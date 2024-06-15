В Италии завершается саммит G7, собравший как никогда слабых западных лидеров. А принятые ими решения выглядят, мягко говоря, неоднозначно.

AP/TASS

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони с широкой улыбкой принимала остальных лидеров «Большой семёрки» на курорте Борго Эньяция на юге страны 13 июня. И дело не в том, что встречать гостей с кислым лицом не принято. Просто её голова не занята мыслью, которая мучает остальных шестерых политиков: как поднять свой рейтинг.

Партия Мелони «Братья Италии» победила на выборах в Европарламент на национальном уровне, чем не могут похвастаться ни канцлер Германии Олаф Шольц, чья СДПГ финишировала лишь третьей, ни президент Франции Эммануэль Макрон, вдвое уступивший правому «Национальному объединению» Марин Ле Пен.

Проблемы с народной поддержкой есть и у всех остальных лидеров стран G7. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, судя по рейтингу консерваторов, досиживает последние недели в своём кресле. Рейтинг правительства премьер-министра Японии Фумио Кисиды —всего 21%, президент США Джо Байден теряет голоса традиционного электората и уступает заклятому конкуренту Дональду Трампу.

В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо может похвастаться всего 19,2% рейтинга.

Не сыронизировал по этому поводу только ленивый:

«Шесть «хромых уток» и Джорджа Мелони» и «самая слабая встреча лидеров, которую группа собирала за последние годы» — Politico;

«Мелони в розовом утешает процессию «ходячих мертвецов» — британская The Guardian,

«Гномы «Большой семёрки» и Джорджа Мелони» — The Wall Street Journal.

Одна из главных причин низких рейтингов — позиция по украинскому вопросу, обеспечивающая падение уровня жизни в странах политиков. Но выводов они не сделали, вновь сосредоточив внимание на Украине. Ей посвятили весь первый день саммита.

Прибыл, разумеется, и глава киевского режима Владимир Зеленский в бессменном костюме цвета хаки. Зеленский уже почти целый месяц как де-юре перестал быть президентом, но Запад закрывает на это глаза.

TASS /Sean Kilpatrick/CP/ABACAPRESS. СОМ Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский

G7 банкует за счёт России, но сама несёт потери

В любом случае собравшиеся в Апулии политики с пикирующим рейтингом остаются действующими главами государств. По итогам саммита они приняли совместное заявление.

G7 предоставит Украине до конца года дополнительное финансирование на сумму около $50 миллиардов на военные и бюджетные нужды, а также восстановление страны за счёт прибыли от замороженных активов РФ. Как стало известно ещё в конце мая от источников газеты Financial Times, эту идею продвигали США, а Германия, Италия, Франция и Япония были против. Но под американским давлением их позиция изменилась.

Активы останутся недоступными для Москвы «до тех пор, пока она не прекратит агрессию и не заплатит за ущерб, который причинила Украине», а оценивается он, исходя из расчётов Всемирного банка, в $486 миллиардов.

Никакие полтриллиона Россия, конечно, платить не собирается, а СВО завершит, когда достигнет всех поставленных целей. Впрочем, прекратить военные действия можно гораздо быстрее, об этом президент России Владимир Путин заявил на расширенной коллегии МИД РФ, проходившей 14 июня параллельно с саммитом G7.

Условия следующие: Киев выводит ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Украина отказывается от вступления в НАТО, после чего Россия прекращает огонь и готова приступить к переговорам. Но Киев ответил категоричным отказом.

Стоит вернуться к дополнительному финансированию. Украинские политики встретили новость с радостью, впрочем, как и любую перспективу получения денег. Однако Украина не была бы Украиной, если бы не попыталась набить себе цену.

В эфире телемарафона советник главы офиса президента Владислав Власюк заявил, что Киев должен получить $50 миллиардов не в кредит, а безвозмездно. А министр финансов страны Сергей Марченко и вовсе заявил, что Украина выдвигала свои условия для получения средств от G7 — принимать финансирование просто так она бы не стала. Что же это за условия? Деньги должны поступить в 2024 году, их можно потратить на любые нужды и не возвращать.

Фактически так и получается: средства обещали выделить до конца года; это будет не кредит, а грант (деньги под залог доходов от активов РФ направят в специальный фонд, а затем отправят Украине в виде гранта), поскольку, как сказал журналистам высокопоставленный чиновник Белого дома, от Украины не ждут возмещения никакой части этого займа. К тому же не ограничены и статьи расходов: указаны «военные нужды», а это именно то, что нужно Киеву — ни о каком восстановлении, когда российские военные ежедневно поражают цели на территории Украины, речи идти не может.

Однако остаётся несколько вопросов. Лидеры стран G7 выразили готовность направить доход от замороженных российских активов Украине, но технические детали, как именно договорённости будут реализовываться на практике, еще предстоит проработать экспертам. Процесс может занять несколько месяцев, поэтому, когда точно Киев получит очередной транш, сказать сложно.

По словам источника агентства Associated Press, если Россия восстановит контроль над своими замороженными активами либо они не будут приносить достаточно процентов для погашения кредита, возникнет вопрос о распределении бремени. Кто возьмёт на себя это бремя, непонятно. Кроме того, министры финансов европейских стран опасаются, что их странам придётся «расхлёбывать кашу, если Украина объявит дефолт».

Также члены G7 рискуют лишиться почти $83 миллиардов — такую сумму, по данным на 2022 год, они инвестировали в экономику РФ, а Москва в качестве ответной меры, опираясь на созданный самой же «Большой семёркой» прецедент, может их конфисковать.

Крупнейший ущерб в таком случае понесёт Великобритания, вложившая $18,9 миллиарда, затем Германия — $17,3 млрд, Франция — $16,6 млрд, Италия — $12,9 млрд, США — $9,6 млрд, Япония — $4,6 млрд, Канада — $2,9 млрд. Да и вообще в России — достаточно европейского имущества и денежных средств, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В выделении $50 миллиардов Украине примут участие все члены G7, уточнила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако возникли споры, кто именно сколько выделит.

Звучали предложения рассчитывать доли, исходя из ВВП стран либо относительно суммы имеющихся замороженных активов. Во втором случае возникает загвоздка: из $300 миллиардов заблокированных российских средств $200 миллиардов хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear, а Бельгия в G7 не входит. Да и в Евросоюзе решения принимаются на основе консенсуса, а Венгрия традиционно выступает против любого финансирования Киева.

Гарантии, не гарантирующие ничего

Ещё одно широко обсуждаемое событие саммита G7 тоже связано с Украиной: Зеленский и Байден подписали десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности.

«Стороны признают, что это соглашение служит мостом к возможному членству Украины в НАТО», гласит текст документа. А где НАТО, там и 5-я статья его устава, закрепляющая принцип коллективной безопасности: если кто-то нападёт на Украину, остальные члены альянса должны её защищать. Об этом давно грезит Зеленский, но мечта всё не сбывается.

В подписанном в Италии соглашении США не взяли на себя никаких новых обязательств о перспективах вступления Украины в НАТО. Так что на юбилейном июльском саммите НАТО в Вашингтоне Украину никто в свои ряды принимать не собирается, а обещания на этот счёт звучат с 2008 года, то есть уже 16 лет.

Нет в документе и пункта о поддержке Украины американскими военными в случае иностранного вторжения. Киев может рассчитывать лишь на добрый совет: высшие должностные лица двух стран встретятся в течение 24 часов, чтобы обсудить меры реагирования.

Не указана даже сумма, на которую Вашингтон окажет поддержку Украине.

А один пункт, пишет американское издание The New York Times, очень беспокоит Зеленского: «В соглашении о безопасности мелким шрифтом спрятан этот параграф: «Любая из сторон может расторгнуть настоящее соглашение, предоставив письменное уведомление по дипломатическим каналам, которое вступит в силу через шесть месяцев».

Таким образом, ничто не мешает Дональду Трампу в случае избрания на пост президента отменить соглашение. К тому же оно относится к категории executive agreement и не требует ратификации Конгресса, соответственно и его согласия на расторжение. Именно этой лазейкой Трамп воспользовался для отказа от ядерной сделки с Ираном в 2018 году.

Рассчитывать, что Трамп проявит сочувствие к Украине, не стоит. Пока Байден находился в Италии, его предшественник впервые после штурма 2021 года пришёл в Капитолий и отчитал своих однопартийцев-законодателей за одобрение законопроекта о возобновлении военной помощи Украине.

А что действительно должно беспокоить Зеленского, так это факт, что ровно десять лет назад, когда Байден был вице-президентом, аналогичное соглашение США подписали с Афганистаном. В документе даже было указано, что в случае иностранного военного вмешательства военные США поддержат местные власти.

Чем всё кончилось. прекрасно известно. Американские бойцы буквально за несколько часов убежали из Кабула, а несчастные афганцы цеплялись за шасси самолётов и, не удерживаясь, падали и разбивались. Однако об Афганистане уже никто не вспоминает. Властям Украины стоило бы усвоить этот урок и готовиться к неизбежному.