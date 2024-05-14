Пометка «только для славян» в ряде интернет-объявлений о вакансиях теперь запрещена: так постановил 13 мая Солнцевский районный суд Москвы. В его решении отмечается, что в вакансиях от соискателей требовалось иметь славянскую внешность или принадлежать к славянской народности.

Иван Шилов ИА Регнум

Запрещёнными суд признал объявления, размещенные на четырёх сайтах с информацией о кастингах и подработке для моделей, актёров эпизодов и массовых сцен, хостес и аниматоров. Как сочли судьи, размещённые вакансии «противоречат основам правопорядка, нарушают интересы общества и государства».

Согласно действующему российскому законодательству, искать персонал можно по следующим критериям: опыт работы, деловые качества, необходимые навыки и образование. Но кадровики или руководители компаний иногда позволяют себе указывать формулировки вроде «только граждане РФ, только славяне». За это работодателю грозит административное наказание.

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Мы ищем типаж

Новость о запрете объявлений с формулировкой «только для славян» вызвала неоднозначную реакцию в российском обществе. В последние месяцы в стране обострились вопросы межнациональных конфликтов и трудовой миграции. Трагическую роль в этом сыграл, прежде всего, теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», совершённый радикальными исламистами из Таджикистана 22 марта.

Еще одна новость, взбудоражившая общество уже в мае, — падение автобуса с моста в реку Мойку в Санкт-Петербурге, где погибли 7 человек. Несмотря на то, что оба задержанных Петербургским судом по делу о ДТП, водитель и начальник автоколонны компании-перевозчика ООО «Такси», граждане России, некоторые СМИ и публичные спикеры сделали акцент на национальности подозреваемых. Оба — не славяне.

Неудивительно, что на этом фоне новость о решении Солнцевского суда многие восприняли в привязке к трудовой миграции из стран Центральной Азии и других бывших советских республик.

Но объявления о творческих кастингах действительно скорее относятся к неосторожным.

Большинство вакансий для профессиональных актёров, артистов балета или шоу-программы, массовки в клипы и кинофильмы содержат подробные требования к внешности. Могут требоваться определённые типажи, образы, либо же актёр должен быть похож на кого-то из известных коллег.

Другое дело — объявления об аренде недвижимости. В 2022 году база объявлений ЦИАН запретила использовать формулировки, содержащие прямую или косвенную дискриминацию по расовым и этническим признакам.

Такой же политики придерживается и другая база — «Яндекс Недвижимость». По требованию администрации подобные формулировки были заменены на более нейтральные — «на усмотрение владельца».

При этом одна из самых популярных платформ поиска жилья в России, «Авито», с откровенно дискриминационными объявлениями не борется. Чуть ли ни каждое предложение об аренде комнаты или квартиры сопровождается пометками «только лицам славянской национальности», «только русским», «жителям Кавказа и Центральной Азии не беспокоить».

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Если же речь о подселении в многокомнатную квартиру, часто встречается приписка: «Все соседи — русские».

На сайте ЦИАН работает чат, платформа для связи с риелторами и агентами недвижимости, чья квалификация подтверждена базой. Даже если собственник жилья, объяснили специалисты ИА Регнум, не напишет в объявлении, что хотел бы «взять» славян, наверняка он откажет людям другой этнической принадлежности при личной встрече.

Наиболее распространенное ограничение, отмечают риелторы, действительно касаются граждан или выходцев из постсоветских стран Закавказья и Центральной Азии. Но в последние два года собственник порой предпочитают не сдавать жильё гражданам Украины и Израиля.

В последнем случае это в основном собственники-мусульмане.

Запреты без ксенофобии

Проблема с пометками поднимается уже не впервые.

В январе 2024 года Дорогомиловский суд Москвы признал запрещёнными к распространению три публикации во «ВКонтакте» с вакансиями «только для славян». В объявлениях предлагалась работа на стройке, в пекарне и магазине одежды — соискатель должен был быть принадлежать к определенной группе народов.

В то же время в некоторых сферах работу иностранцев ограничивают. Более десяти российских регионов приняли решение запретить трудовым мигрантам работать в такси. Среди них — Тульская, Калужская, Новосибирская области, Республика Крым, Камчатский Край, Якутия и другие.

«К сожалению, зачастую незаконные мигранты, которые совершают различные преступления в регионе, заняты в такси. Считаю, что принятая мера и ужесточение миграционной политики в целом позволят сделать рынок в сфере пассажирских перевозок на легковом такси более безопасным», — объяснял в своём Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В свою очередь власти Новосибирска запретили мигрантам работать в сфере розничной торговли.

Осенью 2023 года группа депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете иностранным гражданам работать в школах, такси и медицинских учреждениях.

Среди сфер, в которых трудовые мигранты из разных стран задействованы наиболее активно, президент России Владимир Путин отметил строительный и промышленный секторы. Выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени», он подчеркнул, что работу с людьми, приезжающими в Россию на заработки, нужно качественно улучшить.

«Нам нужно добиться, чтобы, безусловно, соблюдались этими людьми наши законы, традиции, причем даже в региональном разрезе — традиции тех регионов, куда люди приезжают. Чтобы язык учили — здесь огромная-огромная работа», — сказал глава государства.

Во вторник, 14 мая, кандидат на пост главы МВД Владимир Колокольцев во время пленарного заседания Совета Федерации сообщил, что Министерство занимается подготовкой миграционной реформы, а контроль за пребыванием иностранцев в России усилят.

При этом Колокольцев предостерег от ксенофобии и необоснованных репрессивных мер в отношении мигрантов. Он сообщил, что преступления, совершённые иностранными гражданами, в общем массиве составляют всего 4%.