Заявление премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, в котором она призвала европейские власти рассмотреть «всевозможные санкции» против Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair, включая меры против участия в строительстве атомной станции БелАЭС, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 1 июня в социальной сети Facebook.

Цитата из м/ф «Баба Яга против!». Реж. Владимир Пекарь. 1979. СССР «А Баба Яга против!»

«Где был голос этих дешёвых стран, когда в Европе сажали самолёт президента Боливии Эвы Моралеса? А тут вдруг раскудахтались на перебой. Хозяин обещал печенюшек?» — задаётся вопросом Акай С.

Многие пользователи уличили премьер-министра Литвы в публичной демонстрации своих двойных стандартов. Люди напомнили, как аналогичный инцидент произошёл на территории самого Евросоюза и почему-то все решили промолчать.

«Хорошо иметь избирательную память. Знаменитая посадка самолёта в Вене ни о чём не говорит? Где была тогда госпожа премьер-министр Литвы? Или она тогда не дорожила ничем?» — отметила Наталия Ю.

Некоторые комментаторы убеждены, что действия соседних с Белоруссией стран Запада можно назвать вмешательством во внутренние дела другого государства, а значит, являются проявлением настоящей агрессии.

«Почему всё то, что происходит, не квалифицируется как вмешательство, попытка управления чужим государством и насильственная попытка свержения власти? Кто дал полномочия контроля и оценки деятельности другого государства? Что происходит с этой Европой?» — возмущается Оксана Р.

Belaes.by БелАЭС

Часть людей уверены, что Литва не имеет никакого права указывать кому-либо что-либо делать и уж тем более призывать вводить санкции против Белоруссии.

«Кто они такие, чтобы нам указывать? Против коровнаших включите санкции, идиоты. Они дают молоко, которое пьют строители станции. Рассказали бы лучше, что построили вы, и где ваша атомная станция», — обращается Ирина С.

Ряд пользователей пришли к выводу, что против таких стран, как Литва, необходимо вводить жёсткие ответные санкции вплоть до прекращения поставки ресурсов и электроэнергии.

«Предлагаю выключить свет, отключить воду, а также газ у этих дебилов из новой Европы в их квартирах и коттеджах», — пишет Сергей М.

Нашлись и те, кто убеждён, что, если не реагировать на лай со стороны Литвы, то никаких последствий от требований этой страны не произойдёт.

«Не обращайте внимания. Маленькая собачка лает со страха в надежде обратить на себя внимание. Даже в ущерб своим же интересам. К тому же заокеанский хозяин похвалит, косточку даст. Кстати, не все знают, что были введены санкции санаторию «Беларусь» на территории Литвы. Из-за этого 400 граждан Литвы остались без работы, а некоторые, живущие в ведомственных квартирах, к тому же без жилья. Санаторий принадлежит Белоруссии, поэтому литовский режим ввёл санкции, а спасение утопающих (работников, своих же граждан) возложил на самих утопающих. Бей своих, чтобы чужие боялись!» — напомнил Radlinskas R.

Baltic Development Forum Ингрида Шимоните

Напомним, 30 мая Financial Times опубликовало материал, согласно которому премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала европейские власти рассмотреть «всевозможные санкции» против Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair, включая меры против участия в строительстве атомной станции БелАЭС.