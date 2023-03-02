Вильнюс, 2 марта, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Компания «Железные дороги Литвы» (Lietuvos geležinkeliai) вправе отказаться от транспортировки по территории страны российских и белорусских грузов, в первую очередь это касается перевозки удобрений. Об этом премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила 2 марта в эфире радиостанции Ziniu radijas.

Baltic Development Forum Ингрида Шимоните

Она отметила, что предприятие находится в управлении государства, но является коммерческим, поэтому само выбирает, с какими партнёрами работать.

«Самое простое решение: отказаться от перевозки удобрений, которые сами в санкционный перечень не внесены, но в него входят производители», — сказала Шимоните.

По её словам, заработок от перевозки белорусских удобрений небольшой и гнаться за ним не стоит.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор «Железных дорог Литвы» Эгидиюс Лазаускас заявил 1 марта, что компания намерена отказаться от перевозки по территории республики грузов из России и Белоруссии.