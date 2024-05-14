Гитанас Науседа — литовский государственный и политический деятель, экономист. Президент Литовской Республики с 12 июля 2019 года. Выдвинул кандидатуру на второй срок в 2024-м.

M. Popow via www. imago-images.de/Global Look Press Президент Литвы Гитанас Науседа

Гитанас Науседа родился 19 мая 1964 в Клайпеде. Родители преподавали в Клайпедском педагогическом институте.

В 1987 окончил факультет экономики промышленности Вильнюсского университета, в 1987-1989 был аспирантом факультета экономики. По официальной версии биографии, тогда молодой специалист Науседа поддерживал «Саюдис» — неформальное движение, ратовавшее за восстановление независимости Литвы.

Как у многих литовцев, которые успели пожить в сознательном возрасте в Советском Союзе, у Науседы имеется «скелет в шкафу» (с точки зрения антисоветской идеологии современной Литвы).

В апреле прошлого года литовский журналист Довидас Панцеровас опубликовал архивные документы, свидетельствующие: нынешний президент в июне 1988 года стал членом КПСС, состоял там вплоть до распада Советского Союза, и «забыл» указать это, когда баллотировался на пост главы государства.

«Я не думаю и не утверждаю, что принадлежность к Коммунистической партии является несмываемым пятном, но в своих политических речах президент Науседа склонен ассоциировать себя с «Саюдисом» и митингами «Саюдиса», тогда как на самом деле в то время он выбирал другую сторону баррикад — по крайней мере официально», — отмечал Панцеровас.

Журналист привел Науседе в пример предыдущего президента, не меньшую пламенную антикоммунистку, Далю Грибаускайте — которая свое былое членство в Компартии Литовской ССР всё же признала.

Офису Науседы — «президентуре» пришлось оправдываться: да, партбилет был получен (и эти сведения хранятся в литовском архиве в открытом доступе). Но, во-первых, «когда «Саюдис» начался, Гитанас Науседа не участвовал в деятельности Коммунистической партии», а во-вторых, «в анкете кандидата в президенты вопрос о принадлежности к той или иной партии или политической организации находится в той части, которую заполнять необязательно».

Å½ygimantas Gedvila, via www. ima/Global Look Press Инаугурация нового президента Литвы Гитанаса Науседы в Вильнюсе. 2019 год

Сам Науседа в комментарии агентству BNS назвал своё членство в КПСС «ошибкой молодости».

Разъяснения были даны, но, что называется, осадок остался — в виде неожиданного пятна на биографии президента. В остальном же послужной список Науседы выглядит безупречно.

В 1993 получил докторскую степень по экономике.

Стажировался в Германии: в 1990-1992 в Мангеймском университете, в 1994 — в Бундестаге.

В 1987-2004 преподавал на экономическом факультете Вильнюсского университета, в 2009 стал доцентом Вильнюсской высшей школы бизнеса.

В 1992–1993 годах был старшим научным сотрудником Института экономики и приватизации. Затем до 1994 руководил отделом финансового рынка в Государственном управлении по ценам и конкуренции.

В 1994 начал работать в литовском центробанке.

В 2000–2008 годах был советником председателя правления «Вильняус банкас», крупнейшего коммерческого банка страны, в 2008-2018 — главным экономистом отделения шведского банка SEB в Литве.

В 2004 участвовал в избирательной кампании Валдаса Адамкуса, который шёл тогда на второй президентский срок. После переизбрания Адамкуса, и вплоть до 2009 года был советником этого престарелого, и со всех сторон «правильного» политика.

Во время Второй мировой Валдас Адамкус «участвовал в антисоветском сопротивлении», состоял в руководящем органе «лесных братьев» — Союзе борцов за свободу, был порученцем командира 12-го батальона шуцманшафта Антанаса Импулявичюса по прозвищу «Минский мясник». В 1944 бежал в Германию, в 1949 уехал в США, в конце 1990-х удостоился благодарности Билла Клинтона, после чего вернулся в Литву.

Mateusz Slodkowski Fotonews/Global Look Press Гитанас Науседа. 2024 год

В 2018-м бывший советник Науседа сам принял решение поучаствовать в президентской гонке как независимый кандидат.

В мае 2019 в первом туре проиграл Ингриде Шимоните, депутату Сейма от консервативного «Союза Отечества» (31% у Шимоните против 30,9% у Науседы). Но во втором туре разгромил соперницу со счётом 66% против 33%.

После избрания заявил о намерении пересмотреть установки президента Дали Грибаускайте, при которой связи Литвы с Россией были практически разорваны. По его мнению, следует отказаться от резкой риторики, проявлять больше дипломатичности.

Тем не менее считает, что радикально литовско-российские отношения не должны меняться, «пока ситуация на Украине будет похожей на сегодняшнюю».

Кроме того, планирует особое внимание уделять отношениям с Польшей и скандинавскими странами, повышать уровень обороноспособности Литвы, реализовывать программы по поддержке среднего класса. По словам Науседы, он попытается «объединить людей и партии», постарается «чтобы в Литве стало меньше злобы, меньше конкуренции, которая не даёт решений».

Вступил в должность президента 12 июля 2019 года.

4 декабря 2019 г., на саммите НАТО в Лондоне, заявил, что основными угрозами современности является Россия, наряду с «экономической экспансия Китая» и… международным терроризмом.

В 2023 году, согласно данным литовской налоговой инспекции, Науседа являлся самым богатым в руководстве Литвы с состоянием в размере более 770 тыс. евро.

Касательно влияния НАТО и США на Литву, Науседа считает, что они помогают Литве успешно «сдерживать Россию».

Office of the President of the United States/Global Look Press Гитанас Науседа встречается с президентом США Джо Байденом во время саммита в Вильнюсе 2023 года

«Без поддержки США и других союзников по НАТО мы не смогли бы эффективно сдерживать российскую угрозу. Наше географическое положение и геополитическое положение требуют от нас максимально эффективного использования наших ресурсов», — заявил Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности.

Рассуждая о России, Науседа заявлял следующее:

«С помощью усилий в области исторического ревизионизма Россия стремится разделить мир на сферы влияния и переписать историю, превратив ее в оружие против народов стран Балтии. Мы считаем, что эти действия направлены против суверенитета и независимости Литвы и других стран ЕС».

С момента начала специальной военной операции Науседа занимает «завещанную» Далей Грибаускайте — радикально антироссийскую позицию и последовательно способствует эскалации конфликта.

Литва под его руководством передала Украине помощь в размере, превышающем 500 миллионов евро, что составляет практически 1% от ВВП страны.

Практически вся помощь была оказана в эквиваленте военной техники и экипировки. Науседа также активно призывает своих коллег к пресечению большего количества «красных линий» в конфликте в Украине, например, он призывает начать поставки истребителей и ракет высокой дальности, также президент взывает к общему увеличению военной поддержки страны.

Президент Литвы трижды посещал Украину во время конфликта. В апреле 2022 года вместе с президентами Польши, Латвии и Эстонии прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

IMAGOPaulius Peleckis/Global Look Press Президент Литвы Гитанас Науседа встречается с Зеленским во дворце президента в Вильнюсе. 2024 год

Второй визит был в июле 2022 года в День украинской государственности. В ходе визита провел переговоры с Владимиром Зеленским и выступил в Верховной Раде. Во время выступления Науседа вручил Владимиру Зеленскому высшую награду Литвы — Орден Витаутаса Великого. Президент Литвы заявил, что эта награда принадлежит Зеленскому и всему украинскому народу.

Третий визит был в январе 2023 года. Науседа приехал во Львов вместе с президентом Польши Анджеем Дудой для участия во встрече в формате «Люблинского треугольника».

По данным агентства BNS, действующий 59-летний глава государства в опросах общественного мнения является фаворитом в том, чтобы возглавить страну второй раз подряд. Его главными соперниками считаются консерватор Шимоните и адвокат Игнас Вегеле.

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Другие источники:

nauseda2019. lt — официальный сайт Гитанаса Науседы

https://tass.ru/encyclopedia/person/nauseda-gitanas — биография Гитанаса Науседы на сайте ТАСС.