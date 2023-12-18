Материалы с тегом «Владимир Колокольцев»
Более 500 кг мефедрона изъяли из нарколаборатории в Тульской области
Полицейские пресекли канал сбыта наркотиков в Московской и Тульской областях, изъяв более 500 кг мефедрона и около 700 л прекурсоров из незаконного оборота. Об этом глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил 18 декабря по итогам заседания Государственного антинаркотического комитета. Он отметил...
18 декабря 2023
Колокольцев призвал использовать вытрезвители для борьбы с преступностью
Большинство регионов страны не используют систему вытрезвителей для борьбы с преступностью. Об этом 13 сентября заявил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений. «В настоящее время учреждения открыты в 26 субъектах. Практически...
13 сентября 2023
Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес
Российскому правительству и Генеральной прокуратуре предстоит законодательно запретить полиции наказывать бизнес за нарушения требований надзорных органов. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля. Согласно документу, кабинету министров совместно с...
18 августа 2023
Путин обсудил с Совбезом укрепление внутренней стабильности в России
Президент России Владимир Путин 4 августа обсудил с членами Совета безопасности РФ укрепление внутренней стабильности в стране. С докладами выступили директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. «Мы с вами обсудим...
новость часа
4 августа 2023
Колокольцев уволил замглавы самарского ГУ МВД из-за сырья для сидра
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев освободил от должности заместителя начальника главного управления МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова после установления каналов поступления суррогатного сидра. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба ведомства...
8 июня 2023
Колокольцев рассказал, сколько полицейских стали участниками СВО
Личный состав МВД России достойно выполняет возложенные задачи в зоне специальной военной операции (СВО), её участниками стали около 15 тыс. наших сотрудников, заявил 8 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, слова которого приводит портал «МВД Медиа». «480 из них удостоены...
8 июня 2023
Колокольцев: Эр-Рияд разделяет позицию Москвы по западным ценностям
Россия и Саудовская Аравия не приемлют попытки навязывания странам западных ценностей и считают важным сохранение традиций. Об этом 27 мая заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в эфире телеканала «Россия 1» после визита в Эр-Рияд. «Что в России, что в королевстве не приемлют попытки извне...
27 мая 2023
Колокольцев назвал способ борьбы с «киберпреступной бедой»
В России продолжает увеличиваться количество киберпреступлений, бороться с этим нужно с помощью разъяснительной работы с участием публичных лиц. Об этом 27 мая заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в эфире телеканала «Россия 1». «Мы делаем всё от нас зависящее, чтобы побороть эту беду. Но здесь...
27 мая 2023
Колокольцев: Украина организовала бизнес по производству «синтетики» в РФ
Украина вовлечена в производство синтетических наркотиков в России, сообщил 27 мая глава МВД Владимир Колокольцев в интервью для программы «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 1». По его словам, последние результаты работы по пресечению деятельности нарколабораторий по производству...
27 мая 2023
Глава МВД рассказал о мошенниках в кол-центрах Херсонской области
В Херсонской области мошенники в течение нескольких лет приходили в кол-центры как на работу и похищали деньги у российских пенсионеров. Об этом 27 мая сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в эфире телеканала «Россия 1». «Когда мы входили в Херсонскую область, там действительно...
27 мая 2023