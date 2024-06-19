Ли Цян с марта 2023 года возглавляет Государственный совет — правительство КНР. Этот соратник председателя Си Цзиньпина — восьмой по счёту премьер-министр с момента создания «Красного Китая».

gov.cn Премьер Ли Цян встречается с прессой. 2023 год

Ли относится к шестому поколению китайских руководителей, которые приходят на смену пятому (к которому относится председатель Си).

Ли Цяна, де-юре второго человека в стране, политика, которому «всего» 64 года, иногда рассматривают в качестве одного из возможных преемников Си Цзиньпина — особенно после того, как в ноябре 2023-го премьеру дали еще один ответственный пост, руководителя Центральной финансовой комиссии.

Но существует и другое мнение, согласно которому Ли Цян на своем посту станет лишь проводником воли единогласного председатеял Си без собственных взглядов и амбиций.

Ли Цян родился 23 июля 1959 года в провинции Чжэцзян, одной из самых экономически развитых в Китае. По первому университетскому образованию — специалист по сельскому хозяйству, инженер-механизатор.

Последующие дипломы Ли отражают перемены в Китае — будущий премьер изучал социологию в Академии общественных наук, повышал квалификацию по специальности «менеджмент» в престижном Чжэцзянском университете. В 2004 окончил аспирантуру Центральной партшколы КПК по специальности «мировая экономика».

Параллельно развивалась и партийная карьера: в партию Ли вступил на первых курсах университета, в 1982-м, работал в комсомольской организации родного уезда Жуйань, был секретарём комитета КПК в городе Юнкан. Наконец, в 2002 г. он стал секретарем горкома КПК в «райцентре»-миллионнике Вэньчжоу (сейчас в этом городе живёт не менее 9 млн человек).

mfa.gov.cn Ли Цян принял участие и выступил на первой сессии 18-го саммита G20 2023 года

В середине 2000-х произошло событие, явно придавшее ускорение карьере Ли. В 2004-м он был избран в руководство парторганизации провинции Чжэцзян сначала начальником секретариата, а с сентября 2005 г. еще и членом постоянного комитета. Именно тогда будущий премьер познакомился с Си Цзиньпином — который в тот момент руководил «обкомом» провинции, то есть был непосредственным начальником Ли Цяна.

В дальнейшем Си Цзиньпин часто работал с будущим премьером. Например Ли принимал участие в поездке уже председателя Си в США в 2015 году.

В 2013-м Ли был утвержден губернатором провинции Чжэцзян. В 2016 г. он стал партийным руководителем соседней провинции Цзянсу, в 2017 году — председателем постоянного комитета местного парламента, после чего в том же году был назначен на должность секретаря партийного комитета Шанхая (один из самых значительных региональных постов в КНР).

Так что, до своего назначения на пост премьера, Ли Цян успел последовательно побыть во главе двух провинций, входящих в топ-10 по ВВП (по состоянию на 2023 год, Чжэцзян — на 4-м месте, Цзянсу — на 2-м), и города-флагмана китайской экономики, Шанхая (на 10-м месте по ВВП).

Ли в этот период удалось не только заработать управленческий опыт, но и обзавестись сетью знакомств среди партийных руководителей провинциального уровня.

Кроме того, на посту главы шанхайского горкома Ли Цяну довелось выдержать административный «стресс-тест» — на его руководство выпало начало пандемии COVID-19.

Ли отвечал за реализацию антивирусных мер в мегаполисе и, несмотря на критику жестких мер по локдауну и повторную вспышку заболеваемости в 2022 году, Ли Цян сохранил за собой доверие партии и лично председателя Си, что видно из его дальнейшего роста в политической иерархии КНР.

В октябре 2022 года, на судьбоносном XX съезде партии, человек из команды Си Цзиньпина, член политбюро Ли Цян, получил повышение, войдя в состав постоянного комитета политбюро.

Наконец, в марте 11 марта 2023 года на съезде Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Цян был избран премьером Госсовета. Его кандидатуру на этот пост выдвинул сам председатель Си, на том же съезде назначенный председателем КНР на беспрецедентный третий срок.

government.ru Ли и премьер-министр России Михаил Мишустин 24 мая 2023 года

Предшественник Ли Цяна на посту премьера Ли Кэцян был известен как глава фракции «комсомольцев» и один из главных конкурентов Си Цзиньпина в соперничестве за пост главы государства.

Замена Ли Кэцяна (неожиданно умершего в октябре 2023 года от сердечного приступа) и других «комсомольцев» на своих верных последователей, произведенная на XX съезде, а также закрепление Си на посту председателя фактически привели КНР к режиму единоличного правления вместо стандартного для Китая со времен смерти Мао Цзедуна коллективного руководства.

За неполный год нахождения Ли Цяна на посту, полномочия премьера действительно были урезаны от «второго человека в государстве» до секретаря председателя. Так, например, контроль над партийными комитетами министерств, ранее подчиненных премьеру, перешел к секретариату ЦК КПК и лично Председателю КНР. Также сильно уменьшилось по сравнению с предшественником количество зарубежных поездок Ли Цяна и имидж премьера за границей, до этого соотносимый с имиджем председателя КНР.

При этом нельзя сказать, что премьер бездействует на посту. Количество иностранных поездок уменьшилось в пользу поездок по регионам страны, Ли Цян продолжает посещать крупные мероприятия по всему миру. Так, например, в июне 2023 года Премьер посетил заседание Всемирного Экономического Форума в Давосе, на котором призвал мировых лидеров не прекращать экономические связи из-за политических разногласий.

«Мир не должен и не может вернуться в прошлое состояние изолированности и закрытости друг от друга», — сказал Ли Цян.

Премьер от имени китайского руководства не раз призывал к мирным решениям конфликтов и отказу от деления мира на блоки.

«Мы против блокового противостояния, когда приходится выбирать между той или иной стороной. Пекин выступает за мирные методы урегулирования противоречий между странами», — заявил премьер на открытии Боаоского азиатского форума на острове Хайнань.

5 марта 2024 года в своем докладе о работе правительства на сессии ВСНП, Премьер обратил внимание на ситуацию вокруг острова Тайвань,

«Мы должны придерживаться общей стратегии партии по решению тайваньского вопроса в новую эпоху, придерживаться принципа «одного Китая», решительно выступать против независимости Тайваня и иностранного вмешательства», — сказал глава китайского правительства.

Внимание мировой общественности привлекло отсутствие в докладе привычной и ежегодно повторяемой фразы о «мирном объединении с Тайванем».

Эта ритуальная формула звучала на сессиях ВСНП каждый год, кроме 2020, когда проамериканский президент Тайваня Цай Иньвэнь была избрана на второй срок и конфронтация начала нарастать.

Dati Bendo Ли Цян (справа) и Урсула фон дер Ляйен

Но выступивший тогда «черным лебедем» COVID-19 смешал карты.

Сейчас, после очередной победы проамериканских сил на острове (по результатам выборов февраля 2024 года Демократическая партия, отрицающая любое сближение с материком, контролирует половину парламента, президентом остаётся та же Цай Инвэнь), конфликт в Тайваньском проливе может вновь начать разгораться.

Пока нельзя точно определить роль Ли Цяна в изменившейся структуре китайской политики. Очевидно, что назначением лояльного человека на пост главы правительства, Си Цзиньпин окончательно утвердился в качестве единоличного руководителя страны.

Одновременно с этим, уже имеющий много соратников среди региональных партийных аппаратчиков, активно разъезжающий по стране премьер вполне может собрать достаточно сторонников, чтобы на следующем съезде заменить стареющего председателя Си на посту главы Китая.

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ИА Регнум:

https://regnum.ru/news/3788104

https://regnum.ru/news/3793850

https://regnum.ru/news/3871854

Другие источники:

https://tass.ru/encyclopedia/person/li-cyan — биография Ли Цяна на сайте ТАСС.