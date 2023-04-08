Президента Литвы Гитанаса Науседу уличили в том, что он скрывал факт своего членства в КПСС. Припертый к стене, Науседа вынужден был сознаться в своей былой принадлежности к коммунистам — и теперь политические соперники президента пытаются использовать этот факт против него. Хотя в самом этом факте ничего удивительного нет — Литвой до сих пор управляет политическая элита, во многом состоящая из бывших коммунистов, комсомольцев и осведомителей КГБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Гитанас Науседа

Прошлое мстит

В начале апреля литовский журналист Довидас Панцеровас опубликовал в соцсетях сканы архивных документов, свидетельствующих о том, что нынешний президент Литвы Гитанас Науседа в 1988 году стал членом КПСС, и о том, что он скрыл это обстоятельство, когда баллотировался на пост главы республики в 2019 году.

«Я не знаю, что на самом деле почувствовал Гитанас Науседа во время митингов «Саюдиса» (общественная организация, боровшаяся за выход Литвы из СССР. — Прим. авт.), но документы показывают, что, когда создавали «Саюдис», он вступил в коммунистическую партию. Его заявление о приеме в компартию было подано 20 мая 1988 года, а партийный билет выдан 27 июня 1988 года», — сообщил Панцеровас.

Журналист проинформировал, что спецхран Литвы обнародовал ряд документов советского времени. В их числе оказались бумаги Науседы из архива компартии. По словам Панцероваса, специалисты не сомневаются в их подлинности.

Панцеровас выложил анкету Науседы, которую тот заполнил перед президентскими выборами 2019 года. Там в графе «принадлежность к партиям и политическим организациям» значится «не указано».

Å½ygimantas Gedvila/imago images / Scanpix/ТАСС Гитанас Науседа во время церемонии инаугурации в литовском Сейме, 2019 год

Для сравнения Панцеровас привёл аналогичную анкету предыдущего президента Дали Грибаускайте, которая свое былое членство в Коммунистической партии Литвы все же признала.

Разоблачениями такого рода в Литве давно никого не удивишь.

Так, в феврале 2018 года разразился скандал — главный редактор и владелец газеты Respublika Витас Томкус объявил, что в его распоряжении оказался список жителей Литвы, которые в советское время тайно сотрудничали с КГБ.

Когда республика ещё только-только вышла из состава СССР, таким людям, кто из них был жив на тот момент, предложили добровольно во всем признаться, пообещав взамен, что данная информация не станет достоянием широкой общественности. Многие экс-агенты согласились на эти условия и пришли со своим признанием в госорганы возрожденной Литовской Республики. В 2015-м литовский Сейм официально засекретил список сексотов еще на семьдесят пять лет.

О том, каким образом этот список попал к нему, Томкус умолчал. Но он опубликовал его на страницах своей газеты — там оказались имена тогдашних президента и премьер-министра Литвы Дали Грибаускайте и Саулюса Сквернялиса, «отца литовской независимости» Витаутаса Ландсбергиса, бывших министров обороны Расы Юкнявичене и Юозаса Олекаса, экс-премьеров Андрюса Кубилюса и Альгирдаса Буткявичюса, а также многих других известных политиков, крупных бизнесменов, известных журналистов и деятелей искусств.

Своими публикациями Томукс поставил власти в тупик: если бы они применили к нему какие-либо репрессии, обязательно нашлись бы люди, которые сказали бы, что это «месть за правду». В этой ситуации государство предпочло тактику молчания — никаких комментариев не последовало.

Оппозиционные политики напрасно пытались «раскачать» эту тему.

«Только что в газете Respublika со страшным грохотом взорвали бомбу — обнародовали список КГБ. После взрыва — звенящая тишина. Все пытаются сориентироваться, решить, как реагировать», — отмечал бывший министр иностранных дел Литвы Повилас Гилис.

Он призвал возбудить широкую общественную дискуссию относительно разоблачений, сделанных Томкусом. Но призыв Гилиса повис в пустоте. Только в партии «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ, они же «консерваторы» — в их рядах оказалось особенно много людей из опубликованного Томкусом списка) заявили, что редактор Respublika «тиражирует фейковые новости».

Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС Литовская ССР. Вильнюс. 10 января 1990 г. Массовый митинг на Кафедральной площади Вильнюса, организованный горкомом движения «Саюдис»

Тот немедленно парировал: «Это не fake news. Это — ваш конец. Можете со своей «моральной честью» идти в суды. Но что-то пока никто не решился переступить их пороги».

Так или иначе, общий эффект от этих разоблачений был как от камня, брошенного в болотце, — взбурлило, запузырилось, да и затихло.

Официально список бывших «стукачей» КГБ в Литве так и не опубликовали в отличие от соседней Латвии, где на такой шаг пошли в 2018 году. И там тоже в списке оказалось много известных латвийских политиков, общественников, бизнесменов и журналистов…

«Красная Даля»

Историк Александр Дюков предлагает свое объяснение факта, что в конце 80-х в составе разнообразных «народных фронтов», боровшихся за выход национальных республик из состава Советского Союза, оказалось много осведомителей Комитета госбезопасности.

«КГБ создавал народные фронты за перестройку не для того, чтобы развалить что-нибудь. Тут была довольно примитивная схема. Горбачеву для внутрипартийной борьбы нужна была демонстрация народной поддержки его инициатив. Поддержка не должна была исходить от партии, руководство которой как раз чистилось. Единственной в СССР организацией, которая помимо партии обладала возможностью собрать какое-то движение на основе реально контролируемых ею социальных сетей, был КГБ. (…) Агентура КГБ получает возможность сменить роль стукачей на роль пастырей народа, чем и пользуется», — пишет Дюков.

Еще один скандал подобного рода, хотя и меньший по масштабу, имел место в 2020 году, когда публичная библиотека в городе Расейняй отменила заранее анонсированную встречу-обсуждение книги журналистки Руты Янутене «Красная Даля».

Эта книга рассказывает о коммунистическом прошлом бывшего президента прибалтийской республики Дали Грибаускайте. Еще в 2012 году, когда Грибаускайте была при власти, Янутене подготовила на эту тему документальный фильм. В общем-то, все прекрасно помнят, что в свое время Грибаускайте являлась функционером КПСС достаточно высокого уровня. Но Рута Янутене заострила внимание на том, что Грибаускайте продолжала преподавать в Вильнюсской партийной школе и в марте 1990 года, после объявления о выходе Литвы из СССР. Кроме того, по мнению журналистки, есть подозрение, что в свое время Грибаускайте тайно училась в школе КГБ.

Фильм должен был выйти 22 ноября 2012 года на частном телеканале TV3.

Однако в эфир он так и не попал, а команду журналистов, работавших над ним, уволили. Тогда Рута Янутене написала книгу «Красная Даля», представляющую собой сборник документов о Грибаускайте и рассказов людей, лично знающих ее или изучавших ее биографию. Занимаясь по архивам своим расследованием, Янутене заметила, что несколько страниц из личного дела главы Литвы были изъяты. Журналистка пришла к выводу, что кому-то невыгодно, чтобы о некоторых фактах из советского прошлого Грибаускайте стало известно.

Игорь Зарембо/РИА Новости Далия Грибаускайте

Шумиха вокруг «Красной Дали» началась в декабре 2014 года, когда депутаты Европарламента обнаружили в своих рабочих почтовых ящиках эту книгу, переведенную на английский язык.

В ходе расследования выяснилось, что инициатором рассылки данного издания был сотрудник фракции евроскептиков, мальтиец Кевин Эллул Боничи. Лидер союзной Грибаускайте партии СО-ХДЛ Габриэлюс Ландсбергис сразу же заявил, что книга в депутатской почте появилась сразу после резких слов, сказанных президентом Литвы о России. Ландсбергис назвал действия по распространению расследования Янутене «еще одним информационным ударом по Литве».

Когда же в 2020-м библиотека в Расейняй отменила мероприятие, посвященное «Красной Дале», Янутене выяснила, что за этим стоит известный в Литве телепропагандист Андрюс Тапинас, обслуживающий интересы тех же «консерваторов».

Диверсия «консерваторов»

По иронии судьбы, нынешний выпад в сторону Науседы больше всего выгоден все тем же «консерваторам», которые в настоящее время являются главной коалиционной партией.

У президента Литвы плохие отношения с вожаками СО-ХДЛ Габриэлюсом Ландсбергисом и Ингридой Шимоните. Не секрет и то, что Ландсбергис подумывает выставить свою кандидатуру на президентских выборах, которые состоятся в следующем году. Причем, как выясняется, атака на Науседу началась не сейчас, а еще месяц назад.

Журналист Довидас Панцеровас, разоблачивший Науседу на предмет членства в КПСС, несколько месяцев назад опубликовал свою книгу «Докладчик и президент», написанную в соавторстве с Бируте Давидоните. Авторы намекают, что в 2019 году в числе советников Науседы и спонсоров его избирательной кампании были неблагонадежные лица, связанные своими бизнес-интересами с Россией и Белоруссией.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Президент Литвы Гитанас Науседа

Ничего конкретного наскрести на Науседу не удалось, но бросить тень на него получилось.

Президент вынужден был отреагировать. Он заявил: «Мне кажется, что это не совсем журналистское расследование. Мне кажется, что это заказная журналистика». И тогда в атаку на Науседу пошел председатель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс. «Ни главе государства, ни рядовому члену Сейма не подобает и позорно оскорблять коллег и их работу. Особенно если они не читали эту работу подробно и не могут ее объективно оценить. Трампизм заразен. Очень хотелось бы, чтобы литовские политики избежали такого вируса. К сожалению, не всем из них это удалось», — заявил Радзявичюс.

За нынешней атакой на Гитанаса Науседу ясно просматривается рука СО-ХДЛ.

Нужно обладать немалыми властью и влиянием, чтобы получить доступ к документам, которые сам президент хотел бы навеки скрыть от людских глаз. Характерно, что одновременно «консерваторы» вернулись к инициативе, которую уже пытались продвигать несколько лет назад — они настаивают на признании компартии «преступной организацией».

Глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил: «Для коммунистов не было своего Нюрнбергского процесса, поэтому его нужно провести. Коммунизм и нанесенный им ущерб Литве следует оценить должным образом». И он же, Касчюнас, предложил обязать граждан Литвы декларировать любые связи с юридическими и физическими лицами в России и Белоруссии.

Пока что можно констатировать, что нанесенный «консерваторами» удар достиг цели — они вынудили Науседу оправдываться.

«Я был плохим членом и думаю, что на каком-то этапе меня могли исключить за неуплату членских взносов, непосещение собраний. Это было время преобразований, когда порядка было мало… Но с самого начала я не был пропагандистом, никаких задач мне никто не ставил. Да, действительно, состоял, участвовал в каких-то встречах… Их содержания не помню, потому что они были без содержания. Такой была моя достаточно короткая и серая карьера в этой партии», — рассказал Науседа журналистам, причислив факт своего вступления в КПСС к числу сделанных в жизни «ошибок».

Звучало это не очень убедительно. И, даже не имея семи пядей во лбу, можно предсказать, что по мере приближения даты выборов атаки на президента Литвы со стороны самой влиятельной в стране партии будут нарастать.