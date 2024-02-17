Вильнюс, 18 февраля, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Президент Литвы Гитанас Науседа на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил журналистам, что рестрикции Евросоюза в отношении России не дают ожидаемого эффекта, они «пустые». Об этом сообщило агентство Прибалтики BNS.

Lrp.lt Гитанас Науседа

«Приходится признать, что пакеты санкций оказывали очень ограниченное, неэффективное воздействие на российскую экономику», — цитирует издание Науседу.

Политик добавил, что такие выводы он сделал на основании реальных макроэкономических показателей РФ.

Глава Нидерландов призвал устранить механизмы обхода санкций.

Как передавало ИА Регнум, министры иностранных дел стран — членов «Большой семёрки» (G7) обязались ужесточать антироссийские санкции, а также активизировать усилия по борьбе с их обходом. Об этом сообщил глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни на Мюнхенской конференции.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о провале санкционной политики экономического блицкрига Запада в отношении России. Так, Запад делал расчёт на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, дефицит товаров в магазинах. Однако такая политика в отношении России провалилась.

14 февраля американское издание Responsible Statecraft написало, что санкции Запада против России не смогли достичь своей цели по дестабилизации страны.