Материалы с тегом «Эммануэль Макрон»
Макрон заявил, что Франция сможет противостоять России — 751-й день СВО
Наступивший, 751-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления президента Эммануэля Макрона, допустившим, что Франция готова и сможет ответить на возможную эскалацию со стороны России. О наступлении «времени сопротивления» и готовности принять решения, «которые...
15 марта 2024
Макрон повторил, что отправка военных на Украину возможна
Франция готова принять решения, гарантирующие отсутствие победы России в украинском конфликте в случае эскалации. Об этом французский президент Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу France 2, повторив свои слова о возможной отправке военных из стран НАТО в зону боёв. Он подчеркнул, что...
15 марта 2024
В США рассказали, кого Макрон может отправить на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон может оперативно отправить на Украину лишь один батальон. Об этом заявил бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Rock FOXX. «Какие французские подразделения поедут на Украину? Батальон в Румынии — это ближайшее к Украине...
15 марта 2024
Макрон прокомментировал слова Путина о возможном применении ядерного оружия
Президент Франции Эммануэль Макрон считает неуместными слова российского лидера Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия в случае необходимости. Такое мнение он высказал в интервью TF1. Макрон считает, что использовать ядерное оружие как угрозу безответственно — оно является...
15 марта 2024
В Совфеде согласились со словами главы Англиканской церкви о Макроне
Сенатор Алексей Пушков согласился с высказыванием духовного главы Англиканской церкви архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, упрекнувшего президента Франции Эммануэля Макрона в том, что тот «несёт бедствие». Член Совета Федерации напомнил, что архиепископ назвал французского лидера...
15 марта 2024
Макрон заявил о победе Франции в возможном противостоянии с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова и сможет ответить на возможную эскалацию со стороны России. Французский лидер заверил, что в случае необходимости он примет решения, гарантирующие, что российская армия не победит. «Если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы — и...
15 марта 2024
Макрон заявил, что не верит в победу Трампа на выборах президента США
Лидер Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 выразил неуверенность в победе Дональда Трампа на ноябрьских выборах президента США. Журналисты поинтересовались у Макрона, может ли Трамп быть в роли посредника и поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным. «Насколько я...
15 марта 2024
Макрон не видит «ничего личного» в отсутствии диалога с Путиным
Охлаждение отношений между Парижем и Москвой опроверг президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 2. В ходе беседы французский лидер напомнил о неоднократных телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным в начале конфликта на Украине. «Я без...
15 марта 2024
Макрон: на десять снарядов, выпущенных армией России, ВСУ отвечают одним
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что контрнаступление украинской армии прошло не так, как ожидалось. Французский лидер, анализируя положение ВСУ, высказал мнение, что контрнаступление в последние месяцы надежд не оправдало. «Если посмотреть на ситуацию сейчас, то она сложная для Украины»...
15 марта 2024
Во Франции заявили о бредовом состоянии Макрона из-за Украины
Заявляя об экзистенциальной угрозе Франции на Украине, президент Эммануэль Макрон хочет оправдать ядерную атаку. К такому выводу пришёл лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Макрон в полном бреду, когда говорит об «экзистенциальной угрозе» для Франции в украинском вопросе! Такими словами он...
15 марта 2024
Макрон: Париж не готов брать на себя инициативу в украинском конфликте
Париж не планирует брать на себя инициативу в военных действиях на Украине, заявил в эфире телеканала France 2 президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы никогда не приступим к наступательным действиям, мы никогда не возьмем на себя инициативу», — заверил Макрон, отвечая на вопрос, при каких условиях...
новость часа
14 марта 2024
Макрон планировал отправить войска в Одессу в 2024 году, пишет СМИ
Президент Франции Эмманюэль Макрон планировал отправить французские войска в Одессу, пишет 14 марта газета Le Monde. В публикации говорится, что это заявление французский лидер сделал 21 февраля на церемонии перезахоронения в парижском Пантеоне французского антифашиста, героя движения Сопротивления...
14 марта 2024
В США предупредили о рисках конфликта с РФ после слов Макрона
Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину провоцируют конфликт с Россией. Об этом говорится в статье издания American Conservative. «Франция хочет начать войну с Россией, по крайней мере, так кажется. Возможно, Эммануэль Макрон воображает себя...
14 марта 2024
Более половины французов не согласились с Макроном в вопросе помощи Украине
Более половины жителей Франции (57%) считают, что президент республики Эммануэль Макрон поступил неправильно, выступив с идеей об отправке военных на Украину, свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой Elabe для телеканала BFMTV. Опрошенные считают, что такая риторика...
14 марта 2024
Во Франции объяснили желание Макрона отправить войска на Украину
Вопрос отправки французских военных на Украину обсуждается с лета 2023 года. Об этом пишет французская газета Le Monde. В материале сказано, что французское руководство обеспокоено слабостью Вооружённых сил Украины (ВСУ) после недавних неудач на поле боя, поэтому рассматривает возможность отправить...
14 марта 2024
Филиппо: Путин высмеял одной фразой Макрона и Зеленского
Российский лидер Владимир Путин открыто посмеялся над украинским и французским коллегами Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Об этом написал в соцсети Х лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Речь идёт об ответе президента Путина на вопрос о...
14 марта 2024
Захарова заявила, что страны НАТО начали делить Украину
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода западными странами войск на Украину свидетельствуют о том, что государства НАТО начали раздел Украины, заявила 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как это свойственно западным странам, свои намерения они...
13 марта 2024
Путин предположил, что Макрон остро реагирует на Россию из-за Африки
Острая реакция французского президента Эммануэля Макрона в адрес России может быть связана с некой обидой, с действиями в Африке. Такое предположение в интервью телеведущему Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости» сделал российский лидер Владимир Путин. «Да, я думаю, что обида какая-то есть...
13 марта 2024
Школьница из Луганска написала письмо президенту Франции
Луганская школьница, писательница и драматург Фаина Савенкова, ранее занесённая в базу украинского сайта «Миротворец», написала открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. Ученица обратилась к французскому лидеру после его высказываний о России и помощи киевскому режиму. О принятом...
13 марта 2024
Медведев назвал Макрона зоологическим трусом
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожалел Францию из-за отмены визита президента страны Эммануэля Макрона в Киев и назвал его трусом. Своё мнение российский политик опубликовал на французском языке в соцсети X. «Макрон готовится отправиться в Киев? Но он зоологический трус! В любом случае...
11 марта 2024