Материалы с тегом «Банки»
«Тинькофф» объявил о планах объединиться с «Росбанком»
«ТКС Холдинг» («Тинькофф») намерен созвать собрание акционеров для решения вопроса о покупке «Росбанка» и дополнительной эмиссии в этих целях, говорится 14 марта в релизе группы по итогам выхода отчёта по МСФО. «Совет директоров МКПАО «ТКС Холдинг» планирует инициировать внеочередное собрание...
14 марта 2024
Экономист оценил вероятность глобального кризиса из-за исков РФ к Euroclear
Возможное банкротство бельгийской площадки Euroclear после ответных действий России на изъятие Еврокомиссией замороженных активов Центробанка РФ представляется вполне ожидаемым. Такое мнение 13 марта корреспонденту ИА Регнум высказал доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий...
13 марта 2024
Правкомиссия одобрила проект о льготе для россиян с длинными вкладами
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила налоговые поправки, в том числе налога на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам в банках. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Минфина РФ. Согласно инициативе, если доходы вкладчика в текущем...
12 марта 2024
В Raiffeisen Bank опровергли сообщения об угрозах санкций со стороны США
Министерство финансов США не предупреждало австрийскую группу Raiffeisen Bank International (RBI) о том, что введёт в отношении RBI санкции из-за бизнеса группы в России. Об этом 11 марта сообщили в компании. «Сообщения СМИ о том, что существует конкретная угроза санкций со стороны минфина США...
11 марта 2024
США пригрозили австрийскому Raiffeisen Bank за работу в России
Соединённые Штаты Америки пригрозили австрийскому банку Raiffeisen Bank International (RBI) санкционными ограничением за ведение бизнеса в России. Об этом 9 марта сообщило издание EUobserver со ссылкой на заявление министерства финансов США. «Министерство финансов США предупредило крупнейший...
новость часа
10 марта 2024
Посол РФ заявил об отсутствии способов честного отъёма замороженных активов
На сегодня не существует способов честного отъёма замороженных Западом резервов Банка России. Об этом 7 марта заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. Дипломат в беседе с ТАСС напомнил, что этот вопрос продолжают обсуждать, но всё это не только шито белыми нитками, но и вызывает большое...
7 марта 2024
Турецкие отели пожаловались на проблемы с оплатой от туристов из России
Турецкие отели и туркомпании испытывают трудности в осуществлении денежных переводов из России и в Россию. Об этом заявил заместитель председателя партии Vatan («Родина»), кандидат в главы муниципалитета Анталья Сердар Ускюплю, сообщила газета Aydınık. Политик пояснил, что отели не могут получить...
5 марта 2024
Вкладчикам Qiwi-банка выплатили 880 млн рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило вкладчикам Qiwi-банка 880,3 млн рублей за два дня, сообщила 1 марта пресс-служба АСВ на своём сайте. «С 29 февраля 2024 года страховое возмещение получили 1 458 вкладчиков Киви-банка (АО) на сумму 880,3 млн рублей. Это составляет 20% объема страховой...
1 марта 2024
ФСБ начала доследственную проверку лишённого лицензии Qiwi банка
К доследственной проверке Qiwi-банка, лишённого лицензии на проведение операций, приступила ФСБ России в связи с возможным выводом за границу денежных средств, полученных незаконным путём. Об этом сообщили 1 марта источники, знакомые с ситуацией вокруг банка. По словам одного из них, сотрудники...
1 марта 2024
ЦБ рекомендовал финорганизациям минимизировать операции с цифровой валютой
Центробанк рекомендовал финансовым организациям минимизировать участие в деятельности, связанной с оборотом цифровой валюты. Об этом говорится пресс-релизе регулятора. «Операции с цифровыми валютами и связанными с ними инструментами сопряжены с рисками для благосостояния граждан, а также с...
29 февраля 2024
Банк ВТБ уведомили о лишении права владения немецкой «дочкой»
Немецкий банк Ost-West Handeslbank (OWH SE) — прежний VTB Bank Europe — уведомил ВТБ о лишении права владения немецкой «дочкой». От ВТБ потребовали вернуть дивиденды почти на €434 млн, сообщили 29 февраля журналистам в пресс-службе российского банка. «ВТБ получил уведомление от немецкого OWH SE...
29 февраля 2024
Путин предложил ввести сберегательные сертификаты для россиян
Россияне смогут размещать сбережения в банках на срок более трёх лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. «Считаю необходимым запустить новый инструмент — сберегательный сертификат», — заявил президент. Как уточнил президент, можно будет размещать...
29 февраля 2024
Льготную ипотеку на вторичку в новых регионах могут ввести в течение месяца
Решения по выдаче льготной ипотеки на вторичное жилье под 2% в новых регионах примут в течение месяца. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в преддверии послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. «Мы сейчас отрабатываем механизм, смотрим на то, какой это будет механизм...
29 февраля 2024
Вкладчики Qiwi-банка начали получать страховые возмещения
Вкладчики Qiwi-банка с 29 февраля начнут получать выплаты страхового возмещения через банк «Уралсиб». Об этом сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в соцсети «ВКонтакте». «Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщает о том, что 29 февраля 2024 года...
29 февраля 2024
Россиян предупредили, что мошенники рассылают письма о «налоге на СВО»
Клиенты ряда российских банков начали получать фишинговые письма мошенников о якобы возможном списании с их счетов несуществующего налога на проведение специальной военной операции, сообщила 28 февраля пресс-служба «Тинькофф банка». «Сразу после завершения налогового периода, когда миллионы людей...
28 февраля 2024
Названы последствия остановки операций казахстанским банком
Казахстанский банк «Фридом Финанс» прекратил операции с картами платежной системы «Мир» из-за давления со стороны Запада, который стремится нанести России как можно больший ущерб. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 28 февраля высказал доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий...
28 февраля 2024
Посол КНР объяснил причину сбоев в недавних расчётах с Россией
Причиной недавних сбоев в двусторонних расчётах между Россией и Китаем стало вмешательство третьих стран. Об этом 28 февраля «РИА Новости» сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. «Сбои произошли из-за того, что некоторые страны создают нам проблемы», — сказал он. Дипломат выразил уверенность, что...
новость часа
28 февраля 2024
ЦБ России отозвал лицензию у тверского банка «Гефест»
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана у коммерческого банка «Гефест», зарегистрированного в Тверской области. Об этом сообщает 28 февраля пресс-служба Банка России. В ЦБ пояснили, что банк лишён лицензии из-за неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность...
28 февраля 2024
В Казахстане остановили денежные переводы с российскими картами «Мир»
В Казахстане банк «Фридом Финанс» остановил операции с российскими картами платёжной системы «Мир», сообщили в финансовом учреждении. «Р2Р переводы во Freedom Banker с/на карту «Мир» более недоступны. Рекомендуем производить платежи и переводы с помощью переводов по номеру телефона в или из Цифра...
27 февраля 2024
Давление США на турецкий бизнес из-за России назвали диктатом
Информация о том, что США угрожают турецким компаниям за торговлю с Россией, подтверждает диктаторскую сущность Соединённых Штатов. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 27 февраля высказал глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя угрозы США в адрес...
27 февраля 2024