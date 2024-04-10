История освобождения Одессы, 80-ю годовщину которого которой мы отмечаем 10 апреля, полна ярких подвигов и героев, их совершивших. Город у Чёрного моря, во всех отношениях особенный, магическим образом собрал вокруг себя легендарные фамилии.

Иван Шилов ИА Регнум

Начать стоит с командующего 3-м Украинским фронтом одессита Родиона Малиновского. Здесь отметился и легендарный сталинградский снайпер Василий Зайцев, уже капитан и командир роты, захватившей вражеский аэродром. Под Одессой вела наступление 49-я гвардейская стрелковая дивизия полковника Василия Маргелова — будущего «дяди Васи» воздушно-десантных войск. Решающий вклад в общий успех внесли кавалеристы из конно-механизированной группы генерала Иссы Плиева, 16 раз персонально упоминавшегося в приказах Верховного главнокомандующего СССР.

А генерал-майор Илья Швыгин, чья фамилия не так известна, был одним из лучших комдивов Красной армии: 9 апреля он лично повел группу бойцов, атаковавших порт, и спас от подрыва одесскую оперу. Он погиб через месяц на днестровском плацдарме и похоронен на Аллее славы в Одессе. Но вместе со всеми сохранил прекрасный город практически невредимым.

Во многом этому способствовала и сложившаяся обстановка.

К 5 апреля 1944 года ситуация для немецких и румынских войск, оборонявшихся в районе Одессы, стала критической. Войска Малиновского обошли их с севера, нависнув над вражеским флангом. Накануне конники Плиева захватили станцию Раздельная, лишив вражескую группу армий «Южная Украина» крупной базы снабжения и важнейшего транспортного узла.

Теперь подразделения 6-й немецкой армии генерал-полковника Карла-Адольфа Холлидта и подчинённой ему 3-й Румынской армии теряли возможность снабжения с баз в Молдавии и не могли нормально отойти в том же направлении. А отходить было уже очень нужно: все бронетанковые резервы группы были брошены на Раздельную в отчаянной попытке исправить ситуацию.

В одном из боёв оборонявшиеся бойцы захватили румынского офицера, который сообщил о важном: водонасосная станция, расположенная в посёлке Беляевка, заминирована. А это — единственный источник воды для города, подававший её из Днестра. Кроме того, этот посёлок и расположенное чуть южнее село Маяки стояли у последней нижнеднестровской переправы — следующая была уже только на самом побережье, в районе Каролино-Бугаза, где Днестр впадает в Чёрное море.

И Плиев, всю войну работавший «палочкой-выручалочкой», развернул своих кавалеристов и танки на юг. В ночь с 6 на 7 апреля передовой отряд кубанских казаков обошел Беляевку с севера и по береговому плесу вышел к водонапорной станции, зачистив подходы. Второй отряд ворвался на водокачку, зачистив ее от противника, а подошедшие основные силы в считаные часы освободили поселок. К полудню 7 апреля были освобождены и Маяки.

Тогда командующий 3-м Украинским фронтом решил достроить для вражеской группы войск «золотой мост»: искусственно создать такой путь отступления, по которому противник будет торопиться спастись, бросая всё, стремясь сберечь «ядро» своих войск. Плиев получил сообщение из штаба фронта: «Хорошо было бы захватить сильным отрядом Овидиополь. Вести разведку на Одессу. Сохранить водокачку».

Овидиополь находится менее чем в 20 километрах от Каролино-Бугаза, немцы должны были почувствовать угрозу полного окружения и стремиться туда, куда нужно было Малиновскому. И они почувствовали: Холлидт направил против подразделений Плиева все имеющиеся у него резервы. С неба на позиции кавалеристов обрушилась немецкая авиация, которой противопоставить было нечего. В критический момент боя сам Плиев отбивался из автомата от ворвавшихся в дом вражеских солдат, он сам вспоминал об этом:

«Стараясь не шуметь, я схватил автомат. При моем появлении в дверях высокий, сутулый блондин выронил оружие и не двинулся с места. Другой, забыв об автомате, юркнул к окну, но… бездыханно повис на подоконнике. В комнату заскочил командир взвода охраны старший лейтенант Ласкин, с ним несколько казаков. Смотрю в окно: немцы! Они бегут через огород к дому».

Но все же предпоследний путь отхода из Одессы был отрезан, немцы с румынами начали спешно оставлять город, торопясь протиснуться через бутылочное горлышко автомобильной и ж/д переправы в Каролино-Бугазе и спешно загружая корабли в одесском порту.

Кольцо продвигавшихся к Одессе общевойсковых армий 3-го Украинского фронта стремительно сжималось. С севера наступали 6-я и 8-я гвардейская армии, с северо-запада на пригород Пересыпь — 5-я ударная, прошедшая по перешейку между Куяльницким лиманом и Чёрным морем. В самой Одессе, в районе Лузановки, были построены блиндажи, на перекрёстках улиц и площадях города — долговременные огневые точки.

Вера Журавлева, связистка 320-й стрелковой дивизии, вспоминала:

«Вечером 9 апреля, когда части дивизии уже вели бой в районе Пересыпи, командир дивизии Швыгин приказал сформировать группу разведчиков. Ей ставилась задача вызывать панику в тылу противника, тем самым помешать разрушению города и порта, эвакуации вражеских войск».

Генерал хорошо знал Одессу по Гражданской войне и довоенной жизни, поэтому переулками и проходными дворами сам вывел к Ланжероновской улице, а затем на Приморский бульвар группу из 17 добровольцев. Порт был как на ладони, и бойцы открыли огонь по причалам, на которых суетились немцы. Полупустые суда и самоходные баржи спешно отчаливали, подкрепления вступили в порту в бой и полностью очистили его от противника.

Здесь отличились бойцы 49-й гвардейской дивизии Героя Советского Союза полковника Василия Маргелова, получившего Золотую Звезду за форсирование Днепра и освобождение Херсона. Его стрелки ворвались в порт и захватили там транспорт с автомобилями, один из которых подарили своему комдиву. За освобождение Одессы Маргелов уже стал генералом.

В это самое время вошли в дело местные партизаны, вышедшие из катакомб и начавшие наводить шорох в округе. Вместе с ними бились более 150 солдат тыловых подразделений 1-й словацкой дивизии, которые накануне перешли на нашу сторону вместе со всем имеющимся у них вооружением.

Партизаны сообщили, что заминированы и порт, и красавец одесский оперный театр, и многие другие здания города. Так что в три часа ночи Швыгин поставил перед начальником саперов майором Павлом Селивановым задачу устранить угрозу при содействии одесских подпольщиков. К 11 часам 10 апреля над «оперой» затрепетал красный флаг, а первым после освобождения Одессы в книге отзывов театра расписался командир 985-го артиллерийского полка 320-й дивизии Степан Радушинский.

Уже днём на улицах города оркестр играл «Интернационал», по одесским улицам маршировали войска освободителей: в 20 часов Москва салютовала им 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий, а корабли Черноморского флота — дюжиной залпов из 120 орудий. А в память о героической обороне и умело проведённой операции по освобождению уже 1 мая 1945 года в Приказе № 20 Верховного главнокомандующего город в числе первых был назван героем.