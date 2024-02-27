Материалы с тегом «Сбербанк»
ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за нарушения закона о рекламе
Жалоба одного из граждан на рекламу Сбербанка стала поводом для возбуждения дела, говорится в опубликованном 27 февраля сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Гражданин обратился в ведомство после того, как увидел на рекламных конструкциях в Москве предложение Сбербанка оформить вклад...
27 февраля 2024
Финансовые аналитики заявили об «обратных эффектах» санкций против России
Центр финансовой аналитики Сбербанка провёл исследование «Почему не сработали санкции?», в ходе которого выяснил, что некоторые из антироссийских ограничений достигли «обратного эффекта» для экономики. В результатах исследования отмечается, что некоторые рестрикции не только не навредили России, но...
8 февраля 2024
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
В России выявили новую схему по выманиванию денег у клиентов банков. Мошенник пишет сотруднику какой-либо компании якобы от лица его директора и просит перевести ему деньги. «Босс написал вам с нового аккаунта и просит перевести куда-то деньги? Это очень похоже на новую схему кибермошенников: они...
23 января 2024
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Минимальная ставка по ипотечным программам на новостройки и вторичное жильё в Сбербанке с 10 января составит 16,7%. Об этом сообщили в кредитной организации. В банке пояснили, что подняли ставки по ипотеке на 1,1% в связи с повышением Центробанком ключевой ставки с 15% до 16%. «В связи с этим с 10...
10 января 2024
Экономист объяснил, почему Россия не готова к новой приватизации
Одна из причин неготовности российской экономики к приватизации — это крайне высокий износ основных фондов, считает ведущий научный сотрудник Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Об этом он...
23 декабря 2023
Правительство РФ призвали не следовать советам Грефа о приватизации
Если власти России проведут масштабную приватизацию, то в ближайшей перспективе это снизит дефицит бюджета, но в долгосрочной ничего к лучшему не изменится, считает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Об этом он заявил 23 декабря корреспонденту ИА Регнум. Ранее...
23 декабря 2023
Греф оценил ситуацию в российской экономике
«Сбер» ждёт дальнейшего роста экономики России, однако темпы будут «не очень высокими». Такой прогноз дал глава банка Герман Греф. «Скорее всего, экономика, по нашим оценкам, будет расти. Ее темпы роста будут однозначными, конечно, не очень высокими», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24»...
22 декабря 2023
Британия ввела санкции против опорного банка «Ростеха»
Великобритания ввела санкции в отношении «Новикомбанка», который является опорным банком российской промышленности, в частности, госкорпорации «Ростех». Об этом говорится в обновлённом чёрном списке, опубликованном на сайте правительства Соединённого Королевства. Кроме того, запрет ввели на...
15 декабря 2023
Греф назвал искусственный интеллект приоритетом новой стратегии Сбера
Сбер выбрал развитие искусственного интеллекта (ИИ) в качестве приоритетного направления для своей новой стратегии. С помощью ИИ должно в будущем приниматься большинство решений, заявил глава Сбера Герман Греф 6 декабря на Дне инвестора банка. Представляя новую стратегию группы на 2024–2026 годы...
6 декабря 2023
Сбербанк не согласился с претензиями ФАС о навязывании услуг по ипотеке
Сбербанк не нарушает антимонопольное законодательство при страховании ипотеки, заявил 6 декабря первый зампред правления банка Кирилл Царёв журналистам в кулуарах Дня инвестора. Он отметил, что банк регулярно запускает новые продукты, а также улучшает старые. Одним из таких новых сервисов стал...
6 декабря 2023
ФАС возбудила дело против Сбербанка после жалоб о навязывании услуг
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Сбербанка и его дочерней компании «СберСтрахование жизни» из-за антиконкурентного соглашения, сообщила 5 декабря пресс-служба ФАС в своём Telegram-канале. «В ФАС поступили обращения граждан о навязывании пакета услуг...
5 декабря 2023
Умер старший вице-президент «Сбербанка» Николай Васёв
Старший вице-президент «Сбербанка» Николай Васёв скончался 27 ноября на 42-м году жизни, сообщила пресс-служба банка. «По предварительному заключению врачей смерть наступила в результате сердечного приступа», — говорится в сообщении. Васёв руководил в «Сбербанке» блоком «Развитие клиентского опыта...
27 ноября 2023
В России начнут выдавать больше льготных ипотек
Российское правительство готовит постановление об увеличении лимита выдач льготной ипотеки, сообщили «Известиям» в Министерстве финансов. «Дополнительное финансирование потребовалось в связи с повышением ключевой ставки и ростом спроса на госпрограммы», — говорится в материале. Согласно данным ДОМ...
27 ноября 2023
Путин пошутил, что ИИ заменит Грефа в Сбербанке
Президент России Владимир Путин пошутил, что глава Сбербанка Герман Греф приближает своё увольнение, усиливая автоматизацию решений высшего менеджмента. Об этом он сказал на выставке в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» 24 ноября в Москве. При осмотре выставки Путин...
24 ноября 2023
Верховный суд поддержал россиянку, перечислившую незнакомцу миллион рублей
Верховный суд (ВС) постановил пересмотреть дело жительницы Казани, потребовавшей вернуть миллион рублей, перечисленный по ошибке постороннему человеку, сообщили 16 ноября «РИА Новости». Коллегия по гражданским делам установила, что суд первой инстанции не учёл всех обстоятельств. «В частности, суд...
16 ноября 2023
В Сбере назвали особенности самой мощной DDoS-атаки в истории банка
Самая мощная DDoS-атака на Сбер достигала более 1 млн запросов в секунду, сообщил зампред правления этой кредитной организации Станислав Кузнецов 14 ноября на SOC-Форуме. Он отметил, что речь идёт о самом масштабном нападении в истории указанного банка и всей России. «Самая мощная атака была совсем...
15 ноября 2023
В приложении «Сбера» произошел сбой
В работе банковского мобильного приложения «Сбера» днём 13 ноября произошёл сбой. О всплеске жалоб сообщили на сайте мониторингового сервиса Brand Analytics. По его данным, больше всего поступило жалоб из Москвы и Подмосковья. Также жаловались клиенты из Санкт-Петербурга, Казани, Волгограда...
13 ноября 2023
Выплаты по вкладам СССР отложили на год. Как решается проблема
Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о продлении на год — до 1 января 2027 года — приостановки компенсации в полном объёме сбережений, помещённых во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года. Документ уже поступил на рассмотрение в Совет Федерации. В пояснительной записке к...
10 ноября 2023
Сбербанк рассказал о корректировке нейросети после жалоб депутатов Госдумы
Сбербанк был вынужден изменить работу нейросети Kandinsky 2.1 из-за недовольства работой искусственного интеллекта со стороны депутатов Госдумы. Об этом заявил глава банка Герман Греф на форуме Finopolis. «У нас модель при генерации российского флага пыталась его улучшить. Она на флаге нарисовала...
8 ноября 2023
Грефа переизбрали на должность главы Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил 7 ноября, что наблюдательный совет банка переизбрал его на пост главы кредитной организации на четырёхлетний срок. «Сегодня у нас состоялось заседание наблюдательного совета, очень важная веха для нас. Сегодня был переизбран президент, председатель правления...
7 ноября 2023