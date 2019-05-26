Вильнюс, 26 мая, 2019, 22:26 — ИА Регнум. Следующий президент Литвы — Гитанас Науседа. Такой вывод можно сделать сегодня, 26 мая, после начала поступления данных из Вильнюса и Каунаса, двух единственных городов, где Шимоните могла рассчитывать на победу с большим перевесом, который позволил бы ей в итоговом зачёте сократить отрыв от Науседы и с малым перевесом победить на выборах, как это случилось после первого тура 12 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kapeksas Гитанас Науседа

И в Каунасе, и Вильнюсе лидирует Науседа, таким образом, в целом по Литве нет ни одного района, в котором победила Ингрида Шимоните. Даже если в Вильнюсе и Каунасе Шимоните вырвется вперёд, то разрыв будет минимальный, и его уже не хватит, чтобы догнать Науседу.

После обработки данных со 1247 из 1972 участков по всей Литве у Гитанаса Науседы 72,33% голосов избирателей, у Ингриды Шимоните 26,35%. Эти цифры ещё точно скорректируются в сторону меньшего разрыва, но гарантируют Науседе победу.

Кто такой Гитанас Науседа — рассказываем биографию нового президента Литвы.

Родился 19 мая 1964 г. в Клайпеде.

1982 — 1987 гг. — на факультете экономики промышленности Вильнюсского университета изучал экономику.

1987 — 1989 гг. — аспирант экономического факультета Вильнюсского университета.

1990 — 1992 гг. — участник программы DAAD Мангеймского университета (Германия).

1992 — 1993 гг. — старший научный сотрудник Института экономики и приватизации.

В 1993 году в Вильнюсском университете получил степень доктора социальных наук.

1993 — 1994 гг. — начальник Отдела финансового рынка Государственного управления по ценам и конкуренции.

В 1994 г. в Бонне (Германия) прошел практику по политологии, работая в бундестаге.

1992 — 1993 гг. — заместитель начальника отдела методики и анализа в департаменте по надзору за коммерческими банками Банка Литвы.

1996 — 2000 гг. — директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Литвы.

1998 — 2000 гг. — член правления Центробанка Литвы.

В 1998 году стажировался во Всемирном банке в Вашингтоне.

1987 — 2004 гг. — преподаватель экономического факультета Вильнюсского университета.

2000 — 2008 гг. — советник председателя правления АО Vilniaus Bankas.

2008 — 2018 гг. — советник президента банка SEB, главный экономист.

С 2009 года по настоящее время — ассоциированный профессор Школы международного бизнеса Вильнюсского университета.

Владеет английским, немецким и русским языками.

Женат. Жена — Диана Науседене, дочери — Угне и Гедайле Науседайте.

Увлечения в свободное время — шахматы, коллекционирование литовских публикаций, чтение книг, пение, спорт.

Это была первая кампания Науседы как кандидата, но не первая как консультанта штабов. В 2004 году он консультировал штаб и.о. президента Артураса Паулаускаса, который как председатель парламента временно исполнял обязанности президента после импичмента Роландасу Паксасу. В этом же 2004 году он поменял лагерь и стал работать на штаб Валдаса Адамкуса, который тогда и победил на выборах.

Самый большой публичный скандал, в который попал Науседа, его собственный дом. Он его построил в Павильнюсском региональном парке. В 2004—2007 годах его обвиняли в незаконном строительстве, поскольку дом находится в природном резервате, где вообще запрещено любое строительство. Суд, однако, Науседа выиграл.

Во внешней политике Науседа обещает продолжать работу, согласовывая свои действия с Брюсселем, НАТО и США. Он за продолжение санкционной политики в отношении России, но при этом обещает придерживаться дипломатичной риторики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве сегодня, 26 мая, прошел второй тур президентских выборов, в которых за победу боролись кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и банкир Гитанас Науседа.