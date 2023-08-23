Президент Литвы прибыл с визитом в Киев
Президент Литвы Науседа прибыл в Киев
Киев, 23 августа, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев. В столице Украины он причет участие в праздновании Дня независимости страны. Об этом глава государства сообщил 23 августа.
«Вернулся в Киев, чтобы отпраздновать День независимости Украины вместе с братским украинским народом», — написал президент в соцсети X (бывшая Twitter) под фотографией на вокзале Киева.
Он также подчеркнул, что Литва продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Науседа добавил, что планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также принять участие в саммите так называемой «Крымской платформы».
Как сообщало ИА Регнум, Науседа приезжал в Киев с необъявленным визитом на встречу с украинским коллегой несколько месяцев назад. 28 июня он также принял участие в мероприятии, приуроченном к 27-й годовщине принятия украинской конституции.
Тогда же Науседа заявил о том, что власти Литвы намерены передать Украине два специально приобретённых ими для этого зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. Литовский лидер уточнил, что оба ЗРК в ближайшее время поставят ВСУ.