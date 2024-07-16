Москва, 16 июля, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, расширяющий перечень оснований для включения в реестр лиц, причастных к экстремизму или терроризму. Соответствующий документ опубликовали в базе законодательной деятельности палаты парламента 15 июля.

Иван Шилов ИА Регнум

Изменения могут коснуться статьи 6 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

В случае принятия законопроекта в список экстремистов могут попасть граждане, подозреваемые или признанные виновными в убийстве, нанесении тяжких телесных повреждений и хулиганстве, если эти преступления совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.

В перечень оснований также включили действия, направленные на нарушение территориальной целостности России, геноцид и иные преступления по «мотивам ненависти».

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня в Государственную думу был внесён законопроект, который запрещает иностранным агентам и людям, имеющим иностранное гражданство, входить в состав Общественной палаты РФ и региональных общественных палат. Нововведение направлено на ограничение иностранного влияния и обеспечение суверенитета российского гражданского общества.