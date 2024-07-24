Министерство внутренних дел России разработало новую стратегию противодействия экстремизму. Об этом говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Стратегия разработана в целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в РФ», — говорится в документе.

В пояснительной записке указано, что авторы стратегии среди прочего проанализировали, скорректировали и сформулировали понятия «идеология насилия», «радикализм», «ксенофобия» и «русофобия».

Раньше правительство внесло в Госдуму законопроект, расширяющий перечень оснований для включения в реестр лиц, причастных к экстремизму или терроризму. В случае принятия законопроекта в список экстремистов могут попасть граждане, подозреваемые или признанные виновными в преступлениях, совершённых по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.

Защитить россиян внутри страны…

Одна из ключевых целей новый стратегии — добиться поворота правоприменительной практики статей об экстремизме в сторону справедливого отношения к государствообразующему народу. Прежде не раз случались парадоксальные ситуации, когда в экстремизме обвиняли людей, пытавшихся с ним бороться — россиян, призывавших к ответу нарушителей общественного порядка, членов криминализированных диаспор и чувствующих собственную безнаказанность мигрантов.

По сути, экстремизмом и разжиганием национальной розни могли называть действия против представителей любых народов, кроме русского. Законы защищали не русских людей, а служили защитой от русских.

Теперь же стратегия даёт определение: русофобия — это «неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, к русскому языку и культуре». При этом русофобия — не только один из столпов политики Запада и киевского режима, но и реальная внутренняя проблема России. Шовинисты в национальных регионах страны, впитавшие националистические и сепаратистские настроения, безнаказанно ущемляют права русского населения. Всё это ведёт к этническим конфликтам и столкновениям внутри России.

Новая стратегия даёт правоохранителям и судам реальные инструменты защиты государствообразующего народа от шовинистов и разного рода провокаторов, выступающих в роли общественников. С появлением чёткой терминологической базы прозападные агенты, сепаратисты и радикалы больше не смогут вести свою тихую борьбу, раскалывая российское общество.

Раньше в законе не было чётких формулировок понятий «ксенофобия», «русофобия», «финансирование экстремистской деятельности» и «терроризм», что позволяло преступникам избегать ответственности через юридические лазейки.

По мнению политолога Ильи Ухова, определение радикализма позволит пресекать как политические сепаратистские поползновения, так и деятельность приверженцев радикальных религиозных взглядов, которые не берут в руки оружие, но своими проповедями и медийной накачкой способствуют радикализации молодёжи. В качестве примера он привёл действия салафитских поп-проповедников в социальных сетях.

…и за рубежом

Закрепление термина «русофобия» позволит также юридически защищать россиян, которых преследуют в других странах. «Отмена русских» стала нормой во многих государствах Запада, а наибольшего размаха достигла на Украине и в Прибалтике. После принятия новой стратегии Россия сможет эффективно и действенно реагировать на случаи русофобии.

Отдельно в документе отмечается угроза «политики некоторых иностранных государств по искажению истории, фальсификации роли и вклада СССР в победу над гитлеровской Германией и милитаристской Японией». Не нужно долго объяснять, к чему приводят попытки героизировать нацистских преступников — достаточно посмотреть на происходящее на Украине.

Идеи неонацизма враждебны России и её народу. Однако не только их сегодня используют для борьбы с нашей страной. Западные агенты и даже чиновники многие стран неустанно тиражируют мифы об «ужасной Российской империи» и «русских поработителях», называя себя «борцами с колониализмом».

В стратегии отмечается, что необходимо на уровне закона зафиксировать угрозу принижения цивилизационной роли России во всём ареале и во все периоды её существования. Для примера, именно Советский Союз ликвидировал безграмотность в Средней Азии, создал там современные общества и дал широкие права женщинам.

«Принижение роли СССР также должно рассматриваться как подрыв нашего идеологического пространства. Антирусский и антисоветский нарратив в историческом образовании целого ряда стран чреват мифотворчеством — к чему оно может привести, мы видим на примере Украины», — считает Илья Ухов.

Не потерять молодёжь

Пропагандисты розни и ненависти прекрасно понимают, что проще обрабатывать именно молодых россиян, которые еще не успели выработать устойчивых взглядов. Отсюда активность, в частности, иностранных агентов и радикалов-исламистов в соцсетях.

Они бьют в молодёжь, пытаясь воспитывать новые антироссийские поколения.

Одна из задач разработанной стратегии — не допустить этого. Ввести новые механизмы реагирования на вредоносный контент, привлекать к ответственности его авторов и распространителей.