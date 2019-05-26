Вильнюс, 26 мая, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Кандидат от партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Ингрида Шимоните голосуя сегодня, 26 мая, во время второго тура выборов президента и депутатов Европарламента заявила, что не исключает смены правительства и точно части министров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Tsajunga.lt Ингрида Шимоните

По её словам, если премьер-министр Саулюс Сквернялис даже решится остаться в качестве главы правительства и не сдержит своего обещания уйти в отставку из-за того, что он сам 12 мая проиграл президентские выборы и не прошёл во второй тур, то необходимы изменения некоторых министров.

Кем конкретно недовольна Шимоните, она не пояснила. Кроме того, она призналась, что кампания, по её мнению, была «скучной». «Многие кандидаты, видимо, стараются как-то порой, наверное, избежать высказывать свое мнение по отдельным вопросам, и по большинству вопросов дискуссии были такими очень обтекаемыми. Может, это и хорошо, не могу сказать. Может, это то, что людям нужно», — рассуждала она.

Напомним, 26 мая в Литве проходит второй тур президентских выборов в котором состязаются кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и экономист Гитанас Науседа.