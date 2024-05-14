Ингрида Шимоните — глава правительства Литвы с 24 ноября 2020 года, участница президентских выборов-2024. Считает, что «у Литвы и России нет общих тем для обсуждения», выступает за замену русского языка в школах — польским. При этом пессимистически оценивает шансы киевского режима «победить» Россию.

IMAG/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press Ингрида Шимоните

Ингрида Шимоните родилась 15 ноября 1974 года в Вильнюсе. Закончила советскую среднюю школу №7 (ныне — Жирмунайская гимназия), и экономический факультет

Вильнюсского университета. В 1996 г. получила степень бакалавра в области делового администрирования и менеджмента, а два года спустя — магистра экономики.

В разные годы стажировалась за рубежом по грантам Евросоюза и организаций, продвигающих идеи «представительной демократии и свободного рынка»

— Агентства США по международному развитию (USAID) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР; из постсоветских стран в организации состоят лишь прибалтийские республики, и, в качестве кандидата, Украина).

В 2013–2016 гг. преподавала в Институте международных отношений и политологии Вильнюсского университета, публиковала статьи на экономические темы и входила в университетское руководство.

В 2015-м была удостоена ордена Витаутаса Великого, высшей государственной награды Литвы.

С 1997 работала в литовском минфине, продвинувшись от директора налогового отдела до министра финансов (2009-12).

На этом посту Шимоните пришлось решать проблемы, связанные с последствиями глобального экономического кризиса 2008–2009 годов.

Baltic Development Forum Шимоните на Балтийском форуме развития 2010 года в Вильнюсе

Решение министр нашла в урезании социальных выплат. Так, пособия по безработице и по уходу за ребенком были сокращены на 60% и 10%. У незамужней Шимоните, к слову, детей нет.

Тогда же были увеличены налоги, в частности НДС вырос с 18% до 21%.

По решению Шимоните Литва набрала в международных структурах кредиты под высокую процентную ставку — 9%.

Многие экономисты ставят под сомнение обоснованность этих действий, в 2018 г. вопрос обсуждался в Сейме. Впрочем, на дальнейшей политической карьере Шимоните это не сказалось.

В 2016 году экс-глава Минфина и член правления литовского центробанка избирается в Сейм. Шимоните баллотировалась как беспартийная, но при поддержке и по списку консерваторов из «Союза Отечества — христианских демократы Литвы».

Эту партию также можно назвать семейным предприятием Ландсбергисов. Её основателем был последний председатель Верховного совета Литовской ССР и первый спикер Сейма после распада СССР Витаутас Ландсбергис, а ныне партией руководит его внук, действующий глава МИД Габриэлюс Ландсбергис.

Через три года участвовала от той же партии в президентских выборах-2019. На внутрипартийных праймериз, проходящих по американскому образцу, Шимоните с огромным отрывом (78,7% голосов) обошла конкурента — экс-главу МИД и бывшего представителя ЕС в России Вигаудаса Ушацкаса.

На выборах первоначально «шла ноздря в ноздрю» с конкурентом — экономистом-самовыдвиженцем Гитанасом Науседой.

В первом туре была первой: 31,15% голосов против 30,95% у Науседы. Ни один из кандидатов не прошёл требуемый 50-процентный барьер, и поэтому был назначен второй тур. В котором Науседа, мобилизовав свой и сочувствующий электорат, получил 66,5% при 33,47% у Шимоните.

Впрочем, экс-министру удалось взять реванш. В октябре 2020 «Союз отечества — Христианские демократы», который восемь лет был в оппозиции, побеждает на выборах в Сейм, и президент Науседа своим декретом (вступающим в силу в тот же день) назначил Ингриду Шимоните премьер-министром.

首相官邸ホームページ Шимоните встречается с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем и премьер-министром Японии Фумио Кисидой в июле 2023

Она стала второй женщиной в истории страны, занявшая эту должность. Первой была Казимира Прунскене, еще в тот момент когда Литва боролась за выход из Советского Союза (1990-1991).

Первые месяцы премьерства Шимоните были отмечены жёсткими мерами по сдерживанию потоков мигрантов: пойманным нелегалам стал грозить тюремный срок до шести месяцев, процедура получения убежища усложнилась, а механизм депортации был упрощён. В 2021-м по инициативе премьера Литва начала строить антимигрантский «физический барьер» — стену на границе с Белоруссией, а помимо погранслужбы для патрулирования литовско-белорусской границы были задействованы военные.

При этом, после начала СВО Шимоните и её кабинет декларируют готовность принять в республике украинских беженцев и оказать им всяческую поддержку. Крупные литовские СМИ поведали о том, как премьер, лично, в качестве «волонтёра Ингриды», вместе с другими добровольцами регистрировала и искала жилье для гостей с Украины.

Премьер-министр Шимоните, как и весь без исключения литовский истеблишмент, ориентирована строго евроатлантически. Показательно, что в 2023 году главу литовского правительства называли в числе кандидатов на пост генерального секретаря НАТО, после ухода Йенса Столтенберга.

Во время кампании-2019 Шимоните обещала содействовать повышению уровня обороноспособности страны, дальнейшей интеграции Литвы в НАТО и ЕС, развитию отношений с США, Польшей, и прибалтийскими соседями — Латвией и Эстонией.

Заявляла, что «у Литвы и России нет общих тем для обсуждения». По ее мнению, «Россия в лучшую сторону не движется», в стране «всё меньше демократии и всё больше тоталитаризма, агрессивно навязывающего свои идеалы ближним и дальним соседям».

При этом в начале 2024 года Шимоните пессимистично высказалась о результатах конфликта на Украине.

«Не будет ошибки в том, чтобы сказать <…> мы надеялись совсем на другой результат, нежели имеем сегодня. И, к сожалению, это означает, что нам приходится начинать рассчитывать на то, что сценарий будет развиваться не так, как мы хотели в начале и до наступательных действий Киева», — отмечала литовский премьер-министр.

В феврале 2023 года Шимоните призвала заменить русский язык на польский в школах Литвы, где преподавание ведется не на русском языке и учащиеся выбирают второй язык по своему усмотрению.

Премьер выразила надежду на то, что «вторым иностранным учащимися будет выбираться не русский язык, а польский». При этом Шимоните сделала оговорку, что категорически против русского языка она не настроена.

Политически у президента Науседы и премьера Шимоните нет серьёзных разногласий, к России относятся одинаково враждебно, и одинаково охотно фотографируются с Владимиром Зеленским (а Шимоните ещё и удостоилась персональной таблички на «Аллее смелости» в Киеве).

Kmu.gov.ua Шимоните и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Луганской области. 11 февраля 2022 года

Некоторые разногласия имеются по вопросу о традиционных ценностях — Науседа поддержал предложенный кабинетом Шимоните закон об однополых «партнёрствах», но при этом выступил на проходившем в Вильнюсе «Великом марше защиты семьи», где заметил, что брак всё-таки должен заключаться между мужчиной и женщиной.

Но отношения между главой правительства и главой государства выстроены не лучшим образом. Дело в конкуренции со стороны преобладающих в Сейме христианских демократов, которые поддерживают Шимоните. Показательно, Науседа не пригласил лидера «Союза отечества — ХД» Габриэлюса Ландсбергиса (главу МИД!) на встречу с Зеленским, когда тот, в январе 2024-го прибыл в Вильнюс.

Ландсбергис-внук — один из возможных конкурентов Науседы в борьбе за президентский пост, наряду с премьером Шимоните.

По данным опроса, проведенного центром исследования общественного мнения и рынка Vilmorus (участвовал 1001 совершеннолетний житель Литвы, опрос проводили вживую и по телефону), за главного соперника Шимоните Науседу во втором туре проголосовали бы 53,6%, а за премьера — 14,3% респондентов.

Остальные не ответили или не голосовали бы вообще. «У Шимоните более-менее серьезная поддержка есть только в Вильнюсе и среди молодежи, а в других социальных группах доминирование Науседы не вызывает сомнения», — сказано в публикации.

Но Науседу может «утопить» его прошлое. Весной 2023 года президента Литвы уличили в том, что он скрывал факт своего членства в КПСС. Как отмечало ИА Регнум, припертый к стене, Науседа вынужден был сознаться в своей былой принадлежности к коммунистам. И теперь политические соперники президента (в первую очередь Ландсбергис-младший и его партия, поддерживающая Шимоните) пытаются использовать этот факт против действующего главы государства.

Вытаскивание грязного белья может превратить литовские выборы в фарс, в духе историй из «Похождений бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека — любимой книги Шимоните, которую та часто цитирует.

Актуальные ссылки:

ИА Регнум:

https://regnum.ru/news/3729900

https://regnum.ru/news/3785407

https://regnum.ru/news/2635478

https://regnum.ru/article/3284410

Другие источники:

ingridasimonyte. lt — официальный сайт Ингриды Шимоните

https://tass.ru/encyclopedia/person/shimonite-ingrida — биография Ингриды Шимоните на сайте ТАСС

https://svpressa.ru/persons/ingrida-shimonite/ — биография Ингриды Шимоните на сайте «Свободная пресса».