день операции на западном фланге был взят крупный город Яссы, прорыв составлял 65 километров по фронту и 40 в глубину.

К исходу 21 августа 6-я немецкая армия после взятия Красной армией села Леушены была взята в кольцо. На следующий день командующий группой армий «Южная Украина» Фриснер без консультаций с Гитлером дал приказ отступать на запад в сторону Карпат. Но было слишком поздно.

Анна Рыжкова ИА Регнум

После форсирования Днепра и взятия в ночь на 22 августа десантной группой 46-й армии города Аккермана (ныне Белгород-Днестровский в Одесской области) и освобождения Кишинева 5-й ударной армией под командованием будущего коменданта Берлина — генерала Николая Берзарина обе немецкие армии были блокированы.

26-го числа, через неделю после начала операции, была освобождена вся территория Молдавии. Это обстоятельство, похоже, окончательно вразумило бухарестскую элиту.

Румыния переворачивается

Параллельно боевым действиям на севере Румынии и в Молдавии антифашистские силы в Бухаресте организовали восстание, которое произошло 23 августа.

Молодой король Михай I Гогенцоллерн-Зигмаринген перешел на сторону антифашистов, арестовал Антонеску и назначил новым премьер-министром страны генерала Сэнэтеску, а также разрешил деятельность запрещенной свергнутым режимом коммунистической партии.

РИА Новости/Федор Левшин

Немецким войскам, находящимся на территории страны, было приказано покинуть ее, начались переговоры о перемирии с союзниками.

Немцы попытались остановить переворот и начали наступление на Бухарест, советские же войска направили 50 дивизий на помощь новому правительству страны.

27 и 28 августа были уничтожены две окруженные армии вермахта, после чего Ясско-Кишиневская операция завершилась и началось освобождение всей территории Румынии.

Советская награда для Гогенцоллерна

В результате операции была уничтожена значительная группировка немецких войск — группа армий «Южная Украина» (с сентября 1944-го — группа армий «Юг»), пытавшаяся остановить продвижение Красной армии на Балканы и в Восточную Европу.

Генерал-полковник Фриснер, как и многие другие немецкие полководцы в конце войны, «удостоился» нагоняя от Гитлера, был снят с поста, отправлен в резерв и более не назначался на командные должности.

Румынская армия как союзная Гитлеру сила фактически перестала существовать, в дальнейших боевых действиях в горах Трансильвании немцам помогали отдельные формирования идейных румынских фашистов.

Благодаря антифашистскому перевороту в столице страны румынам удалось избежать полной военной оккупации советскими войсками.

31 августа войска 2-го Украинского фронта вошли в дружественный Бухарест, встретивший русских цветами.

Немцы лишились последних нефтяных месторождений и открыли Красной армии плацдармы для дальнейшего освобождения Венгрии, Югославии и Болгарии.

А уже после Победы, 6 июля 1945 года румынского короля Михая I (которого в Москве за глаза называли «королём-комсомольцем») наградили советским орденом «Победа» за августовский переворот 1945-го с формулировкой:

«За мужественный акт решительного поворота политики Румынии в сторону разрыва с гитлеровской Германией и союза с Объединёнными Нациями в момент, когда ещё не определилось ясно поражение Германии».

Чуть более чем через два года «король-комсомолец» под давлением коммунистов, пришедших к власти при поддержке Москвы, отречется от престола и удалится в изгнание. Но это, во всех смыслах, совсем другая история.