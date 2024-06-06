Вечером в среду, 5 июня, президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провёл встречу с руководителями международных информационных агентств. Присутствовали представители Reuters, Associated Press, Xinhua, Kyodo, IRNA, DPA и AFP.

ИА Регнум

Говорили о внешней и внутренней политике, ходе проведения СВО, отношениях с Западом и развитии российской экономики.

СВО и разрешение Запада бить по России

Потери российской армии в ходе проведения СВО в разы меньше, чем у киевского режима: соотношение составляет примерно 1 к 5, сообщил Путин.

«Могу точно назвать цифры людей, которые удерживаются обеими сторонами, короче говоря, находятся в плену. Наших солдат, офицеров на украинской стороне — 1348 человек, — рассказал президент. — Украинских солдат у нас — 6465».

Комментируя проводимую киевским режимом мобилизацию, глава государства сказал: по данным российской разведки, за прошлый месяц киевский режим путём «хватания на улицах» набрал около 50 тысяч новых солдат. Но это не решает проблем Киева, а лишь позволяет восполнять текущие потери ВСУ.

Подобное пополнение украинских войск станет расходным запасом на ближайшее время, спрогнозировал в комментарии ИА Регнум военный эксперт Владимир Гундаров: бросаемые на фронт украинцы имеют низкую моральную, физическую и психологическую подготовку.

Что касается ударов западным оружием по территории России, за этим стоят Соединённые Штаты или Великобритания, чьи специалисты проводят разведку целей и формируют полётное задание, сообщил Владимир Путин. Если это ATACMS, это делает Пентагон, если Storm Shadow — британцы.

Россия, подчеркнул президент, будет совершенствовать системы ПВО. В то же время у Москвы есть право ответить симметрично и поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих оружие киевскому режиму.

Мы можем поставить оружие йеменским хуситам, Ирану, Сирии, Северной Корее, кому-то из латиноамериканских государств — выбор есть, поясняет Владимир Гундаров. Также Россия может помочь главнокомандующему Ливийской Национальной армией Халифе Хафтару в его борьбе с правительством страны, признанным Западом.

В целом, заявил Владимир Путин, удары по территории России при участии Запада подрывают международные отношения и безопасность. Западные страны фактически втягиваются в войну против РФ.

Поставки оружия Украине продолжатся, считает Гундаров: их цель — ни в коем случае не допустить победы России. И оружие будет всё более смертоносным.

«С их точки зрения, это нужно, чтобы принудить Москву к переговорам на их условиях — а в этой ситуации у российского руководства нет иного выхода, кроме как продолжать СВО для достижения поставленных целей», — сказал эксперт.

Отношения России с США и Германией

Россия никогда не вмешивалась во внутриполитические американские процессы, напомнил президент, а после выборов будет работать с любым избранным главой государства. Также он отметил, что Москва не ожидает серьёзных перемен на российском направлении в американской политике.

Россию скорее устраивает демократическая администрация в США — она более предсказуема, рассказал в комментарии ИА Регнум профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. Трамп же — классический «кот в мешке».

«Мы также опасаемся, что отсутствие опытной внешнеполитической команды подтолкнёт Трампа к радикальным движениям, которые взорвут и без того хрупкую ситуацию в Европе и в зоне СВО. Поэтому, думаю, российский президент ранее совершенно искренне сказал, что Байден нам удобен своей предсказуемостью», — отмечает Ткаченко.

Говоря о ситуации в США, Путин заявил, что бездоказательные обвинения в адрес Трампа нелепы, а его преследование — это использование судебной системы для внутриполитической борьбы.

Если новая администрация США будет исходить из национальных интересов, возможно изменение подхода Вашингтона к отношениям с РФ и к конфликту на Украине.

В то же время сейчас трудно сказать, что такое современные национальные интересы США: последним американским президентом, который мог более-менее связно их сформулировать, был Джордж Буш-младший, считает Станислав Ткаченко. Дальнейшие же лидеры либо продвигали ультралиберальную идеологию, либо, как Трамп, были отодвинуты от внешней политики и фактически ничего не могли сделать.

«Но вспоминая, как договаривались в годы холодной войны СССР с США, можно отметить: тогда определялись правила игры в мире. Возможно, удастся начать разговор об этих самых правилах игры», — говорит Ткаченко.

Отдельно Владимир Путин упомянул отношения Москвы и Берлина. Появление немецких танков на украинской земле произвело в России морально-этический шок, а поставка Германий дальнобойных ракет Киеву окончательно разрушит отношения двух стран, считает президент.

К тому же в области обороны, безопасности, в плане информационной политики Германия находится в зависимости от заокеанского бенефициара, а руководство страны не защищает интересы простых немцев. Ошибочная политика властей ФРГ наносит государству большой ущерб, а разрушение экономических связей России и ФРГ в сфере энергетики катастрофично для Германии.

«Позиция России рациональна, обо всём можно договориться. Но мы серьёзно сомневаемся, что можно договориться с немцами. В первый раз так чётко Путин сказал, что Германия — не суверенная страна, и с нынешним поколением их лидеров нам говорить очень сложно, практически не о чем», — отмечает Ткаченко.

Нелегитимный Зеленский и будущее киевского режима

По словам российского президента, в 2022 году украинская сторона согласилась на условия России о денацификации, согласовав предварительный проект договора в Стамбуле. Но желание западных стран добиться поражения России военным путём помешало заключить мирный договор.

«Зачем же господин Джонсон [Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании с 2019 по 2022 год. — Прим. ред.] приехал в Киев и рекомендовал выбросить этот договор в помойку?» — задал Путин риторический вопрос зарубежным журналистам.

К тому же, отметил глава государства, действия Джонсона поддержали США.

Нейтральный статус Украины, невступление её ни в какие блоки, ограничение степени вооружений — это, безусловно, то, в чём заинтересована Российская Федерация, отметил президент.

Нейтральный статус возможен при установлении контроля со стороны России и её союзников над территорией, которая сегодня называется Украиной — территорией, которая не будет включена в состав Российской Федерации, заявил в беседе с ИА Регнум политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

«Она и будет нейтральной, если её будут контролировать ВС РФ и военно-гражданская администрация. Если останется какой-то кусок под контролем Запада, он не будет нейтральной территорией, что бы они там ни обещали», — убеждён Дудчак.

Также Владимир Путин отметил, что в Конституции Украины ничего не написано о продлении президентских полномочий, то есть Зеленский, по сути, нелегитимен.

«Напротив, есть статья 109 Уголовного кодекса, по-моему, Украины, где написано, что это называется захватом власти», — сказал президент.

Ранее он называл Верховную раду Украины и её спикера Руслана Стефанчука единственной легитимной властью на Украине.

Глава государства также сообщил, что американская администрация настаивает на снижении порога мобилизации на Украине до 18 лет. А после того, как требование выполнят, Белый дом может избавиться от Зеленского — кандидаты на замену ему есть: «до начала следующего года как минимум его будут терпеть, а когда он всё сделает, скажут «до свидания» и поменяют».

На замену в Киеве есть целая команда, говорит Александр Дудчак. Это и экс-спикер Разумков, и экс-главком ВСУ Залужный, и даже глава ГУР Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Может, еще какие-нибудь лица появятся, но тогда нужно вкладывать деньги в пиар. Поэтому обойдутся теми, кто уже на виду», — прогнозирует политолог.

Российская экономика выстояла и развивается

Россия стала четвёртой экономикой мира по паритету покупательной способности, но важно сохранять набранные темпы экономического роста, подчеркнул Владимир Путин. У Запада не получилось уничтожить российскую экономику санкциями, более того, в первом квартале 2024 года она выросла на 5,4%.

Произошло это в первую очередь за счёт российского военно-промышленного комплекса (ВПК) и связанных с ним предприятий двойного назначения, поясняет Александр Дудчак.

«В основном рост дало то, что связано с ВПК и с программами, которые реализуются Кабинетом министров на специальных условиях, то есть там, где не действуют установленные Центральным банком (ЦБ) нормы кредитования,, — говорит эксперт. — Кабинет министров делает всё возможное для развития экономики».