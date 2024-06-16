До конца текущего года два федеральных банка-тяжеловеса, «Сбер» и ВТБ, начнут полноценную работу в новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Открытие своих офисов и создание сети банкоматов станет финальным шагом в вопросе интеграции региона в российскую банковскую систему.

Иван Шилов ИА Регнум

Финальная точка интеграции понятна, сроки очерчены, работа ведётся. Самое время вспомнить промежуточные этапы интеграции: как в ЛНР и ДНР формировались собственные банковские системы, как их поглотил «Промсвязьбанк» (ПСБ) и как санкции повлияли на работу федеральных банков. Заодно станет понятно, на что могут рассчитывать «Сбер» и ВТБ в новых регионах.

Равнение на Запад

Вплоть до начала СВО «Сбербанк» и ВТБ активно работали не внешних рынках. Особо ценным был рынок Евросоюза.

К середине 2021 года Sberbank Europe AG («Сбербанк Европа»), чьими 100% акций владел «Сбербанк», управлял активами в восьми европейских странах: Австрии, Германии, Чехии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении. Группа обслуживала 715 тысяч клиентов в Европе, совокупные активы составляли 12,94 млрд евро.

Но бизнес всё равно шёл не так, как хотелось. Ещё 3 ноября 2021 года Sberbank Europe AG продал свои «дочки» в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении сербскому бизнесу за 0,5 млрд евро. Но у «Сбербанка» остались активы в Австрии, Германии и Чехии.

У ВТБ также была развитая банковская сеть. В январе 2018 года ВТБ реструктуризовал свои европейские подразделения. Австрийская, немецкая и французская «дочки» были объединены в единое юридическое лицо VTB Bank (Europe) SE. В сентябре 2021 года активы VTB Bank Europe SE оценивались в 7,95 млрд евро.

В таких условиях о работе в ЛНР и ДНР не было и речи.

РИА Новости/Александр Кряжев

Во-первых, территории и Россией признаны не были, чего уж говорить про бизнес, который любит правовую определённость и экономическую стабильность. В этой логике Крым и Севастополь — части России, но со своими региональными банками, а ЛНР и ДНР — территории Украины, где у федеральных банков были свои «дочки».

Во-вторых, начало работы в ЛНР и ДНР, равно как и в Крыму, гарантировало быстрое попадание в санкционные списки США и Евросоюза. Проще говоря, начало работы в Крыму или ЛНР и ДНР автоматически означало многомиллиардные убытки и прочие проблемы. Поэтому федеральное правительство на системообразующие банки не наседало.

Гибридные банки Донбасса

В период с 2014 по 2022 год банковские системы ЛНР и ДНР функционировали сами по себе, а Крым с Севастополем обслуживал специализированный банк — РНКБ (Российский национальный коммерческий банк). Это минимизировало риски для России как государства и российских банков. Обратной стороной были проблемы с транзакциями и проблемы крымчан, не говоря уже о гражданах ЛНР и ДНР, для которых пластиковая карта была инструментом для последующего обналичивания зарплаты или социальной выплаты.

До 4 июня 2022 года в ЛНР и ДНР работали два банка. В каждой из республик был свой Центробанк, также в них работал южноосетинский «Международный расчётный банк». ЦРБ и Госбанк совмещали функции и центробанка, и коммерческого банка.

Однако в силу отсутствия в ЛНР и ДНР другой денежной единицы, кроме российского рубля, Госбанк и ЦРБ во всём ориентировались на деятельность Центробанка России: поднимали и опускали ключевую ставку следом за ЦБ РФ, устанавливали неотличимый от российского курс валют.

При этом централизованного бюро кредитных историй ЦРБ не было, кредиты выдавались под 30% годовых при ставке ЦБ РФ к моменту выдачи кредита в 4,25% годовых, ипотеки не было в принципе, а безналичная оплата работала лишь в пределах республики на крайне ограниченном количестве терминалов.

Кроме того, перед отделениями ЦРБ всегда были длинные очереди. Граждане, получив зарплату, предпочитали её тут же снять с карты — нужна была наличка.

Связь у ЦРБ с Россией обеспечивалась через корреспондентские счета в ЦБ Южной Осетии. Заодно «интеграторами» в мировую финансовую систему стали десятки мелких предпринимателей, освоивших денежные переводы между республиками с одной стороны и Россией с Украиной с другой.

Пенсионеры в республиках долгие годы получали украинские пенсии (некоторые получают и сейчас) на банковские карты, а затем за комиссию обналичивали их в республиках. Аналогично работала банковская связь с Россией: посредники через денежные переводы за вознаграждение (от 3% до 7% от суммы сделки) превращали безнал в наличку.

В свою очередь Запорожская и Херсонская области эти этапы развития банковской системы пропустили.

Закончилась история ЦРБ как самостоятельных структур в ЛНР и ДНР 4 июня 2022 года, когда в республики зашел «Промсвязьбанк». Это опорный банк для отечественного ОПК с декабря 2019 года. С начала 2020 года единственным владельцем ПСБ стало государство — банк в 2017 году попал под санацию и перешёл в госсобственность.

Слияния и поглощения

ПСБ в санкционные списки США и Евросоюза включили уже 24 февраля 2022 года. Вашингтон внёс его в SDN-лист, запретив банку использовать доллары США, а тем, кто с ним взаимодействует, пригрозили вторичными санкциями. Терять ПСБ было нечего: 17 марта 2022 года руководство ПСБ в лице Петра Фрадкова заявило о начале работы в Крыму. 4 июня было объявлено о скором начале работы в ДНР и ЛНР — к 10 июля 2023 года ПСБ полностью поглотил ЦРБ ДНР, а к 22 июля 2023 года и Госбанк ЛНР.

Вскоре после ПСБ в санкционные списки угодили «Сбербанк» и ВТБ. У чешской «дочки» «Сбербанка» забрали лицензию, немецкий регулятор запретил VTB Bank Europe SE следовать указаниям материнской компании, а следом и проводить любые операции с участием ВТБ.

«Сбер» из Евросоюза уходил больше года, списав в виде убытков 143,3 млрд рублей, даже несмотря на то, что свои дочерние банки ему удалось продать. Заодно «Сбер» ушёл из Казахстана — властям республики под угрозой вторичных санкций пришлось выполнять требования Вашингтона.

ВТБ вынудили ликвидировать свою «дочку» в Германии — ей европейский регулятор запретил следовать указаниям из России.

Таким образом, на 2022–2023 годы единственным банковским рынком для «Сбера» и ВТБ как крупнейших банков стала Россия.

Расширение горизонтов

Очевидно, конкурировать пусть и на ёмком, но всё же не безграничном рынке России, менеджеры крупных банков не хотели, поэтому нашли два способа решения проблем.

Способ первый: заместить утраченный банковский рынок ЕС рынками Азии. Ведущие российские банки стали искать для себя новые рынки, открывая представительства в дружественных странах. ВТБ, Сбербанк и ПСБ стали открывать и развивать представительства в Индии и Китае. Помимо этого, активно развивались связи с арабскими странами.

Способ второй: начать осваивать банковский рынок новых регионов России. Первым это сделал ПСБ и стал, по сути, монополистом в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.

Во-первых, у ПСБ — крупнейшая и наиболее развития сеть отделений и банкоматов в новых регионах. За 2022 и 2023 годы ПСБ увеличил количество банкоматов с нуля до 2 тысяч штук в 198 населённых пунктах, к 250 терминалам банк предоставляет круглосуточный доступ, даже несмотря на комендантский час. В ЛНР и ДНР сеть строилась с опорой на отделения Госбанка ЛНР и Центробанка ДНР, в Херсонской и Запорожской областях её выстраивали с нуля.

Как следствие, клиентами ПСБ в новых регионах России к началу 2024 года стали 2,3 млн человек и свыше 80 тысяч юридических лиц.

Во-вторых, ПСБ стал первым и пока единственным банком, который выдаёт ипотечные кредиты под 2% годовых — первый кредит банк выдал в начале июня 2023 года, поэтому вся ипотека в новых регионах является вотчиной ПСБ.

В-третьих, ещё в июне 2023 года ПСБ открыл свой маркетплейс под названием «ПСБ Маркет» — за основу был взят маркетплейс KazanExpress (проект AliExpress). Тогда в ЛНР открыли один из первых пунктов выдачи заказов, с августа 2023 года онлайн-магазин начал работать в ДНР. А к 18 марта 2024 года «ПСБ Маркет» открыл в ДНР и ЛНР 19 пунктов выдачи заказов. В Запорожской и Херсонской областях «ПСБ Маркет» пока не работает.

Кроме того, ПСБ запустил систему бесконтактной оплаты со смартфона в новых регионах, о чем молодёжь (и не только) из ДНР и ЛНР мечтала все 10 лет с момента провозглашения народных республик.

Вторым после ПСБ за пределы международно признанных границ России вышел ВТБ. Он в 2022 году поглотил крымский РНКБ и банк «Открытие». РНКБ с клиентской базой в 2,6 миллиона физических и 100 тысячами юридических лиц к 2025 году перейдёт под бренд ВТБ. В июле ВТБ откроет отделения в Луганске, а позднее — в Донецке и Мариуполе.

«Сбер» действовал медленнее. Его первые банкоматы начали работать в Крыму 21 января 2023 года, а первое отделение в Ялте открыли в начале мая 2023 года, доведя количество офисов до 15 к концу прошлого года.

Потребность в кредитах

В целом, ранний заход ПСБ в новые регионы дал банку явную фору. Банк поглотил сеть местных центробанков, получил лучшие кадры, большую клиентскую сеть и обеспечил себе наибольшую узнаваемость.

ВТБ подобным пока похвастаться не может. «Сбер», безусловно, сам по себе является крайне узнаваемым брендом — именно его картами пользовались в республиках до 2022 года, но быть просто банком уже недостаточно.

И здесь начинаются проблемы. У «Сбера», в отличие от ВТБ, есть своя цифровая экосистема с маркетплейсом, видео- и аудиостримингами и даже умным домом. Но будет ли всё это корректно работать в новых региона — пока вопрос. В частности, сведений о начале работы «Сбермаркета» в Донбассе нет, зато известно, что в ближайшее время там будут работать крупные федеральные маркетплейсы — вероятно, Ozon и Wildberries.

Впрочем, это не означает, что ВТБ и «Сберу» нечего делать в новых регионах и там нет потребности в их услугах. В мае 2024 года глава Промсвязьбанка Пётр Фрадков оценил потребность Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в заёмных средствах в 1,5 трлн рублей. А заместитель директора по маркетингу «Национального бюро кредитных историй» Владимир Шикин сообщил, что данные для формирования кредитных историй заёмщиков из новых регионов уже поступают в его бюро. На основе этих данных банки принимают решение о предоставлении кредитов.

Следовательно, борьба развернётся за возможность выдать 1,5 триллиона рублей кредитов физическим и юридическим лицам. Для обывателя — астрономическая сумма, а вот для «Сбера» — совсем нет: его розничный, ипотечный и корпоративный кредитные портфели составляют 16,1, 10,2 и 23,3 триллиона рублей соответственно. А прибыль по итогам 2023 года превысила те же 1,5 триллиона.

Тем не менее за эти деньги стоит бороться, а жители новых регионов ждут не дождутся, когда смогут пользоваться услугами российских банковских тяжеловесов.