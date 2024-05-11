С 5 по 10 мая председатель КНР Си Цзиньпин совершил турне по Европе, посетив Францию, Сербию и Венгрию.

Иван Шилов ИА REGNUM

С осени прошлого года экономические отношения Евросоюза и Китая заметно обострились. ЕС начал серию расследований в отношении ряда китайских компаний и целых сегментов рынка. В октябре еврочиновники открыли антисубсидиарное расследование в отношении китайских электромобилей. В свою очередь Пекин выразил крайнее недовольство и пообещал отстаивать права своих производителей — но это не помогло.

В том же октябре Евросоюз анонсировал расследование в отношении Китая из-за возможного субсидирования Пекином производителей стали. В апреле же нынешнего года ЕС начал расследование по поводу практики госзакупок на рынке медицинского оборудования Китая. Теперь Еврокомиссия заподозрила, что европейским компаниям на китайском рынке не предоставляют равного доступа к контрактам.

По данным инсайдеров, на подходе еще несколько аналогичных расследований в отношении китайской высокотехнологичной продукции. Причиной расследований может быть геополитика — сотрудничество в этой сфере с Россией, находящейся под санкциями Евросоюза. При этом ухудшение экономических отношений с Европой для Китая сейчас крайне нежелательно.

Во-первых, китайская экономика показывает не лучшие показатели. Согласно данным Национального Бюро статистики Китая, прибыльность индустриального сектора Поднебесной в марте сократилась на 3,5% по сравнению с прошлым мартом. Прибыли госкомпаний упали на 2,6%, частный сектор просел на 5,8%.

В масштабах китайской экономики это гигантские суммы. Руководство страны изо всех сил пытается сохранить импульс восстановления экономики и нарастить общую динамику роста на фоне спада на рынке недвижимости, слабого внутреннего спроса и сохраняющихся рисков дефляции.

Во-вторых, сохраняется экономическая напряжённость в отношениях между Китаем и США. Визиты в Пекин министра финансов США Джанет Йеллен и госсекретаря Энтони Блинкена не сняли накопившиеся проблемы. А если через полгода на президентских выборах победит Дональд Трамп, Китаю придётся совсем несладко. Поэтому Си Цзиньпин отправился в Европу.

Важно отметить, что Китай в переговорном процессе взял на вооружение западную модель и старается уклоняться от контактов с интеграционными группировками. Так же поступает, например, НАТО. Альянс до СВО всячески уходил от контактов с ОДКБ, предпочитая вести переговоры с каждой страной в отдельности. Так было проще найти уязвимые точки противоположной стороны и давить на них, минуя консолидированную позицию других государств — членов ОДКБ.

То же делает сейчас Пекин. Ищет в Европе точки опоры в лице отдельных государств, которым интересен и нужен Китай — по собственным меркантильным соображениям, а не в рамках подхода коллективного Запада.

Страны — бусинки на китайских чётках

Древняя китайская мудрость гласит: пусть бусины в чётках будут разными, главное, чтобы чётки были в твоих руках. Поэтому глава Китая поехал в столь разные страны.

Начал с Франции. Нынешний глава республики Эммануэль Макрон — человек для политики молодой, энергичный, амбициозный, и хотя его часто заносит с остротой высказываний, да и рейтинги у него не ахти, править Макрону ещё как минимум три года. А там, глядишь, и Конституцию изменят, чтобы Марин Ле Пен не стала президентом.

Макрон ещё в бытность Ангелы Меркель выдвигал идеи реформирования Евросоюза, уже тогда примерял на себя роль лидера объединения после ухода канцлерин из политики. Сейчас же, на фоне тусклого Олафа Шольца, Макрон пытается блистать еще ярче. Значение как Франции в целом, так и её президента в общеевропейских делах недооценивать нельзя. Но Макрону для яркости политической позиции и авторитета нужны победы.

ТАСС/EPA/LUDOVIC MARIN Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин

Налаживание отношений с китайской цивилизацией (а это именно цивилизация, а не просто страна), выступление от имени европейской цивилизации выглядело бы очень эффектно. Очевидно, поэтому Си Цзиньпин сделал ставку на Макрона как на человека, готового ради своих целей продвигать китайские интересы в Европе.

В свою очередь французский президент делает всё, чтобы установить доверительные контакты с Си Цзиньпином. Для этого даже повёз китайского лидера в департамент Верхние Пиренеи в регионе Окситания — на родину своей бабушки. Вполне возможно, что на неформальном уровне глава Китая и президент Франции донесли друг до друга устремления сторон, в которые органично вплетаются интересы Европы с одной стороны и партнёров Китая, включая Россию, с другой.

Формальный уровень тоже не пустовал — стороны подписали 18 межведомственных соглашений.

В первый день пребывания Си Цзиньпина во Франции к переговорам подключилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Зазвучал парафраз коллективного разума брюссельского чиновничества: «Китай должен прекратить», «Китай должен предоставить…», иначе «Евросоюз готов принять жесткие торговые меры против Китая». И так далее.

Китайский лидер был, как всегда, сдержан и пытался убедить фон дер Ляйен, что сотрудничество сторон является взаимовыгодным благодаря общим интересам в области зелёного и цифрового перехода, общим цепочкам создания стоимости, взаимозависимым ранкам и многому другому.

Какой вывод сделала для себя глава Еврокомиссии — сказать трудно, поскольку отвечать на вопросы журналистов она отказалась. Но напряжение между еврочиновничеством и китайским руководством, очевидно, снять не удалось.

После Франции Си Цзиньпин посетил Сербию. Здесь намерения Китая очевидны. Прежде Пекин хотел сделать из Белоруссии хаб — мастерскую китайской продукции для Европы, где бы только клеили лейблы «Сделано в Белоруссии», чтобы в Евросоюзе не шумели о засилье китайских товаров. Но по политическим мотивам сделать этого не удалось. Белоруссия сейчас — под санкциями и в конфронтационном клинче с «цветущим садиком». Поэтому её в этом плане заменит Сербия.

Кроме того, 1 июля вступает в силу соглашение о свободной торговле между Китаем и Сербией, что даст возможность сербским сельхозпроизводителям в полной мере самореализоваться на бездонном китайском продовольственном рынке. В Сербию пойдут новые порции китайских инвестиций и технологий для строительства предприятий, восстановления и обновления инфраструктуры, которая во многом так до конца и не восстановилась после натовской агрессии.

В общей сложности стороны подписали около 30 различных документов о сотрудничестве.

В Венгрии, куда Си Цзиньпин прилетел на завершающем этапе турне, также подписали 18 документов по двустороннему взаимодействию в самых разных областях — от атомной энергетики до сельского хозяйства.

Сербия и Венгрия — активные участницы китайского глобального проекта «Один пояс, один путь». Своим визитом китайский лидер заметно расширил окна возможностей для Китая в Сербии и Венгрии, а через них — и в Европе в целом. С Францией ситуация сложнее, но и там, стоит считать, результаты появятся, хоть и попозже.

Геополитика, СВО и будущее мира

Разумеется, в ходе визита Си Цзиньпина в Европу обсуждалась не только экономика. Говорили в том числе о и конфликте России и Запада. Обе стороны готовятся к следующему шагу возможной эскалации. На Западе уже почти официально звучат заявления, что в случае обрушения украинского фронта на Украину введут войска — одной или нескольких стран Запада.

Россия в ответ 6 мая начала внеплановую подготовку к учениям по отработке применения тактического ядерного оружия во всех сферах. Очевидно, идёт выемка со складов и установка на штатные носители войск и сил Южного военного округа, авиации и ВМФ реальных тактических ядерных боеприпасов.

Фактически обе стороны демонстрируют Китаю свою решимость идти до конца в противостоянии. Пекин же должен выбрать — продолжать поддерживать Россию или принять сторону Запада, его модель мироустройства.

Для Китая это трудный выбор. Большая война сильно ударит по его внешней торговле и стратегическим планам типа «Одного пояса, одного пути». Руководство Китая сейчас пытается понять, будет ли большая война, кто и какими силами намерен в ней участвовать, насколько далеко стороны готовы зайти и каковы могут быть точки компромисса для возможных переговоров. Только поняв это, Китай займёт позицию на новом этапе эскалации.

Напомним, Си Цзиньпин собирается встретиться с Владимиром Путиным в Пекине 15–16 мая. В свою очередь, Запад и украинская сторона активно готовятся к мирной конференции в Швейцарии, которая пройдёт 15–16 июня и на которую приглашены 160 стран.

Запад и украинская сторона хотят выработать общий ультимативный план «мира» и предъявить его России в качестве безальтернативного варианта. Дескать, либо мир под нашу диктовку, либо 160 стран будут против вас. Макрон и Урсула фон Дер Ляйен наверняка пытались донести этот готовящийся расклад до китайского руководства — чтобы Си Цзиньпин рассказал об этом Путину во время их встречи в мае.

Далее, 9–11 июля в Вашингтоне пройдёт саммит НАТО. Вполне возможно, что это будет саммит решений, вытекающих из предыдущих событий. И Китай в них будет одним из ключевых звеньев.